“ลีออน-ซาเล้ง-อะตอม-คูเปอร์” นำทีมนักแสดง “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก | Let Me Into Your Heart” เล่นใหญ่! โชว์ลิเกบวงสรวงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการ

ได้ฤกษ์ดีเปิดศักราชใหม่ ”บริษัท แดน25 เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด“ หยิบนิยายวายลิเกอย่าง “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก” ผลงานจากปลายปากกานักเขียนชื่อดัง “P.PICHA” นำมาทำเป็นซีรีส์วายลิเกเรื่องแรกของประเทศไทย “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก | Let Me Into Your Heart” พร้อมจัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องถ่ายทำ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 เวลา 9:09 น. ณ ลานพระพิฆเนศ หน้าศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ นำโดยพระเอกน้องใหม่ป้ายแดง ”ลีออน-กฤตพรต บุญญามณี“ ประกบนายเอกลิเกตัวจริงเสียงจริง “ซาเล้ง-พิชญ์ธีร์ คล้ายมงคล” พร้อมด้วย “อะตอม-ณฐาภพ เคนจันทึก, คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา” และทีมนักแสดง “เบิร์ดเดย์-จิรัฏฐ์ คล้ายมงคล, ปอย-ธนัชชา ต่ายคำ (น้องปอย ลูกท่าเรือ) , สิงหา-สิทธินนท์ โรจนเมธากุล, โจเซฟ-ภามธาม โกราช, ส้มโอ-ยลตรี โคมกลอง, เบต้า-รติมา แถมเปลี่ยน, มิก-รชยา นพการุณ, นุ-พุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล (นิวคันทรี่), ติณติณ-จรัสวี เทียมรัตน์ (นิวคันทรี่), กิ๊ก-ไอรดา บุญมี (นิวคันทรี่)” และอื่นๆอีกมากมาย ที่พร้อมมาเสริมทัพความสนุกในซีรีส์โดยความพิเศษในพิธีบวงสรวงซีรีส์ “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก | Let Me Into Your Heart” ได้มีการรำลิเกถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย 3 นักแสดง อย่าง ”ซาเล้ง-พิชญ์ธีร์ คล้ายมงคล, เบิร์ดเดย์-จิรัฏฐ์ คล้ายมงคล, ปอย-ธนัชชา ต่ายคำ (น้องปอย ลูกท่าเรือ)” อีกด้วย#ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก#LetMeIntoYourHeart