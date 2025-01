Joker: Folie à Deux นำชิง Razzie Awards 7 สาขา

ขณะที่รางวัลออสการ์เตรียมประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม หลังเลื่อนจากเหตุไฟป่าที่ลอสแอนเจลิส ฝั่งรางวัล Raspberry Awards หรือที่รู้จักกันในชื่อ Razzie Awards ซึ่งมอบให้ภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดในปีที่ผ่านมา กลับประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงออกมาก่อนรางวัล Razzie ซึ่งครบรอบปีที่ 45 ในปีนี้ ยังคงรักษาคอนเซปต์เดิมในการเน้นจุดด้อยของภาพยนตร์ โดยปีนี้ Joker: Folie à Deux นำมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยการเข้าชิง 7 สาขา ภาพยนตร์ภาคต่อของ Joker ที่เข้าฉายในปี 2024 ได้รับเสียงตอบรับที่ย่ำแย่จากผู้ชม และล้มเหลวด้านรายได้ ทำเงินทั่วโลกเพียง 206 ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้าง 200 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคแรกที่เคยทำรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ Borderlands, Madame Web, Megalopolis และ Reagan ตามมาติด ๆ ด้วยการเข้าชิง 6 สาขา ด้านนักแสดงที่ถูกเสนอชื่อในสาขาการแสดงยอดแย่ ได้แก่ Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Lady Gaga และ Jon Voightรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Razzie Awards 2025BorderlandsJoker: Folie à DeuxMadame WebMegalopolisReaganJack Black, Dear SantaZachary Levi, Harold and the Purple CrayonJoaquin Phoenix, Joker: Folie à DeuxDennis Quaid, ReaganJerry Seinfeld, UnfrostedCate Blanchett, BorderlandsLady Gaga, Joker: Folie à DeuxBryce Dallas Howard, ArgylleDakota Johnson, Madame WebJennifer Lopez, AtlasJack Black (พากย์เสียง), BorderlandsKevin Hart, BorderlandsShia LaBeouf (แต่งหญิง), MegalopolisTahar Rahim, Madame WebJon Voight, Megalopolis, Reagan, Shadow Land และ StrangersAriana DeBose, Argylle และ Kraven the HunterLeslie Anne Down (รับบท Margaret Thatcher), ReaganEmma Roberts, Madame WebAmy Schumer, UnfrostedFKA twigs, The CrowS.J. Clarkson, Madame WebFrancis Ford Coppola, MegalopolisTodd Phillips, Joker: Folie à DeuxEli Roth, BorderlandsJerry Seinfeld, Unfrostedตัวละครที่น่ารำคาญสองตัวใน Borderlandsนักแสดงตลกที่ไม่ตลกสองคนใน Unfrostedนักแสดงทั้งหมดใน MegalopolisJoaquin Phoenix และ Lady Gaga ใน Joker: Folie à DeuxDennis Quaid และ Penelope Ann Miller (รับบท Ronnie และ Nancy), ReaganThe CrowJoker: Folie à DeuxKraven the HunterMufasa: The Lion KingRebel Moon – Part Two: The ScargiverJoker: Folie à DeuxKraven the HunterMadame WebMegalopolisReagan