โดนคุกคามแบบไหน? คู่กรณีปล่อยคลิป "เบลค ไลฟ์ลีย์" ยิ้มระรื่นระหว่างถ่ายทำฉากจูบ

คดีความดุเดือดระหว่างเบลค ไลฟ์ลีย์ และจัสติน บัลโดนี ได้เข้าสู่จุดพลิกผัน เมื่อมีการเผยแพร่วิดีโอจากกองถ่ายภาพยนตร์ It Ends With Us ที่เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งขัดแย้งกับข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยไลฟ์ลีย์ วัย 37 ปี ยื่นเรื่องร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2024 โดยกล่าวหาว่าบัลโดนี วัย 40 ปี ซึ่งเป็นทั้งผู้ร่วมแสดงและผู้กำกับ ได้คุกคามทางเพศเธอระหว่างการถ่ายทำฉากเต้นรำโรแมนติกไลฟ์ลีย์อ้างว่า บัลโดนีโน้มตัวเข้ามาใกล้และ “ลากริมฝีปากช้าๆ จากหูของเธอลงมาถึงลำคอ พร้อมพูดว่า ‘มันหอมมาก’” เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับการยินยอมและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่ไม่น่าทำงานอย่างไรก็ตาม วิดีโอคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อซึ่งเพิ่งถูกเผยแพร่โดย Wayfarer Studios บริษัทโปรดักชันของบัลโดนี และทนายความของเขา ไบรอัน ฟรีดแมน กลับเผยให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ดูผ่อนคลายและเป็นกันเองระหว่างทั้งสองในคลิป บัลโดนีพูดติดตลกว่า “เคราของผมโดนคุณหรือเปล่า?” ไลฟ์ลีย์ตอบว่า “ฉันคงทำสเปรย์แทนติดตัวคุณไปแล้ว” การสนทนายังคงเป็นไปในเชิงขบขันเมื่อบัลโดนีพูดว่า “มันหอมดี” และไลฟ์ลีย์อธิบายว่า “นั่นคือเมคอัพตัวของฉัน”วิดีโอคลิปดังกล่าวถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ทีมกฎหมายของบัลโดนีใช้ในการโต้แย้งข้อกล่าวหาของไลฟ์ลีย์ โดยในคลิปยังแสดงให้เห็นการถ่ายทำหลายครั้ง รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับท่าทาง การจัดแสง และการหยอกล้อเกี่ยวกับคู่สมรสของแต่ละฝ่ายทีมกฎหมายของบัลโดนีระบุว่าวิดีโอที่ปรากฏได้ลบล้างข้อกล่าวหาของไลฟ์ลีย์ พร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมืออาชีพระหว่างทั้งสอง ขณะที่พวกเขาถ่ายทำฉากเต้นรำใกล้ชิด บัลโดนีเล่นมุกว่า “จมูกผมโดนเยอะเลยนะ มันแค่จมูก และจมูกผมใหญ่ด้วย” ไลฟ์ลีย์ตอบกลับด้วยอารมณ์ขันว่า “ใช่ค่ะ ฉันหวังว่าเราจะพูดเรื่องนี้ได้นะ ยังไม่สายไปหรอก”ไลฟ์ลีย์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และต่อมาได้ฟ้องบัลโดนีในข้อหาสร้างความทุกข์ทรมานทางอารมณ์อย่างรุนแรง ความเจ็บปวดทางจิตใจ และการสูญเสียรายได้ โดยกล่าวว่าบัลโดนีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายเธอในทางกลับกัน บัลโดนีตอบโต้ด้วยการฟ้องร้องไลฟ์ลีย์ สามีของเธอ ไรอัน เรย์โนลด์ส และผู้จัดการส่วนตัว เลสลี่ สโลน เป็นเงิน 400 ล้านดอลลาร์ ในข้อหาหมิ่นประมาทและแบล็กเมล์ทางแพ่งไบรอัน ฟรีดแมน ทนายความของบัลโดนี กล่าวว่า “จัสตินไม่มีอะไรต้องปิดบัง การดำเนินคดีนี้เป็นผลมาจากหลักฐานจำนวนมหาศาลที่ไม่ถูกดัดแปลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามหลอกลวงของเบลค ไลฟ์ลีย์และทีมของเธอ”ในขณะเดียวกัน ทีมกฎหมายของไลฟ์ลีย์ยืนยันว่าคดีที่บัลโดนียื่นฟ้อง “ไร้มูลความจริง” และเป็น “ความพยายามที่สิ้นหวัง” พร้อมยืนยันว่าพวกเขามีหลักฐานที่สนับสนุนคำร้องของเธอในขณะที่เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป วิดีโอที่ถูกเผยแพร่ครั้งนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของสาธารณชน และส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของคดีนี้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในข้อพิพาทที่น่าจับตามองที่สุดของฮอลลีวูดในปีนี้