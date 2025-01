ทำดีที่สุดแล้ว “หลานม่า” ชวดเข้าชิงออสการ์ แต่คือ “หนังไทย” ในใจคนทั้งโลก

เมื่อเวลา 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย The Academy ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้าชิง 5 เรื่องสุดท้ายบนเวที “ออสการ์ ครั้งที่ 97” สาขารางวัล ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ที่มีภาพยนตร์ของไทยอย่างได้ผ่านเข้ารอบ 15 เรื่องสุดท้ายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งผลปรากฎว่าหลานม่าไม่ได้เข้ารอบชิงที่ลึกไปกว่านี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “หลานม่า” คือภาพยนตร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ชาติไทย รวมไปถึงสร้างปรากฎการณ์ไปทั่วโลกกับความประทับใจ ที่มาพร้อมคราบน้ำตาถือได้ว่าคนไทยเก่งมากๆ ที่ครั้งนึงสามารถจารึก “หนังไทย” เอาไว้ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่า “หนังไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก“โดยภาพยนตร์ที่เข้าชิง 5 เรื่องในสาขานี้คือ I'M STILL HERE จากบราซิล / THE GIRL WITH THE NEEDLE จากเดนมาร์ก / EMILIA PÉREZ จากฝรั่งเศล / THE SEED OF THE SACRED FIG จากเยอรมนี / FLOW จากลัตเวีย