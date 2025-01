"กุ๊บกิ๊บ" อวดซีนหวาน "บี้" ฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี บอกมีเธออยู่ข้างๆไม่เคยเหงาเลยสักวัน

เดินหน้าสาดความคลั่งรักแบบไม่ยั้ง จนไทม์ไลน์ในอินสตาแกรม @ggubgib15 แทบกลายเป็นสีชมพู สำหรับ “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ซี” และ “บี้ ธรรศภาคย์ ซี” ที่ล่าสุดทั้งสองควงกันไปฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปีที่ กันแบบหวานฉ่ำโดย “กุ๊บกิ๊บ” ได้โพสต์ภาพสาดความคู่ "บี้" กับดอกทานตะวันช่อโต พร้อมแคปชั่นว่า "After all this time you still amazing to me baby..@biexu1991 Happy 9th Anniversary #dateday มีบี้อยู่ข้างๆไม่เคยเหงาเลยสักวัน ชีวิตที่มีบี้อยู่ด้วยมันดีมากจริงๆ :)"โดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปไม่นาน ก็มีแฟนๆ รวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิท เข้ามากดไลก์ให้กับทั้งคู่อย่างล้นหลาม