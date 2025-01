เอ็ม ดิสทริค ฉลองความสัมพันธ์การทูตไทย – จีน ครบ 50 ปี จับมือ สถานทูตจีน ภาครัฐและพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์เทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย องกรค์ภาครัฐ และเอกชน ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย - จีน และตรุษจีนปีมะเส็งมงคล ในงานระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ เอ็ม ดิสทริค ปักหมุดแลนด์มาร์กเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ซึ่งจัดเต็มกิจกรรมและความอลังการมากมายสำหรับทุกคน ได้แก่การแสดงผลงานประติมากรรมหมีแพนด้า สุดน่ารักจำนวนกว่า 3,000 ตัว พบกับความน่ารักของกองทัพหมีแพนด้าหลากหลายขนาด ตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่สูง 10 เมตร ผ่าน 10 โซน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอิริยาบถแสนน่ารักของเหล่าแพนด้า ไม่ว่าจะเป็น นั่ง นอน เดิน ปีน คลาน กอด เป็นต้น ทั่วทั้งเอ็ม ดิสทริค และอุทยานเบญจสิริ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กให้ทุกคนได้มาร่วมเก็บภาพความประทับใจในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568ตื่นตากับขบวนรถ THE GOLDEN YEAR OF FRIENDSHIP ที่ตกแต่งสวยงามตระการตา พร้อม Mascot แพนด้าสุดน่ารัก เริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ผ่านถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ ถนนสุขุมวิท, ถนนพระราม1, ถนนกรุงเกษม,ถนนราชดำเนิน เป็นต้น ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย – จีน และต้อนรับเทสกาลตรุษจีน ในวันที่ 26 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.อิ่มอร่อยกับเมนูมงคลรับปีมะเส็งงูทองในงาน “EMDINING CHINESE AUSPICIOUS CUISINE 2025” ที่รวบรวมเมนูอาหารจีนมงคลกว่า 100 เมนูจากหลากหลายร้านอาหารชื่อชั้นนำใน EM DINING อาทิ ผู่นชอย โฟร์ซีซั่น" รวมมิตรเศรษฐีมงคล จากร้าน Four Seasons Chinese Restaurant, ผัดหมี่ร่ำรวย (ผัดหมี่ล๊อปเตอร์) จาก NAPHA CHEFS, เซ็ท 888 มงคลจาก Mak's Noodle ร้านบะหมี่ชื่อดังของฮ่องกง ชานมเสือเก๊กฮวยหอมหมื่นลี้ จาก FIRE TIGER และอีกมากมาย ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์นอกจากนี้ ชวนทุกคนมาลิ้มลองอาหารจีนเลิศรสจากร้านดังทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็น ราดหน้าหน้าโรงเหล็ก สำโรง, กับภูเก็ต, ขาหมูต้มถั่วกะทะทอง, กระเพาะปลาเจ๊เอ็ง ตลาดพลู, หมูสะเต๊ะนายซ้ง จุฬาซอย6, กู่หลงเปา, ขนมเซาปิ่ง สูตรเยาวราชแท้ ฯลฯ และไฮไลท์สุดพิเศษกับ พิธีชงชาแบบดั้งเดิมของชาวจีน หรือที่เรียกว่า “กงฟูฉา” ซึ่งชาวจีนได้สร้างวัฒนธรรมการดื่มชามากกว่า 1,000 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญจากร้าน “เอกายา” พร้อมดื่มด่ำกับ “ชาโบตั๋น” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความงามสง่างาม ที่บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568พร้อมเปิดโลกแห่งแพนด้า รวบรวมสินค้าแพนด้า สุด ตระการตา ที่หาได้ยากในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของสะสม เครื่องใช้ ที่บินลัดฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้คนไทยได้เลือกสรรมากมาย พร้อมบรรยากาศตกแต่งและจุดถ่ายภาพแพนด้าสุดน่ารัก ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ห้ามพลาด! การแสดงสุดยิ่งใหญ่ “Dragon Enchanted Show” พบกับโชว์สุดอลังการ ประกอบแสงสีสุดตระการตา พร้อมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับระดับตำนานจาก Chow Tai Fook ร้านจิวเวอรี่ชั้นนำของฮ่องกงที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ และเพลิดเพลินกับเพลงอันไพเพราะจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อย่าง โบว์ เมลดา โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ต้าห์อู๋ พิทยา, เนเน่ พรนับพัน, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, นินิว คริสติน่า แซ่แต้, ชลาทิศ ตันติวุฒิ, แก้ม วิชญาณี, อิงค์ ชิสา วิเศษกุล, กิต กิตตินันท์ ชินสำราญ พร้อมด้วยเหล่านางงามและศิลปินชั้นนำอีกมากมาย ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2568 ที่ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น G เอ็มควอเทียร์ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนปีมะเส็งสุดยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย - จีน ในงาน “EM DISTRIC THE GOLDEN YEAR OF FRIENDSHIP” ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ เอ็ม ดิสทริค