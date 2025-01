“Tero Music” แกะกล่องอัลบั้มใหม่ “Birth Come See Wow (เบิร์ท คัม ซี ว้าว)” แจ้งเกิดศิลปิน 7 วง 7 สไตล์ 7 เพลง ที่ฟังแล้วต้องร้องว้าว!!

เริ่มต้นด้วย 4 หนุ่ม วงแน็ค, ต่อ, ซอ, เอิร์ธ วงดนตรีรสจัดจ้าน มากับซาวน์ดนตรีที่ใหม่และโมเดิร์น จัดเต็มเพลง แค่นี้ใช่ไหม (Just Say it) เนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้อีกฝ่ายพอใจ แต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหน ก็ยิ่งเกิดคำถามในใจ ว่าเค้าอยากจบความสัมพันธ์กับเราแค่นี้ใช่ไหม?!?3 หนุ่มวงนำโดย อ๋อง, ต้า, ต้า วงดนตรีป็อบ Synthwave ที่มีกลิ่นอายเพลงยุคเก่าและการเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ความรักและความหวัง วงส่งซิงเกิล “ตื่นตื่นตื่น (2meetyou)” ผ่านแนวเพลง Electronic Pop, Hip Hop ผสมซาวน์ยุค 80s พูดถึงผู้ชายขี้เหงาที่ต้องการให้คนรักอยู่ใกล้ๆ ไม่อยากให้ไปไหน อยากตื่นขึ้นมาเจอคนรักทุกวัน เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราวง3 หนุ่ม นนท์, กิต, เบนซ์ ศิลปินแนว Post Modern Alternative Pop สไตล์ที่วงสร้างขึ้นมา โดยตั้งใจให้ผู้ฟังตีความว่า 2000(Twothousand) คือวงดนตรีป็อบทางเลือกที่มีแนวคิดอิสระ ครั้งนี้มาในเพลง “ลืมสักที(Rope)” เพลงเศร้าสไตล์ Pop ผสมผสาน Ballad Rock ที่เล่าถึงความทุกข์ทรมาน เหมือนปมเชือกที่ผูกมัดและเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้หลุดพ้น ให้ต้องทนกับความเจ็บปวดทรมานต่อไปต่อกันที่ 5 หนุ่มคลื่นลูกใหม่ มิว,ฟัด,เบนโจ,ไนซ์,ปั๊ม จากวง Leave Rules (ลีฟรูล) วงดนตรีที่จัดจ้านในดนตรีแบบซาวน์ดีไซน์และหนีออกจากกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร กับบทเพลง ”ไม่เชื่อก็ลองดู (Must Try!)” ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า Must Try! ป้ายร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แฝงความท้าทาย ว่าอยากให้ทุกคนลองเข้ามาชิม จนเกิดเป็นไอเดียหยิบคำนี้มาใช้ เปรียบเพลงนี้เป็นอาหารจานใหม่ ที่วงต้องการให้แฟนๆ เปิดใจเข้ามาลองฟังวง3 หนุ่มวัยใส จื้อ,กัน,บิว ทำสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อคนที่เจอกับความโชคร้าย แต่ยังเดินหน้าต่อ เพราะหลังความโชคร้าย จะตามมาด้วยเรื่องราวที่ดีที่สุดเสมอ สำหรับซิงเกิลในอัลบั้มนี้ “Dr.Dancin’” เพลงที่ผสมผสานหลายแนวดนตรี ด้วยท่อนริฟที่รวดเร็ว ดุดัน ในทำนองกรันจ์ สลับจังหวะหมอลำและเรกเก้ เนื้อหาเพลงที่ไม่ซับซ้อน อยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตอิสระในแบบที่ตัวเองอยากเป็นมาถึง 3 หนุ่ม วงร็อกมากฝีมือต้น, มีน, ตาร์ แชมป์จากเวที Tero Music X The Mall Lifestore Music Audition 2024 กับซิงเกิล “ตัวอันตราย” สไตล์ดนตรีที่เข้มข้นและหนักหน่วง ได้อิทธิพลของดนตรีแนว Nu-metal, Metalcore ในคอนเซ็ปต์คำว่าตัวอันตรายที่กล่าวถึงบุคคลที่ทำตัว Toxic ไม่ว่าจะด้วยการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งวงได้ไอเดียมาจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตจริง!!ปิดท้ายที่วง3 หนุ่ม ฮาร์ท, ฮิ้ว, โพส วงดนตรีแนว Alternative ที่มีสไตล์การทําเพลงรสจัดจ้าน แปลกใหม่ กับเพลง “ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ แต่ในหัวใจยังมีเธอ” เพลงเร็ว จังหวะกระแทกกระทั้น มาในดนตรีซาวน์ดีไซน์ ถ่ายทอดเรื่องราวการให้กำลังใจ ไม่สิ้นหวังในชีวิต ถึงแม้จะเจอเรื่องที่แย่มาก็ตาม.. “เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ความหวังของฉันเลือนหาย จนเมื่อมันตกลง ฉันกลับมีความหวังอีกครั้ง ที่บ้านหลังนี้ ด้วยพลังของเธอ”ติดตามฟังผลงาน 7 ซิงเกิล 7 ศิลปิน จากอัลบั้มแจ้งเกิด “Birth Come See Wow (เบิร์ท คัม ซี ว้าว)” จาก SUNDAY NIGHTS, Bluekisses, 2000 (Twothousand), Leave Rules, Mr.Misfortune, RAINCOVTS และ Fauvis ได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทาง https://lnk.to/BIRTH_COME_SEE_WOW พร้อมรับชมมิวสิกได้ทาง https://www.youtube.com/playlist?list=PLnWGy390dq6QqC0sNUDAsTqKROcaPkTDf#BirthComeSeeWow #TeroMusic#แค่นี้ใช่ไหม #Sundaynights #ตื่นตื่นตื่น #Bluekisses #ลืมสักที #2000twothousand#ไม่เชื่อก็ลองดู #LeaveRules #DrDancin #MrMisfortune #ตัวอันตราย #RAINCOVTS#ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจแต่ในหัวใจยังมีเธอ”#Fauvis