SEIFU Omakase by Gion Matayoshi นำความเป็นเลิศของอาหารญี่ปุ่นระดับ 2 ดาวมิชลินสู่กรุงเทพฯ ที่ Kissuisen

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: 21 มกราคม 2568 –โปรแกรมและมาร์เก็ตเพลสด้านการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เชิญแขกผู้มีเกียรติก้าวสู่โลกแห่งความเป็นเลิศด้านอาหารและลิ้มรสศิลปะการปรุงอาหารของเชฟระดับมิชลิน 2 ดาว กับการเปิดตัว SEIFU Omakase by Gion Matayoshi ที่ Kissuisen ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังภายในโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)เชฟมาตาโยชิ ผู้มีถิ่นกำเนิดจากโอกินาว่า เป็นเจ้าของและเชฟของร้าน Gion Matayoshi ร้านอาหารชื่อดังในเกียวโตที่ได้มิชลิน 2 ดาว ในปี 2567 เชฟมาตาโยชิมีชื่อเสียงในด้านสไตล์การทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานพิธีการชงชาแบบไคเซกิ (kaiseki tea ceremony) อันเป็นมรดกตกทอดกับความทันสมัย โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรด้วยมือจากผู้ผลิตชั้นนำ เมนูของเชฟมาตาโยชิจึงมีความประณีต ซับซ้อน และสวยงามน่าถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตอนนี้ เชฟมาตาโยชิกำลังเริ่มต้นการเดินทางอันท้าทายครั้งแรกของเขาในกรุงเทพฯ โดย Gion Matayoshi จะเข้ามาแทนที่ SEIFU Omakase Bar เดิมที่ Kissuisen จุดหมายปลายทางด้านอาหารอันน่าประทับใจแห่งใหม่นี้จะนำเสนอรสชาติ กลิ่น สัมผัส และเทคนิคการปรุงอาหารแบบเกียวโตมาสู่กรุงเทพฯ ด้วยเมนูตามฤดูกาลที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศ รวมถึงอาหารทะเลที่คัดเฉพาะที่สดใหม่จริงๆนักชิมผู้พิถีพิถันจะได้สัมผัสกับความพิเศษที่หาได้ยากและสรรหามาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน เช่น หมึกหิ่งห้อย (Hotaru ika) ปลากระพงหวาน (v) ปลากระพงคอดำ (Nodoguro) ปลาฮอกเกะ (Hokke) และหอยเม่น ทั้งหมดปรุงอย่างชำนาญและเสิร์ฟพร้อมไวน์ชั้นเลิศและสาเกที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว เชฟมาทาโยชิจะร่วมกับเชฟยูอิชิ มิตซุย แห่ง Kissuisen สร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 ความร่วมมือครั้งพิเศษตลอด 3 วันนี้จะนำเสนอ Kaiseki Omakase Menu สุดอลังการจำนวน 16 คอร์ส ซึ่งจะปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัสและการสนทนา เมนูนี้พร้อมให้บริการทั้งมื้อกลางวัน (11.30-13.30 น.) และมื้อค่ำ (18.00-20.00 น.) ในราคาเพียง 6,888 บาทสุทธิต่อท่านสำหรับเซ็ตเมนู 16 คอร์ส หรือ 8,888 บาทสุทธิต่อท่านสำหรับเซ็ตเมนู 16 คอร์สกับสาเกการเปิดตัว SEIFU Omakase by Gion Matayoshi จะช่วยยกระดับ Kissuisen ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ร้านอาหารระดับหรูแห่งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักชิมในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2566 ด้วยแนวคิดเน้นความประณีตที่ได้แรงบันดาลใจองค์ประกอบหลักสี่ประการตามปรัชญา "โกได" (Godai) ได้แก่ ดิน ไฟ ลม และน้ำ บัดนี้ ร้านอาหารโอมากาเสะระดับมิชลินแห่งใหม่นี้จะมาเติมเต็มความสุขร่วมกับ Chi Izakaya Bar & Dining, Kaen Teppanyaki & Grill และ Mizu Sake Bar & Sake Garden เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ครบครันอย่างแท้จริง ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kissuisen กรุณาเยี่ยมชมที่ www.kissuisenbangkok.com และสำหรับการลิ้มลองเมนู Kaiseki Omakase 16 คอร์ส กับเชฟมาตาโยชิและเชฟมิตสึอิ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 กรุณาเยี่ยมชมที่ www.instagram.com/p/DEo0P6vI2nC