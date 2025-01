อิ่มอร่อยพร้อมรับโชคต้อนรับปี "มะเส็ง" ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับแมริออท บอนวอย ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: วันที่ 20 มกราคม 2568 – ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเตรียมตัวฉลองเทศกาลตรุษจีนโปรแกรมสิทธิประโยชน์และมาร์เก็ตเพลสด้านการเดินทางและท่องเที่ยวของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติก้าวเข้าสู่ "ปีมะเส็ง" ด้วยตัวเลือกสำหรับการรับประทานอาหารหลากหลายที่ให้ทั้งความอิ่มอร่อยและอิ่มอกอิ่มใจไปพร้อมกัน โดยแขกสามารถเลือกลิ้มลองอาหารรสเลิศได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออททั่วประเทศไทยห้องอาหารภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทต่างสร้างสรรค์การเฉลิมฉลองพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน ครบครันทั้งอาหารเมนูพิเศษ เซตเมนู และบุฟเฟต์ ที่ทั้งอร่อยและเป็นศิริมงคล พร้อมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ การตกแต่งอย่างมีสีสัน และเซอร์ไพรส์อีกมากมาย พร้อมให้คุณพาคนที่คุณรักไปเปิดรับศักราชใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) เชฟ Oscar Pun นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษที่พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ (Pagoda Chinese Restaurant) ตั้งแต่กล่องของขวัญที่ออกแบบอย่างสวยงาม ไปจนถึงธรรมเนียมการรับประทานหยี่ซัง (Yu Sheng) ซึ่งก็คือ สลัดมงคลแห่งความสมบูรณ์พูนสุข และเซตเมนูชุดใหญ่สำหรับรับประทานทั้งครอบครัว เชื่อว่าแขกทุกท่านจะมีตัวเลือกที่ตรงใจสำหรับการฉลองต้อนรับปีมะเส็ง หรือหากต้องการประสบการณ์ที่แตกต่าง สามารถเลือกไปใช้บริการที่เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ (Asiatique Ancient Tea House) ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบ้านริมแม่น้ำอายุนับร้อยปีที่ได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถัน เพื่อลิ้มลอง “Flavors of Fortune” กับเมนู à la carte สุดพิเศษ เช่น หยี่ซังแซลมอน (Yu Sheng salmon) หอยเป๋าฮื้อตุ๋น (braised abalone) และซี่โครงหมูกรอบเจงกิสข่าน (Genghis Khan crispy short ribs) เพื่อเสริมมงคลและโชคลาภตามธรรมเนียมของเทศกาลตรุษจีนที่สืบทอดมายาวนานที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) แขกจะได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อันรุ่งเรืองด้วยเซตเมนูพรีเมียมที่มีให้เลือกถึง 3 เซตที่ห้องอาหารเฟยยา (Fei Ya) หนึ่งในร้านอาหารจีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกรุงเทพฯ ไฮไลท์ของที่นี่คือเป็ดปักกิ่งอันเลื่องชื่อของเชฟ ส่วนที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) แขกจะได้เพลิดเพลินกับมื้อค่ำสุดพิเศษที่เย่า เรสเตอรองท์ (Yao Restaurant) ร้านอาหารจีนบนชั้น 32 โดยมีเมนูสำหรับรับบประทานร่วมกันเป็นครอบครัวที่คัดสรรโดยเชฟ Bruce และหลังจากนั้นสามารถขึ้นไปที่รูฟท็อป บาร์เพื่อผ่อนคลายกับเสียงเพลงโดยดีเจ Zoey Jones นับเป็นการฉลองการก้าวสู่ปีมะเส็งอย่างมีสไตล์!สำหรับประสบการณ์ฉลองตรุษจีนสุดหรูที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) ร้านอาหารจีนที่ได้รับรางวัลอย่างห้องอาหารจีนมานโฮ (Man Ho) นำเสนอเซตเมนูให้เลือก 2 เซต คือ “Abundance” และ “Vigor” ซึ่งล้วนแต่ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาอย่างพิถีพิถันเพื่อนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มาใช้บริการ ด้วยอาหารจานหรูเช่น หยี่ซังภูเก็ตล็อบสเตอร์ (Phuket Lobster Yu Sheng) หมูหันสไตล์ฮ่องกง (Hong Kong-style whole suckling pig) และบอสตันล็อบสเตอร์ผัดกระเทียมพริกไทย (wok-fried Boston lobster with spicy garlic) ซึ่งเชื่อเมนูเหล่านี้จะนำพาความสำเร็จมาให้ในปีใหม่ นอกจากนี้แขกยังจะได้เพลิดเพลินกับการผสมผสานของรสชาติแบบดั้งเดิมและทันสมัยที่ห้องอาหารจีนมานโฮ บิสโทร (Man Ho Bistro) ที่ Erawan Bangkok ซึ่งนำเสนอเซตเมนูที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงไฮไลท์อย่างแซลมอนหยี่ซัง (Yu Sheng salmon) เป็ดปักกิ่ง และปลาทะเลไทยผัดพริกเสฉวนและซอสถั่วเหลือง เพื่อเสริมศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังสามารถลิ้มรสอาหารชั้นเลิศได้ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ที่ซึ่งมีเซตเมนู "Lucky Golden Snake" ให้เลือกทั้งแบบ 6 คอร์สและ 8 คอร์สที่เดอะ ซิลค์ โร้ด (The Silk Road) พร้อมด้วยเมนู à la carte สุดพิเศษ รวมถึงติ่มซำแสนอร่อยและหยี่ซังสำหรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์สุดท้ายที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมจีนอันทรงคุณค่าในย่านเก่าของภูเก็ต แขกสามารถนัดพบปะกันและลิ้มลอง "Golden Prosperity Feast" ที่ เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ (Yue Restaurant & Bar) ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ตกแต่งสวยงาม เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มสูงสุด 10 ท่าน พร้อมชุดเมนูอลังการที่เต็มไปด้วยของอร่อยและเป็นมงคล ทั้งยังจะได้รับเหนียนเกา (nian gao) หรือขนมเข่งปีใหม่เป็นของขวัญกลับบ้านอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแพ็กเกจและโปรโมชั่นในประเทศไทยในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการฉลองปีมะเส็งด้วยอาหารอร่อยและความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูง โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ marriott.com/en-us/dining/campaign/chinese-new-year-thailand.mi