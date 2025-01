เตรียมเสิร์ฟความปังทั้งปี! ไอดอลแฟคทอรี่เปิดไลน์อัพซีรีส์ในงาน IDOLFACTORY PROJECT LINE UP 2025

บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตซีรีส์ Girl's Love (GL) และ Boy's Love (BL) ที่มีผลงานคุณภาพได้รับความนิยมมากมายเล่นใหญ่ตั้งแต่ต้นปีจัดงานแถลงข่าว “IDOLFACTORY PROJECT LINE UP 2025” ณ ไอส์เเลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ โดยในงานมีการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไอดอลแฟคทอรี่กับพันธมิตรด้านดนตรีอย่าง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยงานแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีกรกล่าวทักทายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน จากนั้นเชิญคุณคเชนทร์ สดโพธิ์ กรรมการบริหารบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ขึ้นบนเวทีพูดถึงในส่วนของ Music Content ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นได้ฟังกันภายในปี 2025 นี้ จากนั้นเริ่มประกาศเปิดตัวไลน์อัพซีรีส์เรื่องต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อมกับรับชม Trailer Pilot ของซีรีส์ทั้งหมดที่นี่ที่แรก! และมินิโชว์จากนักแสดงนำของซีรีส์แต่ละเรื่อง ซึ่งในปี 2025 นี้ทางไอดอลแฟคทอรี่มีแผนที่จะผลิตซีรีส์ออกมาทั้งหมด 4 เรื่อง 4 รส กับอีก 3 โปรเจคใหม่แกะกล่อง ได้แก่ซีรีส์เรื่อง “หวานใจผู้ใหญ่จอม”(My Sweetheart Lom) ซีรีส์แนวโรแมนติก/คอมเมดี้ เรื่องราวความรักของ “ผู้ใหญ่จอมขวัญ” ผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจอยากพัฒนาชุมชนกับ “โยธิน” ไอหมาเด็กผู้ชอบสร้างเรื่องจากกรุงเทพฯ นำแสดงโดยคู่พาร์ทเนอร์คู่ใหม่อย่างนักแสดงมากฝีมือ “เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” และ นักแสดงดาวรุ่ง “ภูม ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย” ร่วมด้วย “แพร เนลินญาน์, พลอยน้อย กัญญ์นลิน, เฮง อัศวฤทธิ์, สองเจ็ด สโรชินี, โชกุน ณภัทร, ภูมิ จิตติพัฒน์, อิงค์ อัศวานันท์, บีเอ็ม ชนาธิป, โยชิ สุริยาวิชญ์, คีตั้น สิทธิทัศนิฐ์ และ จัสติน แองกัส” กำกับโดยคุณวุ้น - ทรงศักดิ์ มงคลทองซีรีส์เรื่อง “รักปากแข็ง”(Somewhere Somehow) ซีรีส์แนวโรแมนติก/คอมเมดี้ เรื่องราวของ “กีรัน” และ “ภีมานัส” ที่มาพร้อมความปั่นป่วนวุ่นวายของคนขี้หึงแห่งปี ที่ทั้งหึงจัดแต่ปากแข็งสุดๆ ไม่ยอมบอกรักกันง่ายๆ เรื่องนี้เต็มไปด้วยโมโมนต์ชวนฟิน กับความรักสุดน่ารักปนวุ่นวาย นำแสดงโดยคู่พาร์ทเนอร์เคมีดีอย่าง “เฟ กัญญาพัชร ณ นคร” และ “เมษ์ ญดา วัชระมูสิก” ร่วมด้วย “เฮง อัศวฤทธิ์ และ ลูกน้ำ อรธารา” กำกับโดยครูเอ - ณัฐพงษ์ วงศ์กวีไพโรจน์ซีรีส์เรื่อง “อสงไขย”(Interminable) ซีรีส์แนวพีเรียด/ดราม่า/โศกนาฏกรรม เรื่องราวความรักของ “คุณพระนาย” และ “แก้วตา” เล่าถึงกับการรอคอยใครสักคนให้กลับมาเติมเต็มคำสัญญา ความรู้สึกถวิลหาที่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานนับอสงไขย นำแสดงโดย 2 นักแสดงคู่พาร์ทเนอร์เคมีพุ่งจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ลางสังหรณ์อย่าง “บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด” และ “เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะกุล” ร่วมด้วย “เฮง อัศวฤทธิ์, ลูกน้ำ อรธารา และ แพร เนลินญาน์” กำกับโดยคุณใหม่ - ภวัต พนังคศิริซีรีส์เรื่อง “ปริศนาซากมรณะ”(Cranium) ซีรีส์แนวโรแมนติก/สืบสวน เรื่องราวของ “ภิญญา” และ “บุษยา” ที่ไม่ค่อยลงรอยกันแต่กลับต้องมาเจอกันอีกครั้งในการทำงานร่วมกันด้านนิติมานุษยวิทยา ความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการค้นหาความจริง ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แปรเปลี่ยนไป นำแสดงโดย 2 นักแสดงสาวคู่พี่น้องเคมีฟ้าประทานจากเรื่องปิ่นภักดิ์ซีรีส์พีเรียดสุดปังเมื่อปีที่แล้วอย่าง “ฟรีน สโรชา จันทรกิมฮะ” และ “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ร่วมด้วย “ฟรังค์ พร้อมพัชชา” กำกับโดยคุณฟิวส์ - กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุลต่อด้วยการเปิดตัว 7 หนุ่มหล่อ GEN Z มากความสามารถในนาม “AI Project” (อ้ายบ่าวโปรเจค) ซึ่งประกอบไปด้วย อิงค์ อัศวานันท์(อิงค์), จัสติน แองกัส มอยร์ (จัสติน), ณภัทร ตุ้มอินมร (โชกุน), สิทธิทัศนิฐ์ สุหฤทรุจนนุกูล (คีตั้น), ชนาธิป อุ่มภู (บีเอ็ม), จิตติพัฒน์ สุวรรณลักษณ์ (ภูมิ) และ สุริยาวิชญ์ ถนอมชัยสนิท (โยชิ) ทั้งหมดถูกคัดเลือกจากรายการเรียลลิตี้สุดป่วนสนุกครบรสที่ชื่อว่า“AI PROJECT Road to AIBAO” เริ่มออนแอร์ทาง Youtube IDOLFACTORY OFFICIAL เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ต่อด้วยโปรเจค “In the 8ight” ซึ่งเป็นโปรเจคค้นหานักแสดงหญิงเจนเนอเรชั่นใหม่เข้าสู่สังกัด และสุดท้ายกับการประกาศ “Sapphic Series Mega Project” ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้โดยงานนี้ คุณคเชนทร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “สำหรับในปีที่ผ่านๆ มาทางบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ของเรา ทำงานภายใต้ความคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพเพื่อออกสู่สายตาผู้ชม ด้วยการทุ่มเททั้งกำลังความคิดสร้างสรรค์ กำลังการทำงานของทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมไปถึงการลงทุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผลงานของบริษัทออกมาดีที่สุด ไม่ว่าจะในเรื่องของโปรดักชั่นการถ่ายทำ การใช้ CG ในซีรีส์ต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมตัวของนักแสดงเอง เพราะอยากให้ผู้ชมทุกคนที่ได้เสพผลงานของบริษัท ได้รับทั้งความบันเทิง ความสุข รอยยิ้มและได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ของวงการบันเทิงไทย ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มานั้นเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งในและนอกประเทศ ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกแรงซัพพอร์ต รวมถึงความรักและแรงสนับสนุนที่ให้กับทางบริษัทและนักแสดงในสังกัดครับ ในปี 2025 นี้ เราก็ยังคงตั้งใจทำงานที่มีคุณภาพที่สุดเหมือนเดิม พร้อมกับมีอะไรใหม่ๆ เตรียมเสิร์ฟ ให้กับผู้ชมแน่นอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีไม่ต่างจากปีที่ผ่านๆ มาครับ”#idolfactoryTH #IDFLINEUP2025 #หวานใจผู้ใหญ่จอม#MySweetHeartJom #รักปากแข็ง #SWSHGL #อสงไขย #interminableTH #ปริศนาซากมรณะ #CraniumGL[ Official Pilot ] My Sweetheart Jom หวานใจผู้ใหญ่จอมLink https://youtu.be/bdEjrnHSOjE[ Official Pilot ] Somewhere Somehow รักปากแข็งLink https://youtu.be/9p7jy0lF5ZA[ Official Pilot ] Interminable อสงไขยLink https://youtu.be/RtjOQ6b7rgs[ Official Pilot ] Cranium ปริศนาซากมรณะLink https://youtu.be/lgbQKzoliY4?si=B38u63PK0k9sqKOt