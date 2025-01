แฮปปี้!! “แมน ธฤษณุ” จัดแฟนมีตฉลองวันเกิดสุดอบอุ่น

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวันเกิดของหนุ่ม แมน ธฤษณุ สรนันท์ โดยหนุ่มแมนได้จัดงานวันเกิดเล็กๆสุดอบอุ่น แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเซอร์วิสให้แฟนๆที่มากิจกรรมอย่างทั่วถึง กงาน 34th BIRTHDAY PARTY: GREET AND GIFT WITH MAN TRISANU presented by Have A Wonderful Day จัดโดย LeayDoDee ซึ่งเปิดให้แฟนๆลงทะเบียนขายบัตรไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2567 ที่ผ่านมา จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านแรก เท่านั้น ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามบัตรหมดไปภายในสิบนาทีแรกที่เปิดจองโดยพอถึงวันงานทั้งหนุ่มแมน และชาวแก้ง(ชื่อด้อมแฟนคลับ) ต่างแฮปปี้ไปตามๆกัน โดยมีชาวแก้งแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศที่บินมาเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยแบบใกล้ชิด และได้ร่วมอวยพรวันเกิดในวันพิเศษนี้ให้กับหนุ่มแมนแบบตัวต่อตัว รวมถึงหนุ่มแมนได้แวะไปเก็บโปรเจควันเกิดที่แฟนๆได้ทำให้ด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สร้างความทรงจำดีๆสุดพิเศษให้กับชาวแก้งและเจ้าของวันเกิดโดยปีที่ผ่านมาหนุ่มแมน ได้ฝากผลงานเอาไว้มากมาย อาทิเช่น ซีรีส์ Ready Set Love ทางNetflix,ภาพยนตร์ The Package พัสดุฝ่าแดนมรณะ ทางTrueid, MV โอ้ละหนอไอ้แฟนเก่า Badmixy,MV เข้าใจว่าไม่เข้าใจ ลุลา,MV ตัวร้าย Klear & Bank และล่าสุดที่เพิ่งจบไปกับละคร หวานรักต้องห้าม ทางช่อง3 ละครมีมแห่งปี ที่ส่งให้หนุ่มแมน ธฤษณุ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในบทบาท อองเดร ทำให้มีแฟนๆที่รักเขามากขึ้น จึงทำให้มีกิจกรรมที่น่ารักและอบอุ่นนี้ขึ้นมา โดยปีนี้หนุ่มแมนก็ได้ฝากให้แฟนๆรอติดตามผลงานที่จะมีให้ได้รับชมกันเร็วๆนี้ รับรองว่าเป็นบทบาทใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน