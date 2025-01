"ตู่ ภพธร" เปิดโหมดคลั่งรัก อวดภาพหวาน "นุช นุชนันท์" ภรรยา บอกโชคดีที่มีมามี๊ในชีวิต

แม้จะแต่งงานใช้ชีวิตกันมา 9 ปีแล้ว แต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่ลดลงเลย สำหรับนักร้องหนุ่มมาดอบอุ่น "ตู่ ภพธร" กับทางภรรยาคนสวย "นุช นุชนันท์" ที่ล่าสุด " ตู่" ได้เปิดโหมดคลั่งรัก โพสต์ภาพภรรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า "ไม่ได้มีวันอะไรพิเศษ แค่เห็นรูปนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีมามี๊ในชีวิต Thank you for all the sacrifices you’ve made to bless us with our two beautiful baby girls. I will always cherish everything you’ve done to make our family complete.” งานนี้ทำเอาแฟนๆ แห่เข้ามากดไลค์ถล่มทลาย