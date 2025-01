“เอวา ปวรวรรณ” ลบคลิปแทบไม่ทัน หลังทัวร์ลงกระหน่ำ เลียนแบบสควิดเกมที่ตปท.จนคนแตกฮือ

พักหลังๆ ทำอะไรก็โดนดรามาไปหมด สำหรับยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดโดนอีกแล้ว หลังโพสต์คลิปขณะที่กำลังไปเที่ยวต่างประเทศ ท่ามกลางหิมะและชาวต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งสาวเอวาก็เล่นบทในซีรีส์ชื่อดังอย่าง สควิดเกม ตะโกนดังๆ ว่า"hold still (นิ่งไว้) I've played this game before! (ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อน) hold still (นิ่งไว้) Do not move (อย่าขยับ) And cover your mouth (ปิดปากตัวเองด้วย!) hold still (นิ่งไว้) Or we are going to die (ไม่เช่นนั้นเราจะตายกันหมด!) hold still (นิ่งไว้), hold still (นิ่งไว้)"งานนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงความไม่เหมาะสม และยังบอกอีกว่ารู้สึกผิดหวังมากกับคอนเทนต์แบบนี้ ซึ่งพอคอมเมนต์เริ่มหนักขึ้น เจ้าตัวก็ตัดสินใจลบคลิปดังกล่าวไปแล้วเรียบร้อย