พักงานงาน 10 ปีเต็ม "คาเมรอน ดิแอซ" บอกคือ "ช่วงเวลาดีที่สุดในชีวิต"

ในการปรากฏตัวในรายการ "The Graham Norton Show" ดิแอซวัย 52 ปี ได้แชร์มุมมองของเธอเกี่ยวกับการหยุดพักจากฮอลลีวูดที่ยาวนาน "โอ้ พระเจ้า ฉันรักมันมาก" เธอกล่าว "มันเป็น 10 ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันแค่เป็นอิสระที่จะเป็นแม่ ภรรยา และใช้ชีวิตของตัวเอง"ในช่วงที่พักงาน ดิแอซได้มุ่งมั่นเลี้ยงดูลูกๆ ร่วมกับสามี เบนจิ แมดเดน เธอให้กำเนิดลูกสาว รัดดิกซ์ ในปี 2019 และลูกชาย คาร์ดินัล ในปี 2024 นอกจากนี้เธอยังกล่าวว่าเธอ "หยุดฝึกฝน" ในการเป็นนักแสดงระหว่างที่พักงาน"มันสมเหตุสมผลสำหรับครอบครัวของฉัน" ดิแอซกล่าวเกี่ยวกับการเกษียณงานครั้งแรก พร้อมเสริมว่า "ผู้คนก็หยุดขอให้ฉันเล่นบท" หลังจากผ่านไปสักระยะอย่างไรก็ตาม ดิแอซได้ตระหนักถึงความพิเศษในการทำให้ผู้คนมีความสุข "ถ้าฉันปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไป ความดีใจ ความหลงใหลที่ฉันมีในการทำให้ผู้คนยิ้ม และความสุขที่มันมอบให้แก่พวกเขา ฉันคงเป็นคนโง่" เธอกล่าวเธอเริ่มกลับสู่การแสดงด้วยการรวมตัวกับภาพยนตร์ใหม่ "Back in Action" ซึ่งได้พบกับเพื่อนร่วมงานจาก "Annie" อย่างเจมี่ ฟ็อกซ์เกี่ยวกับอนาคตของเธอในวงการ ดิแอซยังไม่แน่ใจว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาอย่างถาวรหรือไม่ "นี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้น บางทีฉันอาจจะเริ่มเดินเข้าสู่การแสดงทีละน้อย" เธอกล่าว "เราคงต้องดูกันไป ฉันขอบคุณมากสำหรับมัน"คาเมรอน ดิแอซได้เข้าร่วมกลุ่มของคนดังที่ตัดสินใจกลับจากการเกษียณตัวเอง โดยก่อนหน้านี้ จิม แคร์รี่ได้ประกาศการเกษียณในปี 2022 แต่ต่อมาทำการกลับมาแสดงบทบาทใน "The Hedgehog 3"ดิแอซยังได้จองโปรเจ็กต์ถัดไปของเธอแล้ว รวมถึง "Shrek 5" และ "Outcome"