"หลานม่า" พลาดชิงรางวัลออสการ์ Best International Feature Film

หลังจากได้รับความสนใจจากทั้งในและต่างประเทศ "หลานม่า" ภาพยนตร์ไทยที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยและผ่านเข้าสู่รอบ 15 เรื่องสุดท้ายในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best International Feature Film) ในการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2025 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้ายโดยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานี้ ได้แก่Emilia Pérez จากประเทศเม็กซิโก, I’m Still Here จากประเทศบราซิล, The Seed of The Sacred Fig จากประเทศเยอรมัน, The Girl With the Needle จากประเทศเดนมาร์ก และ Flow จากประเทศลัตเวีย