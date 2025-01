“คุ้ย ทวีวัฒน์” รุกหนักตลาดหนังสยองขวัญ-เปิด “13 สตูดิโอ” ยิ่งใหญ่ ไลน์อัพหนังบิ๊กโปรเจค-ดึงดาราเอลิสต์ร่วมงาน 7 เรื่อง 7 สไตล์

หลังสร้างปรากฎการณ์กำกับภาพยนตร์ “ธี่หยด” ทั้ง 2 ภาคจนกวาดรายได้รวมกันทะลุไปกว่า 1,200 ล้านบาท ล่าสุดผู้กำกับตัวพ่อหนังสยองขวัญหรือ ต้อนรับศักราชปี 2568 ประกาศเปิดตัว บริษัท เธอทีน สตูดิโอ จำกัด หรือพร้อมนั่งแท่นประเดิมงานบริหารในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งค่ายหนังน้องใหม่ค่ายนี้มีคาแร็คเตอร์ชัดเจน เน้นผลิตแต่หนังระทึกขวัญและสยองขวัญเข้าสู่ตลาดหนังไทยอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเปิดตัวค่ายหนังแล้ว “13 สตูดิโอ” ยังประกาศเปิดไลน์อัพหนังในงานดแน่นไปด้วยภาพยนตร์สยองขวัญ 7 เรื่อง 7 สไตล์ จากผู้กำกับมากฝีมือ ได้แก่ คุ้ย ทวีวัฒน์ วันทา, บรรจง สินธนมงคลกุล, แฉะ องอาจ เจียมเจริญพรกุล, ป้อ ณภัทร จิตวีรภัทร และ ไมค์ ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ พร้อมขนทัพนักแสดงดาวรุ่งมาร่วมงานเพียบ ได้แก่ อ๊ะอาย กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ, ลิลลี่ ณิชภาลักษณ์ ทองคำ, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช, สตางค์ ตริษา ปรีชาตั้งกิจ,แบงค์ ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ, ยูแอล รมิตา รัตนภักดี, น้องนีน่า ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน, ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ, Yorch (POW), โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง แฉะ องอาจ เจียมเจริญพรกุล, กัญจ์ ภักดีวิจิตร และ ปั๋ง ประกาศิต โบสุวรรณประเดิมเรื่องแรกการันตีความระทึกขวัญด้วยฝีมือการกำกับของ คุ้ย ทวีวัฒน์ ที่หยิบปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนมาใส่ความสยองขวัญสไตล์โอลด์ สคูล จนกลายเป็นความเฮี้ยนแบบนอลสต็อป นำแสดงโดย อ๊ะอาย กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ, ลิลลี่ ณิชภาลักษณ์ ทองคำ, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช, สตางค์ ตริษา ปรีชาตั้งกิจ,แบงค์ ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ และ ยูแอล รมิตา รัตนภักดี โดยเปิดให้ชมตัวอย่างแรกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อที่มาร่วมงานได้ชมก่อนใคร พร้อมประกาศวันเข้าฉาย 27 มีนาคมนี้หนังสยองขวัญแนวกวน ๆ จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศเข้าค่ายในวัยเยาว์ เล่าผ่านจินตนาการของเด็กเคล้ากลิ่นอายคอมเมดี้ แต่ก็มีความดุดันด้วย กำกับโดย บรรจง สินธนมงคลกุล นำแสดงโดยซูเปอร์สตาร์เด็กอย่าง น้องนีน่า ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวันหนังสยองขวัญรสชาติสนุกที่จะดึงฉากเด็ดฉากดังในหนังไทยมายำรวมใส่มุกตลกของ 2 ผู้กำกับ แฉะ องอาจ เจียมเจริญพรกุล และ ป้อ ณภัทร จิตวีรภัทร นำแสดงโดย พระเอกมาดเซอร์ ณัฏฐ์ กิจจริต และนางเอกสาว ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะภาพยนตร์สยองขวัญที่ดึง 2 นักแสดงวัยรุ่น เอ-ลิสต์ อย่าง Yorch (POW) และ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พร้อมด้วยแก๊งวัยรุ่นชาย ได้แก่ เซน จตุรวิชญ์ เชี่ยวประสิทธิ์, กาโตว์ ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ, เตย วรพัช ภัคภัทรพร และ ไจ๋ไจ๋ สรธร เฉลิมลาภ ไปตะลุยและผจญความสะพรึงในสวนสนุกร้างในสไตล์ของ ไมค์ ณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ผู้กำกับสายแฟรนไชส์จักรวาล “พี่นาค” ทั้ง 4 ภาคที่กวาดรายได้เกือบ 500 ล้านบาทปิดท้ายด้วยบิ๊กโปรเจ็คยักษ์ 3 เรื่อง ของ คุ้ย ทวีวัฒน์ ได้แก่ที่ประกาศโปรเจคไปต้นปี 2567 ด้วยการปล่อยภาพเฟิร์สลุคส์ก็สร้างความฮือฮาให้กับคอหนังสยองขวัญกันไปแล้ว ด้วยชื่อเสียงของผู้กำกับการันตีความขนหัวลุกถึงใจแน่นอนต่อด้วยภาพยนตร์ที่แฟน ๆ เรียกร้องอยากชมหนังที่เล่าถึงความน่าสะพรึงของเเสือสมิง มีกลิ่นของป่าดงดิบ จะถูกยกยอดทั้งหมดมาอยู่ในเรื่องนี้ พร้อมดารา เอ-ลิสต์ อย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ และ สุดยอดของมีมในเฟสบุ๊คและโซเชียล พี่แฉะ องอาจ และจอมปิ้งไก่ในตำนาน กอลฟ์ กัญจ์ ภักดีวิจิตร รวมถึง ปั๋ง ประกาศิตสุดท้ายกับเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 13 สตูดิโอ และ อิกดราซิล กรุ๊ป (Yggdrazil Group) ในงานนี้ คุ้ย ทวีวัฒน์ ได้เซ็น MOU ร่วมกับ “ธนัช จุวิวัฒน์” ประธานกรรมการบริหาร และ “ศรุต ทับลอย” ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ อิกดราซิล กรุ๊ป โดยอิกดราซิลมีแผนทำเกม Home Sweet Home Return และด้วย Gerne หนังของ 13 สตูดิโอที่แข็งแรงและไดเรคชั่นชัดเจน จึงเกิดความร่วมมือโดย คุ้ย-ทวีวัฒน์ รับหน้าที่กำกับเกม ขณะเดียวกันทาง 13 สตูดิโอ ได้ IP มาสร้างภาพยนตร์ “โฮม สวีท โฮม รีเทิร์น”จากนั้นพิธีกรเชิญทีมผู้บริหารจาก 13 สตูดิโอ นำทีมโดย ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผู้ก่อตั้ง, ทวีวัฒน์ วันทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ถนิต ธนารุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, คุณพลวัฒน์ ธนารุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์, วรวงศ์ ธนารุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์, อภินันท์ มูลเชื้อ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, สกก์บงกช ขันทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ และ ก้องภพ โกมลทัต ผู้จัดการฝ่ายผลิตภาพยนตร์, ธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และ ศรุต ทับลอย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ อิกดราซิล กรุ๊ป และ ร่วมด้วยทีมผู้กำกับและนักแสดงทั้งหมด ขึ้นเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกัน“คุ้ย ทวีวัฒน์ วันทา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13 สตูดิโอ เปิดเผยว่า “การเปิดบริษัทผลิตหนังเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจ ผมชอบบริหารจัดงาน ชอบงานไอเดีย เราชอบที่จะพัฒนางานสักโปรเจคหนึ่งที่เดาล่วงหน้าปีหนึ่ง กว่าจะเสร็จงานเทรนด์มันจะเป็นยังไง เรารู้สึกสนุกกับตรงนี้มาก และผมรู้จักผู้กำกับและคนเขียนบทเก่ง ๆ เยอะ ผมจึงอยากดึงศักยภาพคนเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่ คิดว่า ถามว่าผมต้องการปั้นทีมใหม่ ๆ ด้วยไหม ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้น แต่จริง ๆ กลุ่มคนเหล่านี้เขามีความสามารถอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องปั้นอะไร เราแค่นำศักยภาพของพวกเขามาสร้างสรรค์งานมากกว่าครับ ผมแค่ put The right man on the right job ครับ”“13 สตูดิโอ เป็นบริษัทที่ผลิตหนังสยองขวัญที่ขายไอเดียและมีหลากหลายอารมณ์ เราจะคัดหนังที่ไอเดียสดใหม่ ตามเทรนด์ของหนัง ไม่ใช่เฉพาะแค่ในไทย แต่เราต้องมองเทรนด์โลก เราไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศ แต่ต้องไปตลาดต่างประเทศได้ด้วย เราพยายามทำให้หนังเราเป็นภาษาสากลมากที่สุด เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของงาน ทุกอย่างจะถูกผลิตโดยบริษัท 13 สตูดิโอ ภายใต้การดูแลของผม ผมจะดูแลตั้งแต่บรรทัดแรกจนจบก็อปปี้ A ครับ ถามว่าทำไมถึงมองตลาดหนังต่างประเทศด้วย หนังไทยมีชื่อเสียงด้านหนังแอ็คชั่น, สยองขวัญ และตอนนี้เริ่มมีหนังดราม่ามากขึ้นเป็นคัลเจอร์แล้ว แต่สิ่งที่ผมมองว่าแมสที่สุดคือหนังสยองขวัญ ถ้าเราไปดูการซื้อขายตลาดหนังต่างประเทศ หนังสยองขวัญจะติดอันดับต้น ๆ เป็นซอฟท์ พาวเวอร์ได้ ข้อดีของหนังสยองขวัญคือ ขายจังหวะและเรื่องราวของหนังครับ ก็อยากจะชวนทุกคนสนับสนุกค่ายหนังสยองขวัญน้องใหม่ด้วยนะครับ ฟีลหนังของ 13 สตูดิโอ เป็นฟีลขึ้นรถไฟเหาะเข้าบ้านผีสิงนะครับ น่าจะถูกใจคอหนังสยองขวัญแน่นอนครับ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว#13studio #THIRTEENSTUDIO#หนังผี #หนังสยองขวัญ #HorrorMovieขอขอบคุณจากใจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจภาพยนตร์