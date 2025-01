“The 38 Years Ago” เขียนเพลงเองครั้งแรก “เพื่อนร่วมงาน” เล่าถึงสายซัพใน Friend Zone พร้อมดึง "Pigkaploy" มาร่วมแสดง MV

เปิดปีใหม่ต้อนรับ The 38 Years Ago หลังจากทั้งสองคนได้กลับโคจรมาพบกันอย่างอบอุ่น ภายใต้บ้าน LOVEiS Entertainment ส่งเพลงเพราะ ๆ มาให้แฟน ๆ ได้ติดตาม ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้เราหลงรักเพลงนั้น ๆ แต่ยังสร้างความทรงจำที่ดีกับเพลงเหล่านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพลง “ห่างไกลแต่ใกล้กัน” “จุ๊บเหม่ง” “จินตนาการ” และล่าสุดส่งเพลง “เพื่อนร่วมงาน” ที่ถ่ายทอดความเป็น The 38 Years Ago แถมยังมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงนี้อีกด้วย"ไม่ได้อยากเป็นคนเก่ง แต่อยากเป็นคนที่เธอรัก" ไอเดียตั้งต้นจากการเขียนเพลงด้วยตัวเองของ The 38 Years Ago ในเพลงใหม่ “เพื่อนร่วมงาน” (Pain Point) ที่ซ่อน Pain Point ของวัยทำงาน ผ่านการเล่าถึงสถานการณ์ Friend Zone ที่ตอกย้ำความรู้สึกของคนที่กำลังแอบรักเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะพยายามทำดีแค่ไหน Support เขามากเท่าไหร่ สุดท้ายก็ยังคงเป็นได้แค่ “เพื่อนร่วมงาน” เนื้อเพลงที่มีลูกเล่นบวกกับดนตรีสไตล์ Modern Pop ที่ถ่ายทอดผ่าน Modern Sound เป็นเหมือนสีสันใหม่ของวงในอีกหนึ่งมิติที่เติบโตไปพร้อม ๆ กับแฟน ๆ เพื่อข้ามผ่านทุกช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันมิวสิควิดีโอเพลง "เพื่อนร่วมงาน" ยังได้สาวสายลุยอย่าง “Pigkaploy” มาสวมบทบาทเป็นสาวออฟฟิศที่แอบชอบเพื่อนร่วมงาน พยายามทำดีทุกวิถีทาง แต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจน สุดท้ายเพื่อนที่เราชอบกลับไปชอบอีกคน ซึ่งเพลงนี้ตอบโจทย์คนที่กำลังอยู่ในโหมด Friend Zone ได้เป็นอย่างดีติดตามรับชมมิวสิควีดีโอเพลง “เพื่อนร่วมงาน” (PAIN POINT) ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook: The 38 Years Ago, Instagram : The 38 Years Ago (Official), TikTok : The 38 Years Ago, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_entลิงค์ MV: https://www.youtube.com/watch?v=LteF1-7GJRA