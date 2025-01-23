Joker: Folie à Deux นำชิง Razzie Awards 7 สาขา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Raspberry Awards 2025 ซึ่งมอบให้แก่ภาพยนตร์และการแสดงที่แย่ที่สุดแห่งปีออกมาแล้ว โดยปีนี้ Joker: Folie à Deux ครองสถิติสูงสุดด้วยการเข้าชิงถึง 7 รางวัล
ขณะที่รางวัลออสการ์เตรียมประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม หลังเลื่อนจากเหตุไฟป่าที่ลอสแอนเจลิส ฝั่งรางวัล Raspberry Awards หรือที่รู้จักกันในชื่อ Razzie Awards ซึ่งมอบให้ภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดในปีที่ผ่านมา กลับประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงออกมาก่อน
รางวัล Razzie ซึ่งครบรอบปีที่ 45 ในปีนี้ ยังคงรักษาคอนเซปต์เดิมในการเน้นจุดด้อยของภาพยนตร์ โดยปีนี้ Joker: Folie à Deux นำมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยการเข้าชิง 7 สาขา ภาพยนตร์ภาคต่อของ Joker ที่เข้าฉายในปี 2024 ได้รับเสียงตอบรับที่ย่ำแย่จากผู้ชม และล้มเหลวด้านรายได้ ทำเงินทั่วโลกเพียง 206 ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้าง 200 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคแรกที่เคยทำรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Borderlands, Madame Web, Megalopolis และ Reagan ตามมาติด ๆ ด้วยการเข้าชิง 6 สาขา ด้านนักแสดงที่ถูกเสนอชื่อในสาขาการแสดงยอดแย่ ได้แก่ Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Lady Gaga และ Jon Voight
รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Razzie Awards 2025
ภาพยนตร์ยอดแย่ (Worst Picture)
Borderlands
Joker: Folie à Deux
Madame Web
Megalopolis
Reagan
นักแสดงนำชายยอดแย่ (Worst Actor)
Jack Black, Dear Santa
Zachary Levi, Harold and the Purple Crayon
Joaquin Phoenix, Joker: Folie à Deux
Dennis Quaid, Reagan
Jerry Seinfeld, Unfrosted
นักแสดงนำหญิงยอดแย่ (Worst Actress)
Cate Blanchett, Borderlands
Lady Gaga, Joker: Folie à Deux
Bryce Dallas Howard, Argylle
Dakota Johnson, Madame Web
Jennifer Lopez, Atlas
นักแสดงสมทบชายยอดแย่ (Worst Supporting Actor)
Jack Black (พากย์เสียง), Borderlands
Kevin Hart, Borderlands
Shia LaBeouf (แต่งหญิง), Megalopolis
Tahar Rahim, Madame Web
Jon Voight, Megalopolis, Reagan, Shadow Land และ Strangers
นักแสดงสมทบหญิงยอดแย่ (Worst Supporting Actress)
Ariana DeBose, Argylle และ Kraven the Hunter
Leslie Anne Down (รับบท Margaret Thatcher), Reagan
Emma Roberts, Madame Web
Amy Schumer, Unfrosted
FKA twigs, The Crow
ผู้กำกับยอดแย่ (Worst Director)
S.J. Clarkson, Madame Web
Francis Ford Coppola, Megalopolis
Todd Phillips, Joker: Folie à Deux
Eli Roth, Borderlands
Jerry Seinfeld, Unfrosted
คู่หูบนจอที่แย่ที่สุด (Worst Screen Combo)
ตัวละครที่น่ารำคาญสองตัวใน Borderlands
นักแสดงตลกที่ไม่ตลกสองคนใน Unfrosted
นักแสดงทั้งหมดใน Megalopolis
Joaquin Phoenix และ Lady Gaga ใน Joker: Folie à Deux
Dennis Quaid และ Penelope Ann Miller (รับบท Ronnie และ Nancy), Reagan
ภาคต่อหรือรีเมกยอดแย่ (Worst Prequel, Remake, Rip-Off, or Sequel)
The Crow
Joker: Folie à Deux
Kraven the Hunter
Mufasa: The Lion King
Rebel Moon – Part Two: The Scargiver
บทภาพยนตร์ยอดแย่ (Worst Screenplay)
Joker: Folie à Deux
Kraven the Hunter
Madame Web
Megalopolis
Reagan