"When the Stars Gossip" ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "อีมินโฮ-กงฮโยจิน" เรตติ้งดิ่งหนัก

แม้ว่าจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจและการผลิตที่มีคุณภาพสูง When The Stars Gossip กลับประสบปัญหาในการรักษาผู้ชมจากตอนแรก ตอนแรกของซีรีส์ทำเรตติ้งได้ที่ 3.3% ทั่วประเทศ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.9% ในตอนที่สอง แต่ตอนที่ 3 และ 4 กลับมีเรตติ้งลดลงเหลืออยู่ในช่วง 2%ในตอนที่ 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2025 เรตติ้งของซีรีส์อยู่ที่ 1.8% ทั่วประเทศ และ 1.9% ในโซล ซึ่งต่ำกว่าค่าที่เคยทำได้ในสัปดาห์ก่อนหน้าในทางตรงกันข้าม ซีรีส์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันกลับทำเรตติ้งได้ดี โดย Love Scout ของ SBS ที่ออกอากาศตอนแรกด้วยเรตติ้ง 5.2% และทำเรตติ้งได้เกิน 10% ในตอนที่สาม ตอนล่าสุดในวันที่ 18 มกราคม 2025 ทำเรตติ้งได้ถึง 11.4% ทั่วประเทศ และ 11.2% ในโซลในทำนองเดียวกัน The Tale of Lady Ok ของ JTBC ยังคงรักษาเรตติ้งที่คงที่เหนือกว่า 10% โดยตอนที่ 13 ที่ออกอากาศในวันที่ 18 มกราคม 2025 ทำเรตติ้งได้ถึง 9.13%When the Stars Gossip ซึ่งเขียนบทโดย ซอซุกฮยัง กำกับโดย พัคชินอู และนำแสดงโดย อีมินโฮ และ กงฮโยจิน ละครเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของการพบกันโดยบังเอิญของนักท่องเที่ยวอวกาศและนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศ โดยซีรีส์ออกอากาศทางช่อง tvN เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2025 และออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (เวลาเกาหลี) นอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทาง Netflix ในบางภูมิภาค