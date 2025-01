“EDENCOLORS” ครบรอบ 9 ปี ตอกย้ำความสำเร็จสายธุรกิจยาและเครื่องมือแพทย์ พร้อมทำการตลาดแบบ “B2B2C” ลุยเปิดตัว 2 สินค้าใหม่ ปี 2568

บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด [Edencolors (Thailand) Co.,Ltd] ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และเครื่องมือแพทย์ จัดจำหน่ายตรงสู่คลินิกเสริมความงาม แพทย์ และโรงพยายาบาล กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้บริหารหญิงมากความสามารถที่หลงใหลในด้านความงาม อย่าง คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร โดย บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นสินค้าในกลุ่มยาและเครื่องมือแพทย์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเครื่องสำอางความงามที่นำเข้าและจัดจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภคในกลุ่ม Medium to High Target โดยมีสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่เครื่องสำอางยาเครื่องมือแพทย์โดยในปี 2568 นี้ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน “9th Glam Anniversary Edencolors” ฉลองครบรอบ 9 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “หรูหรา โดดเด่น และแปลกใหม่” ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจอีเด็นคัลเลอร์ตลอด 9 ปี ซึ่งในปีนี้ได้มีจัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ Top Spender of the Year 2024 สำหรับคลินิกที่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากอีเด็นคัลเลอร์ สูงสุดในประเทศไทย ซึ่งคลินิกที่ได้รับรางวัลนี้ไปครอง ได้แก่ Rassapoom Clinic, Fareeda Clinic, Fiora Clinic, Gangnam Clinic, V Square Clinic และ KKC Clinicบรรยากาศไปในงานอบอวลด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติในวงการแพทย์และวงการความงามของไทย เข้าร่วมงามอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยบุคคลในวงการบันเทิงและนางงาม อาทิ แม่ปุ้ยที่มาพร้อมทีม Miss Universe Thailand 2024 และทีมนางสาวไทย 2567 นำทีมโดย ซูริ-สุริศา ซูซานน่า เรโนล รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2024 และ ดินสอสี-พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทย ประจำปี 2567, ทีม Supranational Thailand 2024 นำทีมโดย โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ Mister Supranational Thailand 2024 โทมัสทอม ศุภกิตติ์ อูปคำ รองอันดับ 1 Mister Supranational Thailand 2024 และ ริน่า คาริน่า มูลเลอร์ รองอันดับ 1 Miss Supranational Thailand 2024 เป็นต้น และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ๊กซ์คลูซิฟจาก นนท์ ธนนท์เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปี ของ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร ได้เผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2568 ไว้ว่า“ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ของอีเด็นคัลเลอร์ เราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นอันดับหนึ่งในตลาดธุรกิจยาและเครื่องมือแพทย์ สัญชาติไทย โดยเรายังคงใช้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบ WIN-WIN คือ WIN ทั้งผู้ใช้บริการ และ WIN ทั้งบริษัทผู้ผลิตจัดจำหน่าย ในที่นี้หมายถึง แพทย์ คลินิก โรงพยาบาล รวมถึงผู้บริโภค ผู้ใช้สินค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ พร้อมกับได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการจากอีเด็นคัลเลอร์ และทางบริษัทฯ ก็พร้อมมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากทั้งในและต่างประเทศ การนำเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดออกสู่ตลาด พร้อมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพราะเรายังเชื่อว่านอกจากสินค้าที่มีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัยสูงแล้วนั้น การให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมก็เป็นจุดแข็งของบริษัทและสำหรับในปี 2568 นี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการเพิ่มทีมงานฝ่ายขาย บริการหลังการขาย และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค ทั้งกับแพทย์ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่ม B2B และผู้บริโภคหรือลูกค้าทั่วไปที่เป็นกลุ่ม B2C โดยเน้นของช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้และบริการหลังการขาย ซึ่งเชื่อว่าปีนี้ลูกค้าทั่วไปจะรู้จักสินค้าของเรามากขึ้นแน่นอน และบริษัทฯ มีแพลนที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลและจัดจำหน่ายโดย อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรามาถึง 9 ปี และทางบริษัท ฯ พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และไม่หยุดพัฒนาเดินหน้าหาสิ่งที่ดีที่สุดมาเสิร์ฟให้ทุกท่านอย่างแน่นอน”โดยทาง บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนที่จะนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ตัวใหม่ ได้แก่ “โบทูลินัมท็อกซิน” (BOTULINUM TOXIN) และ “ฟิลเลอร์” (FILLER) โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และจัดจำหน่ายตรงต่อผู้ประกอบการคลินิกความงาม แพทย์ และโรงพยาบาล (B2B) ด้วยตนเองสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์: www.edencolors.co.th และทาง Facebook Fanpage : Edencolors-Thailand