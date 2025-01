"บริษัทไทย 'WL333' เขย่าวงการโลก! “เอ ศุภชัย-มิว นิษฐา-หนิง-ปณิตา-มดดำ” ร่วมยินดี

พลิกโฉมวงการ!บริษัทไทยที่โลกต้องจับตา ในยุคที่นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโลก บริษัท WL333 จำกัด ได้ก้าวขึ้นมาครองตำแหน่งผู้นำที่ทุกคนต้องจับตามอง ด้วยทีมบริหารที่แข็งแกร่ง นำโดยที่ร่วมกันพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ จนสามารถคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในปีเดียว!บริษัท WL333 ไม่เพียงแค่ "ดี" แต่ยัง "โดดเด่น" จนคว้ารางวัลระดับโลกที่ทุกคนต้องยอมรับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในเครืออย่าง1. A Secret Multi Collagen Jelly N+ ซึ่งมี เอ ศุภชัย และ ปูไปรยา เป็นพรีเซนเตอร์ได้รับ3รางวัลใหญ่ IFIA Best Invention Award จากสหพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA)Gold Prize จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2024 เกาหลีใต้NRCT Special Award จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2.มูทริโกลว์” ซึ่งผลิตคิดค้นโดย มิว นิษฐา ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสมุนไพรไทย ด้วยการคว้ารางวัล Gold Prize จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2024 รางวัลOutstanding Achievement Award และ รวมถึง รางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) การันตีคุณภาพและความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โดดเด่นและตอบโจทย์กลุ่มคุณแม่หลังคลอดอย่างแท้จริง3. OZY DTX Chlorophyll Plus มีหนิง ปณิตา เป็นพรีเซนเตอร์ ที่สร้างชื่อในระดับโลกด้วยรางวัลเหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2024 และ NRCT Honorable Mention Award การันตีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วย 3 Super Food4. Wonder Smile Premium Toothpaste ยาสีฟันสมุนไพรพรีเมียมที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการยาสีฟันสมุนไพรในไทย มดดำ คชาภา เป็นพรีเซนเตอร์ ไปคว้ารางวัลใหญ่ จากเวทีระดับนานาชาติ Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2024) ที่ประเทศไต้หวัน ที่สำคัญได้รับรางวัล Platinum Awards เป็นรางวัลสูงสุด ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมและคุณค่าในระดับนานาชาติ คัดเลือกโดย WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) แล้วเป็นรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง คือรางวัล Gold Medalคุณวลัยลักษณ์ จันทวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด(CMO) หนึ่งในผู้บริหารคนสำคัญบริษัท WL333 ในกล่าวเปิดใจว่า“ในฐานะผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัท WL333 รู้สึกดีใจมากค่ะกับรางวัลต่างๆของสินค้าของบริษัทที่ได้รับมาในปีที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นการยืนยันคุณภาพของสินค้าของบริษัทของเรา และนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความสาเร็จของบริษัท WL333 เท่านั้น แต่ยังเป็น "ความภาคภูมิใจของคนไทย" ที่ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยสามารถแสดงศักยภาพได้ในเวทีระดับโลก นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ หัวใจสำคัญของ WL333 คือการนำ "นวัตกรรม" มาผสานกับ "คุณภาพ" เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแค่ "ดีต่อสุขภาพ" แต่ยัง "ดีต่อใจ" ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีเรื่องราวที่น่าประทับใจ พรีเซนเตอร์ และผู้ร่วมงานของเราทุกคน ทั้งคุณเอ ศุภชัย คุณมิว นิษฐา คุณหนิง ปณิตา และคุณมดดำ ต่างก็รู้สึกยินดีกับสินค้าของเรา ดีใจมากค่ะ”อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 นี้ คุณวลัยลักษณ์ ยืนยันว่าบริษัท WL333 ยังมีสินค้าดี มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ออกมาจำหน่ายอีกหลายอย่าง ฝากติดตามกันด้วยค่ะ