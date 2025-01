ครั้งแรกของ Marvel Studios ประเทศไทยชวนร่วมวัดพลังความแข็งแกร่งกับ “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” งานวิ่งสุดมันต้อนรับการมาถึงของ  Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่

Marvel Studios จัดใหญ่ให้แฟนมาร์เวลชาวไทยได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษต้อนรับการมาถึงของศึกครั้งใหญ่ระหว่างกัปตันอเมริกา และ เรด ฮัลค์ ที่จะปะทะความแกร่งใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” กับงานวิ่งสุดท้าทายให้ทุกคนได้ปล่อยพลังพิสูจน์ความแข็งแกร่งยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ One Bangkok Park at One Bangkok ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 นี้งานนี้เหล่านักวิ่งจะได้สนุกกับการแบ่งทีมเป็นฝั่งกัปตันอเมริกา (สีน้ำเงิน) และเรด ฮัลค์ (สีแดง) พร้อมสนุกกับบูธกิจกรรมและเกมหลากหลาย รวมถึงได้ทดสอบฝีเท้าในสนามวิ่งที่แปลกใหม่เป็นครั้งแรก อีกยังมีของที่ระลึกให้เก็บสะสมเพียบ ทั้งเสื้อทีม ปลอกข้อมือ กระเป๋าผ้า และผู้เข้าเส้นชัยยังจะได้รับเหรียญรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, ธามไท แพลงศิลป์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืนแฟน ๆ มาร์เวลมาร่วมวัดพลังความแข็งแกร่งไปด้วยกันกับ “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ เวลา 19.00 - 24.00 น. ที่ One Bangkok Park at One Bangkok เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าเรื่อง “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 ถึง 24 มกราคม 2568 แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง* ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่าน Major Cineplex http://www.bravenewworldnightrun.com/majorcineplex* ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่าน SF Cinema http://www.bravenewworldnightrun.com/sfcinema* ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่าน One Ultra Screens http://www.bravenewworldnightrun.com/oneultrascreensเงื่อนไข·บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง / 1 สิทธิ·หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 23.30 น.·ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมวันที่ 27 มกราคม 2568·ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป·ข้อมูลที่กรอกจะต้องตรงกับข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อลงทะเบียน·ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า·การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความเหมาะสม และความคิดสร้างสรรค์ของคำตอบ·การตัดสินของคณะกรรมการ และทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี·สิทธิ์มีจำนวนจำกัดไม่อยากพลาดความมัน ซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้วเตรียมไปพิสูจน์ความฟิตใน “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ One Bangkok Park at One Bangkok ก่อนไปตื่นตาตื่นใจกับแอ็กชันดุเดือดในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ฉายจริงวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และระบบ IMAXโซเชียลมีเดีย:Website: www.marvel.comX: @MarvelThailandInstagram: @marvelthailandFacebook: @MarvelThailandYoutube: @MarvelThailand