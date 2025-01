รับลมหนาว! ท่ามกลางบอลลูนจาก 13 ประเทศ ในงานสุดปัง “เทศกาลบอลลูนนานาชาติ“ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย เตรียมเนรมิตท้องฟ้าเชียงรายให้มีสีสัน กับ เทศกาลบอลลูนนานาชาติ Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2025 ประทับใจกับบรรยากาศบอลลูนหลากสีสันกว่า 30 ลูกจาก 13 ประเทศ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักสำหรับคู่รักและครอบครัวด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมบอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้าของ 15 คู่รัก ให้ได้ชมบรรยากาศเมืองเชียงรายแบบ 360 องศา กิจกรรมการแข่งขันบอลลูนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมชมความงดงามการแสดงโชว์บอลลูน แสง สี เสียงจัดเต็ม รวมถึงตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โขนกลางแปลงชุดใหญ่แบบใกล้ชิดคนดู ตอนพิเศษ “สัจจะ เดชา พญามาร” โดยคณะศิลปินวังหน้าและเยาวชนจากจ.เชียงราย กว่า 160 ชีวิต และฟินสุดๆ กับคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชื่อดังมาสร้างสีสันและบรรยากาศอันอบอุ่นตลอด 5 วัน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.พ.นี้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงรายคุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กล่าวว่า "เทศกาลบอลลูนนานาชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีที่สิงห์ปาร์ค เชียงรายจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีบอลลูนจากประเทศต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 30 ลูก ถือเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในเมืองเป้าหมายที่นักบินบอลลูนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ วัฒนธรรม และอัธยาศัยไมตรีของชาวเชียงราย นอกจากการแข่งขันบอลลูนแล้ว ในปีนี้ยังคงมีไฮไลท์กิจกรรมบอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้าในวันวาเลนไทน์ ซึ่งจะมีคู่รักที่ได้รับคัดเลือก ขึ้นบินบอลลูนบอกรักบนฟ้าจังหวัดเชียงรายในบรรยากาศสุดโรแมนติก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันวาเลนไทน์ จนทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักและเป็นหนึ่งในเป้าหมายของคู่รักทั่วโลกที่อยากมาเยือนในช่วงวันแห่งความรัก และการแสดงโขนกลางแปลง จากกลุ่มศิลปินวังหน้าในวันที่ 14-15 ก.พ. 68 บริเวณริมทะเลสาบ ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.พ. 68 ซึ่งเชื่อว่าสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี"สำหรับ เทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ ครั้งที่ 7 นี้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินอันดับต้นๆ ของวงการเพลงไทยหลายท่านที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอด 5 วัน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.พ. 68 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยในคืนแรก วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. พบกับเจ้าพ่อเพลงรัก อย่างวง MEAN, BEDROOM AUDIO, PUN, URBOY TJ ต่อด้วยวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. ฟังเพลงสุดฟินไปกับ MEYOU, PONCHET, BOWKYLION, ATOM และรอเซอร์ไพรส์ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. กับวงขวัญใจวัยรุ่น เช่น GUNCHARLIE, PAPER PLANES, YOKEE PLAYBOY ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. กับเพลงฮิตติดชาร์ตจาก MUSKETEERS, THE TOYS, TIMETHAI, MILLI และปิดท้ายแบบสุดมันส์วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. กับ BODYSLAM, THE DARKEST ROMANCE และ PARADOX นอกจากนี้ภายในงานยังมีความพิเศษอื่นๆ เช่น โซนเด็กและกิจกรรม Workshop บูธอาหารและสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่น งาน Chiangrai Brewtopia สวรรค์ของคอกาแฟนานาชาติสาย Specialty ครั้งแรกในประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการ อาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของดอกไม้ วิวไร่ชา, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ, Zip line ชมวิวมุมสูงได้ 360 องศามาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2025 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 68 สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://ticket.eventpass.co/t/balloonfiesta25 เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. – 9 ก.พ. 68 โดยบัตร Early Bird ราคาพิเศษ 1 DAY PASS – 280 บาท (จากปกติ 300 บาท) 5 DAY PASS – 1,250 บาท (จากปกติ 1,350 บาท) หรือ ออฟไลน์: จุดบริการร้านค้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย และ ร้าน Department of Tea by Singha Park x MFU เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 68 (หน้างานมีบัตรราคาปกติจัดจำหน่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Singha Park Chiang Rai (https://www.facebook.com/SinghaparkChiangrai?mibextid=ZbWKwL)