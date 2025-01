Marvel Studios ชวนดูศึกใหญ่ “กัปตันอเมริกา” ปะทะ “เรด ฮัลค์” เผยโฉมกัปตันเวอร์ชันพญาครุฑ เผชิญหน้าเจ้ายักษ์แดงในชุดยักษ์ใหญ่

ใกล้เข้ามาแล้วกับศึกครั้งใหญ่แห่งปีที่แฟน ๆ จะได้ชมแอกชันสุดมัน กัปตันอเมริกาปะทะเรด ฮัลค์ ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายวันมาฆบูชา พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ปลุกกระแสให้อยากดูมากขึ้นไปอีก Marvel Studios จึงส่งสองคู่ต่อกรมาแต่งองค์ทรงเครื่องแบบไทยเป็นพญาครุฑและยักษ์ใหญ่ พร้อมเผยโฉมให้แฟน ๆ ชาวไทยได้อินยิ่งขึ้นผ่านโปสเตอร์แฟนอาร์ตสุดพิเศษผลงานโปสเตอร์แฟนอาร์ตครั้งนี้ ยังคงได้ศิลปินมากฝีมือ Maiimou (พี) จาก Smashhh Studio มาสร้างสรรค์ขึ้นเช่นเคย โดยพีอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ในการออกแบบว่า ได้นำคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นของทั้งสองตัวละคร กัปตันอเมริกา และ เรด ฮัลค์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการนำวัฒนธรรมไทยผสมผสานเข้าไปกับเรื่องราวของ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่”“จากแนวทางที่อยากนำวัฒนธรรมไทยใส่ลงไปในคาแรกเตอร์ของตัวละคร เราจึงพยายามมองว่าจะมีวัฒนธรรมไทยแบบไหนที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงกัปตันอเมริกากับเรด ฮัลค์ ได้บ้าง โดยตอนแรกนึกถึงฝ่ายแดงและน้ำเงินของมวยไทย แต่เมื่อมองลึกไปกว่านั้นจะเห็นว่ากัปตันอเมริกามีปีกและบินได้ ส่วนเรด ฮัลค์ เป็นยักษ์สีแดง เลยมองหาสัตว์และตัวละครในวรรณคดีไทยที่อาจจะมีคาแรกเตอร์ใกล้เคียงกับทั้งสองคน จนได้ออกมาเป็นครุฑและยักษ์ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวของกัปตันอเมริกากับเรด ฮัลค์ ได้ดี” พีกล่าว ก่อนเสริมว่าแม้จะได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์และตัวละครในวรรณคดีไทย แต่การออกแบบโปสเตอร์แฟนอาร์ตในครั้งนี้ไม่ได้อ้างอิงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องไหนเลยสำหรับกัปตันอเมริกา Smashhh Studio สร้างสรรค์ออกมาในลุคพญาครุฑทะยานเวหา สวมชุดไทย ติดปีก พร้อมท่วงท่าองอาจและสายตาที่มุ่งมั่น ราวกับจะบอกว่า ถึงจะเป็นกัปตันอเมริกา แต่ก็พร้อมปกป้องเมืองไทยจากภัยอันตรายด้านเรด ฮัลค์ สวมวิญญาณยักษ์แดง แต่งองค์ด้วยเครื่องทรงแบบไทย อยู่ในอารมณ์โมโหโกรธา พร้อมประจันหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างดุเดือด ให้สะท้านสะเทือนไปทั่วแผ่นดินไทยทั้งนี้เรื่องราวใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” คือภารกิจครั้งใหญ่ หลังจากที่ แซม วิลสัน (Anthony Mackie) เข้าพบ Thaddeus Ross ประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาด ๆ (รับบทโดย Harrison Ford ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe) แล้วต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญ ทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังแผนการร้ายระดับโลก ก่อนตัวการที่แท้จริงจะทำให้ทั้งโลกลุกเป็นไฟแฟน ๆ ที่เห็นบรรยากาศและอารมณ์คุกรุ่นพร้อมปะทะจากโปสเตอร์แฟนอาร์ตแล้ว ไม่อยากพลาดความสนุกของ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ พร้อมลุ้นไปร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งในงานวิ่งสุดมันครั้งแรกของแฟนๆ มาร์เวลชาวไทย “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” ที่ One Bangkok Park (ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/MarvelThailand/posts/pfbid02SVL7Gv2gNXzUXPpCpUk7XoyTnYydPQkGGoPgihRciXDJShqio3Pr6dGAJ3NvUkcal) ก่อนไปตื่นตาตื่นใจพร้อมกัน วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์ และระบบ IMAXโซเชียลมีเดีย:Website: www.marvel.comX: @MarvelThailandInstagram: @marvelthailandFacebook: @MarvelThailandYoutube: @MarvelThailand