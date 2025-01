กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ ตอกย้ำ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในนิทรรศการ “Sustainable Village Donkoi Model & Batik Model Kram and Craft Heritage”

และพื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ร่วมนำเสนอแฟชั่นอัตลักษณ์ไทย ภายใต้แนวคิด “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” นำผลงานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือทอผ้าจาก “ดอนกอยโมเดล” และ “บาติกโมเดล” ในโครงการยกระดับและพัฒนาวิชชาลัยชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์งานผ้า งานคราฟต์ และงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ไทย มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ “Sustainable Village Donkoi Model & Batik Model Kram and Craft Heritage” ให้คนรักผ้าไทยและงานหัตถศิลป์จากทั่วโลกได้ชื่นชม ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่17-23 มกราคม 2568นับตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้น้อมนำพระดำริมาสานต่อพระปณิธานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไทยให้มีความเป็นสากล เพิ่มศักยภาพในการนำเสนอสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการและกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการจัดตั้ง “วิชชาลัยเพื่อการสร้างสรรค์ผ้าบาติก” จังหวัดปัตตานี หรือ “บาติกโมเดล” และ “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” จังหวัดสกลนคร หรือ “ดอนกอยโมเดล” สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม พร้อมเดินหน้าดำเนินงาน “โครงการยกระดับและพัฒนาวิชชาลัยชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์งานผ้า งานคราฟต์ และงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ไทย” โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”ด้วยวัตถุประสงค์ที่เน้นให้ช่างทอผ้า ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอ ผ้ามัดย้อม และผ้าบาติก ได้เข้าถึงกระบวนการพัฒนา ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2567 กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสรรค์งานผ้า งานคราฟต์ และงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ไทย โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าย้อมครามและผ้าบาติกโดยในส่วนของผ้าย้อมครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นในเดือนกันยายน 2567 ณ จังหวัดสกลนคร มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าย้อมครามในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จากอำเภอพรรณนานิคม อำเภออากาศอำนวย อำเภอกุดบาก อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอวานรนิวาส และอำเภอเมืองสกลนคร เข้าร่วม 15 กลุ่ม รวม 150 คน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเภทผ้าบาติก จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2567 ณ จังหวัดสงขลา มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าบาติกจากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรวม 15 กลุ่ม 150 คน ซึ่งผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามและผ้าบาติกมีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและผ้าบาติกมีความร่วมสมัย เป็นสากล และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในระดับสากลเพื่อนำเสนอผลงานจากโครงการดังกล่าวสู่สายตาผู้คนจากทั่วโลก กรมการพัฒนาชุมชนจึงร่วมกับไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย นำผลงานผ้าทอ ผ้ามัดย้อม และผ้าบาติกจากฝีมือช่างทอผ้าท้องถิ่น มาจัดแสดงในนิทรรศการ “Sustainable Village Donkoi Model & Batik Model Kram and Craft Heritage” ให้ลูกค้าของไอคอนคราฟต์และไอคอนสยาม รวมถึงนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ ได้สัมผัสเสน่ห์และความงามของผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร อาทิ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าลายมุก ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากกลุ่มช่างฝีมือในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ที่มีความร่วมสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ได้หลากหลายสไตล์คนรักผ้าไทยพลาดไม่ได้ งานนิทรรศการ “Sustainable Village Donkoi Model & Batik Model Kram and Craft Heritage” เปิดให้ชมวันนี้ถึง 23 มกราคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม นอกจากจะได้ชื่นชมผืนผ้าสวย ๆ ยังมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช่างฝีมือและช่างทอผ้า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผ้าไทยอย่างยั่งยืนด้วย สอบถามข้อมูลโทร 1338 หรือ Facebook: ICONCRAFT