การท่องเที่ยวไต้หวันเปิดตัว “อาเล็ก ธีรเดช” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน กระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 30 (TITF#30) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังไต้หวันมากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ต่ง ซือ ฉี๋ อัครราชทูต ประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แห่งประเทศไทย มาเยือนยังบูธการท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะผู้ประกอบการที่เดินทางมาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในครั้งนี้โดยวันนี้ 18 มกราคม 2568 “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ได้มาร่วมรับชมภาพยนต์สั้นไต้หวันมะ?Taiwan(na) go with me? พร้อมกันกับแฟนคลับที่มาให้กำลังใจ ณ บูธการท่องเที่ยวไต้หวัน ภาพยนตร์สั้นนี้ได้นำเสนอเรื่องราวตัวละครเวฟที่ค้นหาตัวตนของตนผ่านการออกเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน และพาทุกท่านได้รู้จักและร่วมสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในไต้หวัน อาหารเลิศรส วัฒนธรรมที่โดดเด่น และความอบอุ่นของคนไต้หวันอาเล็ก ธีรเดช เปิดเผยว่าตนมีความชื่นชอบไต้หวันเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้การท่องเที่ยวไต้หวันนั้น ก็เคยได้มาท่องเที่ยวไต้หวันหลายครั้งเช่นกัน ซึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 30 อาเล็กได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังไต้หวันอีกครั้ง ในครั้งนี้นั้นอาเล็กได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะเหลียนเจียง หรือเกาะหมาจู่ ซึ่งเป็นเกาะที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนัก และในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 30นี้ อาเล็กได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไต้หวันกับเหล่าแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งอาเล็กได้เผยว่าอาหารที่ตนชื่นชอบที่สุดในไต้หวันคือ แกงอัณฑะไก่และอยากจะแนะนำชาวไทยให้ลองไปเที่ยวยัง ภาคใต้ในไต้หวันซึ่งเป็นสถานที่สุดสโลไลฟ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่อาเล็กชื่นชอบที่สุดในไต้หวันอีกด้วยนอกจากการพบปะแฟนๆในงานแล้ว อาเล็กยังได้ร่วมเล่นเกม "ไต้หวันมะ? " กับแฟนๆด้วย อีกทั้งยังมีการจับรางวัล เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ไทเป บัตรTaiwan Pass และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกันประกาศสโลแกนWanna go Taiwan with Alek(อยากไปไต้หวันกับอาเล็ก) เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับในความสนใจที่อยากจะไปท่องเที่ยวยังไต้หวันอีกด้วย ในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้ร่วมงานที่ได้ร่วมแบ่งปันมิตรภาพและความทรงจำที่ลึกซึ้งร่วมกันคุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า สำหรับงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” (TITF) ปีนี้ บูธการท่องเที่ยวไต้หวันได้ยกระดับการนำเสนอ แบรนด์การท่องเที่ยวไต้หวัน 3.0 ภายใต้ธีม “Taiwan - Waves of Wonder” ที่นำเสนอการเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เสน่ห์จากธรรมชาติทะเล ลอนคลื่น เทือกเขา เส้นทางคดเคี้ยวและทางรถไฟ มาเผยแพร่จุดเด่นของวัฒนธรรมและอาหารไต้หวันให้กับทุกท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงจากแชมป์โลกทีมเชียร์ลีดเดอร์ทีมไต้หวัน กิจกรรม DIY สุดพิเศษ การพิมพ์ลายกระดาษโครงกลอนจีนและซองอั่งเปา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศช่วงตรุษจีน รวมไปถึง โคมไฟเล็ก DIY พัดพกพาลายหมี Oh Beer ลิ้มรสขนมไข่รูปเกาะไต้หวัน อีกทั้ง กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีขอพรออนไลน์จากวัดชื่อดังทางตอนใต้ของไต้หวันอย่าง “วัดตงกังเจิ้นไห่” สามารถขอพรเกี่ยวกับความรักและการงาน หากคุณได้รับ “เซ้งปวย” (คว่ำข้าง หงายข้าง) จากเทพ “ชีหวังเหย๋” คุณก็จะได้รับแนวทางจากคำทำนายในใบเสี่ยงทาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ทางศาสนา และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไปไต้หวันเพื่อกราบไหว้และขอพรจากองค์เทพที่นั่นสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน กระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่าการเข้าร่วมงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 30 ในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมายัง บูธของการท่องเที่ยวไต้หวันได้มากกว่า 275,000 คนและสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 35,360,000 ดอลลาร์ไต้หวันอีกด้วย อีกทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันและคณะผู้ประกอบการไต้หวันได้เข้าร่วมงานสัมมนาและงาน“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวันให้กับชาวไทยและเชื่อว่าจะสามารถแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรม อาหารไต้หวันอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นอกจากนี้การมาเยือนยังบูธการท่องเที่ยวไต้หวันและการเปิดตัวของอาเล็ก แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากและเพิ่มความสนใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังไต้หวันมากขึ้นอีกด้วย