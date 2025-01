ฟินสมความคิดถึง! คอนเสิร์ตใหญ่ของ “JAY B” เสิร์ฟเซอร์ไพรส์ให้อากาเซ่ชาวไทยแบบจัดเต็มทั้ง 2 รอบการแสดง

คอนเสิร์ต “2024-2025 JAY B CONCERT [TAPE: RE LOAD] IN BANGKOK” เริ่มต้นด้วยบทเพลง “잠시만 (One Moment)” / “Present” / “Fountain of Youth” ก่อนแวะทักทายแฟนคลับชาวไทยแบบกันเอง ตามสไตล์หนุ่มสุดเท่คนคูลแต่น่ารัก เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นสมกับที่แฟน ๆ รอคอยเพื่อนรักคนนี้อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตในประเทศไทยมาตลอด และส่งต่อให้กับอีกหลายบทเพลงที่แฟน ๆ คิดถึง อาทิเช่น“B.T.W” / “FAME” / “Livin'” / “The Way We Are” และ “JAY B” ยังนำบทเพลงจากอัลบั้ม Archive 1: [Road Runner] มาโชว์ให้แฟน ๆ ได้ดูกันแบบจัดเต็มเกือบทั้งอัลบั้ม ทั้ง “If You” / “Chosen” / “Make Me Right” / “Take it easy” / “Preview” / “°C (온도)” / “Right Back” และ“Inside” โดยไม่ลืมที่จะนำเพลง Title หลักทั้ง 2 เพลงจากอัลบั้มอย่าง “Crash” และ “Cloud Nine” มาโชว์ด้วย โดยตลอดการโชว์ “JAY B”ได้เดินไปหาแฟน ๆ ทั่วทั้งฮอลล์แบบสุดใกล้ชิด ขนทุกเพลงฮิตที่แฟน ๆ คิดถึงมาแบบจัดเต็ม ยกตัวอย่างเช่น “Switch It Up ” / “AM PM ” / “Wonder” / “Whiskey” และ “Holyday” เป็นต้น โดยทุกเพลงผ่านการร้อยเรียง Setlist มาเป็นอย่างดี ซึ่งแฟน ๆ ก็ให้ความร่วมมือทั้งส่งเสียงกรี๊ด และร่วมร้องเพลงประสานเสียงตามไปด้วยกันทั้งฮอลล์ในช่วงพาร์ท ENCORE ช่วงสุดท้ายของโชว์ “JAY B” ก็ยังจัดหนักจัดเต็มความสนุกให้แฟน ๆ แบบเอเนอจี้ไม่มีดรอป ไฮบ์อารมณ์แฟน ๆ ไปด้วยความสนุกสุดมันส์ในบทเพลง “Go up” และเพื่อเป็นการขอบคุณในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับ “JAY B” ด้วยคลิปโปรเจกต์ Animation สุดซึ้งในทั้ง 2 วัน พร้อมป้ายแบนเนอร์ข้อความน่ารัก ๆ ที่มีความหมายว่า “แจบอมดีที่สุดเสมอมาและตลอดไป” และ “Always Here For You” (พวกเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอ) พร้อมกับเปิดกล่องไฟเป็นข้อความและภาพความหมายดี ๆ อีกด้วย โดยในรอบการแสดงวันเสาร์ อากาเซ่ชาวไทยยังได้เซอร์ไพรส์พิเศษร้องเพลงวันเกิดย้อนหลังพร้อมมอบเค้กให้กับ “JAY B” อีกด้วย นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ“JAY B” รู้สึกขอบคุณและตื้นตันใจมาก ๆ พร้อมพูดว่า “ทุกคนมีของขวัญให้ผมแบบนี้ ผมก็มีของขวัญมาให้ทุกคนเหมือนกัน” ด้วยการแอบไปฝึกซ้อมร้องเพลงไทยอย่างเพลง “พี่ชอบหนูที่สุดเลย (I like you the most)” – PONCHET มาเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะ! ซึ่งได้มีการเรียบเรียงและแต่งท่อนแร็ปเพิ่มในสไตล์ของ “JAY B” อีกด้วย! ก่อนส่งท้ายด้วย ENCORE STAGE ที่ REMIX เพลงสุดมันส์ แบบไม่ให้แฟนคลับได้นั่งพักกันเลย! งานนี้เรียกว่าทำถึง ทำเกิน คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริง ๆ เป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยจะเป็นบ้านอีกหลังของเพื่อนรักคนนี้เสมอ จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcertและ X: @BEX_Concert#JAYB#TAPERELOADINBKK#MAUVE #BEX#제이비 #테이프리로드 #방콕