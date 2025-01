“ตูน บอดี้สแลม” เผยหลังผ่าตัดร่างกายฟื้นฟูแค่ 70% หมอไม่รับปากจะกลับมาเต็มร้อย ร้องไห้ “น้องทะเล” ชักหมดสติ

เตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆ ได้มันกันอีกแล้ว สำหรับวงร็อกแนวหน้าอย่าง บอดี้สแลม โดยเมื่อวานนี้ (22 ม.ค.) นักร้องนำอย่างหรือก็ได้เผยรายละเอียดของคอนเสิร์ต “bodyslam Power of The B-Side Concert ความฝันกับ จักรวาล With The Orchestra PRESENTED BY KING POWER THAI POWER” ให้ฟัง ในงาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” พร้อมเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายมีอาการชักหมดสติไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งได้อัปเดตความแข็งแรงของร่างกายตัวเอง หลังเข้าผ่าตัดรักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และโพรงประสาทข้อศอกข้างซ้าย ไป 3 รอบเมื่อปีที่แล้ว“จริงๆ มันเป็นโปรเจกต์คอนเสิร์ตที่เราทำทุกปีอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีจัดวิ่งที่อยุธยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ หลายๆ คนก็สมัคร หลายๆ คนก็เตรียมตัวแล้วที่จะไปเจอกันแล้วนอกจากงานวิ่ง ก็จะมีคอนเสิร์ต bodyslam Power of The B- Side Concert คราวนี้ก็จะมีวงออร์เคสตราด้วย เป็นวงใหญ่เลยกับเพลงบอดี้สแลม ก็จะจัดขึ้นวันที่ 4-6 เมษายน ที่ One Bangkok Forum เปิดจองบัตรในเดือนมีนาคมนี้ รอติดตามรายละเอียดได้ มีทั้งหมด 3 รอบ ความจุประมาณ 4,000 - 5,000 คนต่อรอบ”อาจจะใจอ่อนเพิ่มรอบ แต่ต้องลองดูก่อน“จริงๆ เราก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูแหละครับ แต่เดี๋ยวลองดูครับ ก็ดีใจที่ทุกคนสนใจ ดีใจที่ทุกคนยังตั้งตารอคอนเสิร์ตบอดี้สแลมอยู่”ทุกคนในวงโอเค รายได้ทุกบาทหลังหักค่าใช้จ่าย จะเข้าโครงการทั้งหมด“รายได้ก็จะให้โครงการก้าวเพื่อน้องปีที่ 5 ให้กับน้องๆ คือเราส่งมาแล้ว 4 ปี เราส่งเด็กเรียนม. ปลายฟรีๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 200 กว่าคนแล้วที่เราส่งมา และปีนี้ก็เป็นปีที่ 5 รายได้ทุกบาทหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็ให้หมดเลยแล้วก็มีความสุขด้วย”จัดทริปต่างประเทศ พาลูกๆ ไปเชียร์ “สเปอร์ส” ทีมรัก ถึงขอบสนาม“หนาวมากเลย น้องก้อย (รัชวิน คงมาลัย) บอกหนาวเกิน สงสารเด็กๆ บางทีก็หนาวมาก แต่ก็มีความสุขดีครับ ทะเลนั่นแหละตัวจอยเลย ทะเลคือมีความสุขทุกสถานการณ์ ทุกสภาพอากาศ (ก้อยแซวที่พาไปคือความฝันของพ่อ?) ใช่ๆไม่บังคับ “น้องทะเล” ต้องเชียร์ทีมเดียวกับพ่อ“ก็นั่นแหละ หลายๆ คนก็บอกว่าอย่าไปบังคับลูก เราไม่ได้บังคับ เราแค่พาไป แล้วก็ซื้อเสื้อให้ ส่วนที่น้องทะเลบอกว่าไม่ได้ชอบทีมเดียวกับพ่อ เขาเปลี่ยนทุกวัน แมนซิตี้ เชลซี แมนยู ทุกทีมเลย แต่เขาร้องเพลงเชียร์สเปอร์สได้นะ (คือเขาอยู่ทีมที่ชนะเท่านั้น?) หรือจะเป็นอย่างนั้น (ยิ้ม)”เล่า “น้องทะเล” ป่วย ถึงขั้นชักหมดสติ ทำเอาทรุด ร้องไห้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ต“ก็ตามอาการ แต่ก็หนักสุดตอนที่เขาชักตอนนั้น คือผมอยู่ที่สตอกโฮล์ม ไปคอนเสิร์ตพอดีครับ แล้วเพิ่งไปถึงกำลังจะหาข้าวกินไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร แล้วก็โทร.หาน้องก้อย เขาก็กำลังยุ่งกับการดูแลลูก ก็โชคดีครับที่สุดท้ายเขาก็ฟื้น แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวกับสมองคือสาเหตุเกิดจากไข้สูง เด็กชักจากไข้สูงเป็นปกติ แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกคือตอนที่เขาชักเขาไม่ได้ซึม เขายังวิ่งเล่นตามปกติ คืออยู่ดีๆ ก็มีอาการขึ้นมา แต่เขามีตัวร้อนรุมๆ อยู่แล้ว เหมือนเด็กมีไข้เผยตอนรู้ข่าวลูกชัก แทบอยากบินกลับบ้าน“อยากจะกลับเลยครับตอนนั้น ไปถึงเราก็ต้องรอวันหนึ่ง แล้วก็ต้องโชว์อีกวันหนึ่ง แต่โชคดีที่เขาฟื้นก่อนที่เราจะเล่นโชว์ ก็เลยใจชื้นขึ้นมา งานตรงนี้กับครอบครัวมันค่อนข้างบริหารเวลากันลำบาก มันไกลกันด้วย คือเราก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ต เพื่อนฝูงเขาก็อยู่ทางกรุงเทพฯ เยอะกว่าส่วนตัวเองปีที่แล้วผ่าตัดไป 3 ครั้ง จากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และโพรงประสาทข้อศอกข้างซ้าย“ก็ปีที่ผ่านมาผ่าไป 3 ครั้งก็น่าจะโอแล้วนะถามว่าตอนนี้กลับมาหรือยัง คือเราทิ้งไว้นาน จนกล้ามเนื้อบางส่วนก็ลีบไป มันก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นปี คือตอนนี้เราก็เล่นกีต้าร์ไม่ได้เต็มที่ บางโชว์เราก็ไม่ได้เล่นกีต้าร์ ก็ร้องอย่างเดียว”ร่างกายเต็ม 100 ให้ 70 เปอร์เซ็นต์ หมอไม่รับปากจะกลับมาเต็มร้อยไหม“น่าจะเหลือสักประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ คือมันผ่าตัดทีหนึ่งมันก็วูบไป กว่าจะฟื้นฟูใช้เวลานาน คุณหมอก็ไม่รับปาก ด้วยอายุและสิ่งที่เราใช้ชีวิตมา เราใช้เต็มที่มา 20 กว่าปีบนคอนเสิร์ต ตอนนี้เล่นคอนเสิร์ต เราก็เต็มที่ตามที่เราให้ได้ (หัวเราะ) แต่เส้นเสียงยังโอเคครับ”