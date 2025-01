TREASURE X MUANGBORAN “FAN MEET UP” ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ กลางเมืองโบราณ กับ TREASURE แบรนด์แอมบาสเดอร์

ในงานนี้กันอย่างเนืองแน่น และงานก็เริ่มขึ้น เมื่อ ดีเจนุ้ย พิธีกรที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ กล่าวต้อนรับแฟนๆ และต่อด้วยวง TREASURE ขึ้นมากล่าวทักทายแฟนๆบนเวที เรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่มอย่างไม่ผิดคาด พร้อมเริ่มช่วง Q&A ที่พูดถึงความเป็นแอมบาสเดอร์ การแนะนำเมืองโบราณให้แฟนๆ และกิจกรรมในเมืองโบราณที่เมมเบอร์ชื่นชอบกันต่อกันด้วยเกมสนุกๆ ถึง 3 เกม อย่าง Relay Drawing (วาดรูปส่งต่อและทาย), GUESS the Song by the Melody (ฮัมเพลงทาย) และเกมสุดท้าย Photogenic Battle (แต่งตัวแข่งกัน) งานนี้แฟนๆทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันแทบไม่ติดเก้าอี้ ก่อนที่ วง TREASUREจะขอเก็บภาพความประทับใจกับเเฟนๆ พร้อมรอยยิ้มสุดเท่ ทำแฟนๆใจละลายกันทั้งงาน งานนี้ครบรสทั้งความสนุก ความอบอุ่น และได้ความรู้เกี่ยวกับเมืองโบราณ อีกหนึ่งสมบัติล้ำค่าของไทยที่ทุกเพศทุกวัยควรมาชื่นชมซักครั้งในชีวิต