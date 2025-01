5 หนังเสี่ยงเจ๊งปี 2025

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ปี 2025 เต็มไปด้วยโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ที่ลงทุนมหาศาล แต่ใช่ว่าทุกเรื่องจะประสบความสำเร็จ บางเรื่องแม้จะมีดาราดังและเทคนิคพิเศษสุดล้ำ แต่ก็เสี่ยงพังไม่เป็นท่าเพราะบทไม่แข็งแรงหรือการโปรโมตผิดพลาด ลองมาดูกันว่า 5 หนังที่ถูกจับตาว่าอาจเป็น "ระเบิดเวลา" ของปีนี้ มีเรื่องใดบ้าง และปัจจัยอะไรที่อาจทำให้หนังเหล่านี้เจ๊งตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าฉาย!หลังจากโด่งดังจากบทบาทชาวไร่ในซีรีส์แนวตะวันตกยุคใหม่ Yellowstone เควิน คอสต์เนอร์ ตัดสินใจสร้างแฟรนไชส์ภาพยนตร์ใหม่ของตัวเองในชื่อ Horizon: An American Saga แม้จะเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนธีมคลาสสิกของภาพยนตร์แนวตะวันตกอเมริกันแบบดั้งเดิม คอสต์เนอร์ลงทุนเองกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดึงทีมนักแสดงมากฝีมือ เช่น เซียนนา มิลเลอร์, ลุค วิลสัน และแซม เวิร์ธธิงตันแผนเดิมคือการปล่อย Horizon: An American Saga — Chapter 2 ในเดือนสิงหาคม 2024 แต่คำวิจารณ์ที่รุนแรงต่อ Chapter 1 รวมถึงรายได้ที่ต่ำกว่า 40 ล้านดอลลาร์ ทำให้ New Line Cinema ตัดสินใจเลื่อนการฉายภาค 2 ออกไป แม้จะเลื่อนแล้ว แต่ความสนใจก็ยังน้อยนิด และคำวิจารณ์เชิงลบจากการเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์ก็ยิ่งลดทอนโอกาสความสำเร็จลงแม้ว่าภาพยนตร์ Deadpool and Wolverine จะสร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ หลายคนอาจมองว่า Marvel Cinematic Universe (MCU) กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่แท้จริงแล้ว ความสำเร็จนี้อาจเป็นข้อยกเว้น เพราะ MCU ในภาพรวมยังต้องเผชิญความท้าทายอย่างมาก ภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น The Marvels และ Ant-Man and the Wasp: Quantumania ล้มเหลวด้านรายได้ในปี 2025 Marvel มีแผนปล่อยภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Captain America: Brave New World และ The Fantastic Four: First Steps แต่ Thunderbolts กลับดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของปี เพราะไม่มีดาราชื่อดังนำแสดง และตัวละครหลักยังเป็นที่รู้จักน้อย ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชมหลังจากล้มเหลวมาหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา DC Extended Universe (DCEU) ได้ปิดฉากลงในปี 2023 กับ Aquaman and the Lost Kingdom ภายใต้การนำของเจมส์ กันน์ DC Universe ถูกรีบูตใหม่ โดยมีการคัดเลือกนักแสดง เดวิด โคเรนสเวต มารับบทซูเปอร์แมนแทนเฮนรี คาวิลแม้ว่าจะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับทิศทางใหม่ของ DC แต่ความล้มเหลวของภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันในช่วงหลังของ DC ก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ และงบประมาณกว่า 360 ล้านดอลลาร์ของ Superman ทำให้ต้องทำรายได้สูงมากถึงจะคุ้มทุนแม้ Mission: Impossible จะประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 30 ปี แต่ความนิยมเริ่มลดลงกับภาค Dead Reckoning Part One ที่ทำรายได้เพียง 570 ล้านดอลลาร์จากงบประมาณ 290 ล้านดอลลาร์ ภาคสุดท้ายที่ใช้ชื่อใหม่ว่า The Final Reckoning ต้องเจอกับงบที่บานปลายกว่า 400 ล้านดอลลาร์ และการแข่งขันจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อื่น ๆ ในปีเดียวกัน อาจทำให้ภารกิจครั้งนี้ "เป็นไปไม่ได้" สำหรับความสำเร็จดิสนีย์ยังคงเดินหน้าดัดแปลงแอนิเมชันคลาสสิกของตัวเองให้เป็นไลฟ์แอ็กชัน Snow White ที่นำแสดงโดยราเชล เซกลอร์ และกัล กาด็อต ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการเปลี่ยนแปลงพล็อตและตัวละคร รวมถึงกระแสตอบรับที่ค่อนข้างลบจากแอนิเมชันต้นฉบับ ทำให้ยากที่จะคาดการณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถดึงดูดผู้ชมได้หรือไม่