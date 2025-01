ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับตรุษจีนปีมะเส็ง “ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสัน พร้อมคู่รัก “มิว-ตุลย์”

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี’ 68 “ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” (โรบินสัน แฮปปี้ ไชนีส นิวเยียร์ 2025) ในคอนเซปต์ “เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสัน” ประเดิมที่ความพิเศษด้วยการจับมืออาร์ตทิสต์ชื่อดังรุ่นใหม่ “NEWYEAR หรือ นิวเยียร์ - ปภากร ศรีกัลยกร” ที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาร่วมสร้างคาแรกเตอร์ครอบครัวสุขสันต์และไอคอนมงคลสุดคิ้วท์ เพื่อสื่อถึงความสุขและความมงคลที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งลิมิเต็ดไอเทม ไม่ว่าจะเป็น ซองอั่งเปา, Gift Card และของพรีเมียมสุดพิเศษ ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร สร้างสีสันช่วงตรุษจีนแก่ครอบครัวทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 68 ที่ห้างโรบินสัน (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง) รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯพร้อมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากสองหนุ่มฮอต มิว - ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ และตุลย์ – ภากร ธนศรีวนิชชัย ที่แท็กทีมมากับ อ.คฑา ชินบัญชร รับหน้าที่เป็นไกด์พาทัวร์ห้างโรบินสัน ชี้เป้าไอเทมมงคลเสริมดวงปีมะเส็ง พร้อมร่วมพูดคุยกับอาร์ตทิส ชื่อดัง ‘นิวเยียร์ - ปภากร ศรีกัลยกร’ ที่มาบอกเล่าแรงบันดาลใจในการออกแบบลิมิเต็ดไอเทมและของพรีเมียมสุดพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งเฉพาะที่ห้างโรบินสันเท่านั้น! ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน ราชพฤกษ์ หรือสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage / Youtube Robinson Department Store…นอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังชวนทุกครอบครัวทั่วไทยมาร่วมฉลองตรุษจีนกับกิจกรรมมงคลภายในห้างแบบต่อเนื่องตลอดแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็น...o เฮงต่อเนื่องกับกิจกรรมเกมบันไดงู SNAKE LADDER ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมาย ในวันที่ 18 ม.ค.– 19 ม.ค. 68, 25 ม.ค.– 26 ม.ค. 68 และ 29 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง)o รับอั่งเปาถ้วนหน้ากับกิจกรรมเชิดสิงโตแจกอั่งเปา เสิร์ฟความคุ้ม เสริมความมงคล ในวันที่29 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง)o สาย TikTok ต้องไม่พลาด! กับกิจกรรม ‘Speak Chinese’ Effect สุดสนุกใน TikTok Robinson Department Store เพียงพูดออกเสียงภาษาจีนให้ผ่านในแต่ละด่าน รับไปเลยอั่งเปาเพื่อแลกรับคูปองส่วนลด 100 บาท (เมื่อช้อปครบ 800 บาท) ในวันที่ 13 ม.ค. – 9 ก.พ. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาo ลิ้มรสเมนูมงคลกับ Cooking Show จากแบรนด์เครื่องครัวชั้นนำ ในวันที่ 18 ม.ค.– 19 ม.ค. 68 และ 25 ม.ค.– 26 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการo ประชันความปังและความน่ารักของอาตี๋ อาหมวยตัวน้อย กับการประกวดอาตี๋ อาหมวย แฟชั่น คอนเทสต์ ในวันที่ 22 ม.ค. – 29 ม.ค. 68 เฉพาะที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการo เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม และ Workshop สอนแต่งหน้าเสริมความปังต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในวันที่ 29 ม.ค. 68 เฉพาะที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการอีกทั้งตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งความคุ้มค่า จับมือพันธมิตร อาทิ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, สายการบิน นกแอร์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า, ร้านทองออโรร่า ฯลฯ มอบดีลสุดพิเศษผ่านอั่งเปาแพ็คสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง) รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ประกอบด้วย...o สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (Central The1 Credit Card) รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท และสุดยอดนักช้อป รับความเฮง 2 ต่อ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท- ต่อที่ 1 รับ Gift Card มูลค่า 4,000 บาท รวม 100 รางวัล- ต่อที่ 2 รับทองคำ 96.5% มูลค่า 5,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดo สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี (KTC) แลกคะแนนลดเพิ่มสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดช้อปo ช้อปเสริมเฮง แจกอั่งเปามูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท พร้อมรับคูปองส่วนลดจากแบรนด์ และร้านค้าชั้นนำ อาทิ Cuizimate, Mc Jean, Tefal, Casio, Revlon, BSC Cosmetology, Arty, Pure Care, Tellme, Sabina, Giordano, Auntie Anne's, Mister Donut, Arigato, KFC, SF Cinema, Nok Air, Aurora, Power Buy, Supersport, B2S / Officemate, Tops เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ม.ค. 68 (จำนวนจำกัด)o เปย์สุดมันส์ มั่งคั่ง รับตรุษจีน ฟรี! ตะกร้าโชคดี ROBINSON X NEWYEAR มูลค่า 1,190 บาท เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป พิเศษ 15 ท่านที่มียอดช้อปสูงสุด รับสิทธิ์ร่วม Exclusive Trip ไหว้พระเสริมบารมี ขอพร รับของมงคล แก้ปีชง กับ อ.คฑา ชินบัญชร ที่วัดทิพยวารีวิหาร วัดประจำปีมะเส็งo ห้างโรบินสัน เดินหน้าขานรับมาตรการ Easy e-Receipt เมื่อช้อปสินค้าที่ห้างโรบินสันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดของภาครัฐ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติม รับคูปองส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าภายในวัน และสาขาเดียวกันครบตามเงื่อนไขที่กำหนดมาร่วมสัมผัสประสบการณ์มงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งกับแคมเปญ “ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสัน ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง) รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store