กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการ “ไทยทันเทรนด์ 2568 จับกระแสสตรีมมิ่งกับความสำเร็จอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงโลก”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และทิศทางสื่อปี 2568 ภายใต้ชื่อ “ไทยทันเทรนด์ 2568 จับกระแสสตรีมมิ่งกับความสำเร็จอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงโลก” ตามวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ เสริมทักษะ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของวงการสื่อไทย รวมถึงสร้างแนวทางหรือโอกาสในการยกระดับ Soft Power ไทยไปสู่นานาชาติ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านสื่อ เพื่อกลุ่มคนเบื้องหลัง ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ และ ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2568 ณ โรงแรม Chatrium Grand Bangkokดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตโดยการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ จากทั่วโลกมาให้กับผู้ผลิตในประเทศไทย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ นี่คือโอกาสที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เตรียมการให้กับคนที่เข้าสู่วงการ คนที่เตรียมตัวจะเป็นผู้ผลิตหน้าใหม่ แต่เราไม่ได้ทำงานกับคนหน้าใหม่ๆ เท่านั้น เรายังทำงานกับมืออาชีพ คนที่เริ่มมีผลงาน และต้องการต่อยอด เราต้องการทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้ว แต่ขาดโอกาส ต้องการเข้าถึงแหล่งตัวตน ต้องการพันธมิตร ต้องการผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ภารกิจของเราคือมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อในทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน แอนิเมชั่น งานเขียน งานวรรณกรรม และละครเวที เพราะเราเชื่อมาตลอดว่า สื่อดีๆ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้“ผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ไม่เพียงแต่สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่า แต่สร้างสิ่งที่เป็นมูลค่าด้วย จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ มีหัวข้อ “ทิศทางสื่อบันเทิงโลกบน Streaming” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณวราลักษณ์ ศรัยคุปต์ Senior Business Development Manager, MONOMAX, คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล Thai PBS, คุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ One News, คุณดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ Managing Director, Kantana Movie Town และ ดร. โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หัวข้อ “ถอดความสำเร็จสองยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมบันเทิงโลก จีน อินเดีย” โดยวิทยากร คุณพรวิรุณ แก้วทอง Producer ภาพยนตร์ Start It Up บริษัท T&B Global Media จำกัด, คุณ Nithilan Saminathan Director and Writer, Maharaja (2024), คุณ Amy Hillin Producer, Benetone Filmsปาฐกถาพิเศษ โดย H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย, ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นำอัตลักษณ์ไทยผ่านสื่อบันเทิงสู่ตลาดโลก” โดย คุณปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท GDH559 จำกัด, คุณนฤชล กัลย์จาฤก Producer, Kantana Motion Picture, คุณกิตติพัฒน์ จำปา ผู้บริหาร บริษัท Mandee Work จำกัด และ บริษัท Domundi จำกัด, คุณภานุ อารี ประธานฝ่ายจัดจำหน่าย บริษัท เนรมิตหนังฟิล์ม จำกัด, คุณศวิชญ์ สุวรรณกุล ผู้บริหาร ค่าย YUPP Entertainmentภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพรวิรุณ แก้วทอง Producer ภาพยนตร์ Start It Up บริษัท T&B Global Media จำกัด, คุณ Nithilan Saminathan Director and Writer, Maharaja (2024) คุณ Amy Hillin Producer, Benetone Films รวมถึงเหล่าคนบันเทิง อาทิ ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, อรรณพ กิตติกุล บิว-ณัฐพล ไรยวงค์, ณดล-กณิณ ปัทมนันถ์, แก้ม-ญาณิศา ธีราธร, วีซ่า-สิมิลัน เตมีวณิชย์, แม็กกี้- อาภา ภาวิไล, อ๋อม-ปัณชญา สุวรรณกูฏ, บิณฑ์-เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, ธนิตย์ จิตนุกูล และนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมชมงานนิทรรศการ “คน สื่อ Soft Power” รวมพลังเสียงจากคนในวงการบันเทิงไทย ผ่านมุมมองของ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สื่อข่าว ผู้กำกับ นักเขียนบท ฯลฯ ที่ปัจจุบันกลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย