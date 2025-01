ศูนย์การค้าธนิยะ จัดงาน "THANIYA JAPAN DAYS" ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ชวนสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่นที่งาน "JAPANESE GOLF FAIR" และ เทศกาลอาหาร "YATAI MURA"

ตอกย้ำความเป็น JAPANESE DISTRICT เนรมิตพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมความเป็นญี่ปุ่น ด้วยการจัดงานครั้งนี้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยงานครั้งแรกในประเทศไทย ที่รวมอุปกรณ์กอล์ฟสัญชาติญี่ปุ่นมาแสดงในงานได้อย่างครบครันที่สุด และ งานอาหาร "YATAI MURA" ที่ยกกองทัพอาหารต้นตำรับสไตล์แผงลอยญี่ปุ่นแท้ๆกลับมาอีกครั้งสำหรับงาน " THANIYA JAPAN DAYS: JAPANESE GOLF FAIR" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าธนิยะ ชั้น G โดยจะรวบรวมอุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ญี่ปุ่น มาจัดจำหน่ายและจัดแสดงให้นักกอล์ฟได้ยลโฉมถึงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นความพิถีพิถันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความประณีตสวยงามแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลัง ภายในงานจะได้พบกับสินค้าไฮไลต์จากผู้เข้าร่วมกว่า 15 แบรนด์ ได้แก่ HONMA, KASCO, XXIO, SRIXON, SWORD, MIZUNO, VOLTIO, FUJIMOTO, MIURA, ITOBORI, BRIDGESTONE GOLF, PRGR, TSURUYA, DAIYA และ ASICS พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ต่างๆ มาคอยให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือที่มีความหลงใหลหรือสนใจในตัวอุปกรณ์กอล์ฟสัญชาติญี่ปุ่น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจากร้านค้าต่างๆ และกิจกรรม Top Spender สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสูงสุดภายในงานตามลำดับ รับรางวัลทริปเรือสำราญ MSC CRUISES เซี่ยงไฮ้ – โตเกียว (5 วัน 4 คืน) สำหรับ 2 ท่าน และรางวัลห้องพัก พร้อมสปา จากโรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 3 รางวัลไฮไลต์ที่สอง " THANIYA JAPAN DAYS: YATAI MURA" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา11.00-24.00น. บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์การค้าธนิยะ สีลม โดยได้รับเกียรติจากพันธมิตรสำคัญอย่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวบรวมร้านอาหารแผงลอยต้นตำรับชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ร้านค้า อาทิ KENJI'S RAMEN LAB, SAKU BANGKOK ในเครือของTERRA BANGKOK, DAIMASU NIHONMACHI, MEAT & CO (ME), KUSHICHAN BY KAGONOYA, HOKKAIDO BUTADON TOKACHI, DON DON DONKI และอีกมากมาย ซึ่งมาพร้อมกับเมนูพิเศษที่รังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และโชว์การแสดงรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม (Traditional Performance) J-Rock การแสดงดนตรีจากวงร็อคประเทศญี่ปุ่น และบรรยากาศงานแบบ YATAI MURAศลิษา นภาธร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนิยะ กรุ๊ป เผยว่า "THANIYA JAPAN DAYS ไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น แต่ธนิยะยังคงเป็น JAPANESE DISTRICT ใจกลางย่านสีลมมาอย่างยาวนาน และด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางย่านธุรกิจ เรายังมีพื้นที่สำนักงานให้เช่ากว่า 28,000 ตารางเมตร ซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำมากมาย และด้วยจุดแข็งทั้งสองด้านของเราคือ กีฬากอล์ฟและอาหารญี่ปุ่น ทำให้ศูนย์การค้าธนิยะเป็น ASIA’S BIGGEST GOLF AND JAPANESE LIFESTYLE DESTINATION ที่ได้การยอมรับทั้งจากคนไทยและต่างชาติ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับ ธนิยะให้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักกอล์ฟ หรือผู้ที่หลงรักวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกคนต้องมาเยือนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน "THANIYA JAPAN DAYS" ได้ที่ศูนย์การค้าธนิยะ สีลม (BTS ศาลาแดง ทางออก 1 และ MRT สีลม ทางออก 2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thaniya หรือโทร 02 231 2244 ต่อ 602