มิวสิคัล-ค้ายา-หญิงข้ามเพศ "Emilia Perez" ทุบสถิติชิงออสการ์ 13 สาขา

ภาพยนตร์มิวสิคัลที่กำกับโดย ฌาค ออดิยาร์ ผู้กำกับชาวฝรั่งเศส และถ่ายทำในเม็กซิโกซึ่งเผยแพร่โดย Netflix ทำลายสถิติภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดตามมาด้วยมหากาพย์ชีวิตผู้อพยพเรื่อง The Brutalist และภาพยนตร์เพลงฟอร์มยักษ์เรื่อง Wicked ซึ่งทั้งสองเรื่องได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 10 รางวัลขณะที่ชีวประวัติของ Bob Dylan เรื่อง A Complete Unknown และภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ Conclave ก็ได้เข้าชิงถึง 8 รางวัลกำหนดเวลาการลงคะแนนถูกเลื่อนออกไปในเดือนนี้ เนื่องจากลอสแอนเจลิส เมืองหลวงแห่งวงการบันเทิงของสหรัฐและบ้านของงานออสการ์ เผชิญไฟป่าหลายจุดที่คร่าชีวิตผู้คนกว่า 20 คน และทำให้หลายหมื่นคนต้องอพยพรายชื่อผู้เข้าชิงถูกเปิดเผยท่ามกลางบรรยากาศเงียบเหงา เมื่อเมืองที่ปกติมุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันออสการ์ กลับต้องเผชิญกับไฟป่าครั้งใหม่ที่กำลังโหมไหม้ทางตอนเหนือของเมืองแม้ว่าจะเกิดวิกฤติ แต่พิธีออสการ์สุดหรูยังคงถูกกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม โดยเหล่าดาราและสตูดิโอที่ทุ่มเทเวลาและงบประมาณมหาศาลเพื่อรณรงค์ยังคงลุ้นว่าจะได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้หรือไม่Emilia Perez ซึ่งเล่าเรื่องของเจ้าพ่อค้ายาที่เปลี่ยนตัวเองมาใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงและหันหลังให้กับอาชญากรรม ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลเพลงประกอบ คะแนนดนตรี และเสียงยอดเยี่ยมนักแสดงนำ คาร์ลา โซเฟีย กัสคอน สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงข้ามเพศคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และ โซอี ซัลดานา ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแม้ว่า เซเลนา โกเมซ ผู้ร่วมแสดงที่ถูกวิจารณ์เรื่องสำเนียงภาษาสเปนจะพลาดการเข้าชิง แต่ภาพยนตร์ Netflix เรื่องนี้ก็ทำลายสถิติของ Crouching Tiger, Hidden Dragon และ Roma ที่เคยได้เสนอชื่อเข้าชิง 10 รางวัล- ‘The Apprentice’ - หนัง "ดอนัลด์ ทรัมป์" ชิงออสการ์หลายสาขาในหมวดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม เอเดรียน โบรดี ตัวเก็งจากเรื่อง The Brutalist ได้รับการเสนอชื่อพร้อมกับ ทิโมธี ชาลาเมต์ (A Complete Unknown), ราล์ฟ ไฟนส์ (Conclave) และ โคลแมน โดมิงโก (Sing Sing)แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงคือการเสนอชื่อ เซบาสเตียน สแตน กับบทบาททรัมป์หนุ่มใน The Apprentice ซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทำเนียบขาวและทนายความของทรัมป์ โดยเฉพาะฉากที่ประธานาธิบดีสหรัฐถูกกล่าวหาว่าข่มขืนภรรยาของตัวเองนอกจากนี้ เจเรมี สตรอง ซึ่งรับบทเป็น รอย โคห์น ที่ปรึกษาลึกลับของทรัมป์ ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในบทสมทบชายยอดเยี่ยมเช่นกัน โดยเอาชนะตัวเก็งอย่าง เดนเซล วอชิงตัน จาก Gladiator II- การแข่งขันดุเดือดในนักแสดงนำหญิง -ในหมวดนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ดาวเด่นอย่าง แองเจลินา โจลี และ นิโคล คิดแมน ที่ทุ่มเทแสดงใน Maria และ Babygirl กลับพลาดการเข้าชิงแต่ เดมี มัวร์ นักแสดงหญิงที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งด้วยการกล่าวสุนทรพจน์สุดประทับใจในงาน Golden Globes จากภาพยนตร์เสียดสี The Substance ได้รับการเสนอชื่อและเป็นตัวเก็งสำคัญคู่แข่งของเธอ ได้แก่ กัสคอน (Emilia Perez), มิกกี้ แมดิสัน (Anora), ซินเธีย เอริโว (Wicked) และ เฟอร์นันดา ตอร์เรส จากบราซิล (I'm Still Here)"Anora""The Brutalist""A Complete Unknown""Conclave""Dune: Part Two""Emilia Perez""I'm Still Here""Nickel Boys""The Substance""Wicked"ฌอน เบเกอร์ (Sean Baker), "Anora"เบรดี คอร์เบต (Brady Corbet), "The Brutalist"เจมส์ แมนโกลด์ (James Mangold), "A Complete Unknown"ฌาคส์ โอเดีย (Jacques Audiard), "Emilia Perez"โคราลี ฟาร์เกีย (Coralie Fargeat), "The Substance"เอเดรียน โบรดี (Adrien Brody), "The Brutalist"ทิโมธี ชาลาเมต์ (Timothée Chalamet), "A Complete Unknown"โคลแมน โดมิงโก (Colman Domingo), "Sing Sing"ราล์ฟ ไฟนส์ (Ralph Fiennes), "Conclave"เซบาสเตียน สแตน (Sebastian Stan), "The Apprentice"ซินเธีย เอริโว (Cynthia Erivo), "Wicked"คาร์ลา โซเฟีย กัสคอน (Karla Sofia Gascon), "Emilia Perez"ไมกี แมดิสัน (Mikey Madison), "Anora"เดมี มัวร์ (Demi Moore), "The Substance"เฟอร์นันดา ตอร์เรส (Fernanda Torres), "I'm Still Here"ยูรา โบริซอฟ (Yura Borisov), "Anora"เคียราน คัลกิ้น (Kieran Culkin), "A Real Pain"เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน (Edward Norton), "A Complete Unknown"กาย เพียร์ซ (Guy Pearce), "The Brutalist"เจเรมี สตรอง (Jeremy Strong), "The Apprentice"โมนิกา บาร์บาโร (Monica Barbaro), "A Complete Unknown"อาเรียนา กรานเด (Ariana Grande), "Wicked"เฟลิซิตี้ โจนส์ (Felicity Jones), "The Brutalist"อิซาเบลลา รอสเซลลินี (Isabella Rossellini), "Conclave"โซอี ซัลดานา (Zoe Saldana), "Emilia Perez""I'm Still Here" (บราซิล)"The Girl with the Needle" (เดนมาร์ก)"Emilia Perez" (ฝรั่งเศส)"The Seed of the Sacred Fig" (เยอรมนี)"Flow" (ลัตเวีย)"Flow""Inside Out 2""Memoir of a Snail""Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl""The Wild Robot""Black Box Diaries""No Other Land""Porcelain War""Soundtrack to a Coup d'Etat""Sugarcane""Emilia Perez" - 13"The Brutalist" - 10"Wicked" - 10"A Complete Unknown" - 8"Conclave" - 8