ดักคอดราม่า? "กิต Three Man Down" โพสต์ถาม สรุปใส่เพลงในรูปตัวเองนี่ผิดไหม ด้าน "โบกี้ไลอ้อน" โผล่เมนต์ทันควัน

หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก "Three Man Down" ออกมาโพสต์สเตตัสว่า ”เพราะทุกบรรทัด เป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรพูดไป“ ซึ่งงานนี้ก็ไม่วายโยงดรามาร้อนปม "แสตมป์ อภิวัชร์" โดยมีคนมาคอมเมนต์ว่า ”อยู่เฉย อย่าปากมากเหมือนคนอื่นเขา เดะทัวร์ลง“ งานนี้ทำเอาหนุ่ม "กิต" นักร้องนำของวงจึงเข้าไปคอมเมนต์ช็อตฟีลตอบกลับว่า "กูโปรโมทเพลง"และล่าสุด "กิต ทรีแมนดาวน์" ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองและวิวธรรมชาติลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมใส่เพลงประกอบในภาพดังกล่าว และเขียนแคปชั่นว่า "สรุปใส่เพลงในรูปนี่ผิดไหมนะ"โดยหลังจากที่หนุ่ม "กิต Three Man Down" ได้ลงโพสต์ดังกล่าวไป ก็มีหลายคนเข้ามาส่งอิโมจิรูปหัวใจให้กันเพียบ ขณะที่เพื่อนนักร้องสาว "โบกี้ไลอ้อน" ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า "เออเครียดเลยกู"