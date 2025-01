ตอกย้ำความปัง !!! ฟรีนเบ็คกี้ พา Official Pilot “ปริศนาซากมรณะ” ยอดวิวทะลุล้านในไม่กี่ชั่วโมง

แรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ Official Pilot ซีรีส์เรื่อง “ปริศนาซากมรณะ” (Cranium) นำแสดงโดย 2 สาวมากความสามารถ “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” และ “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ดูครั้งแรกในงาน IDOLFACTORY PROJECT LINE UP 2025 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และลงในช่อง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL เพียงไม่กี่วัน ด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามของซีรีส์และเคมีการแสดงของ #ฟรีนเบค ทำให้ตอนนี้ยอดวิวในยูทูปทะลุ 1 ล้านกว่าวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังส่งผลให้ Hashtag งานไลน์อัพ #IDFLINEUP2025 พุ่งติดอันดับ 1 เทรนด์โลกอีกด้วย#idolfactoryTH #IDFLINEUP2025 #ปริศนาซากมรณะ #CraniumGL #ไพล็อตCranium1Mแล้วจ้า