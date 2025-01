“แสตมป์ อภิวัชร์” ลบข้อความถึงภรรยา ขอโทษ เคยทำให้มีความทรงจำที่เลวร้าย

กำลังเป็นเรื่องที่สังคมสนใจกับเรื่องราวของและภรรยาที่ถูกคุกคามจากซาแซง (พวกคลั่งศิลปิน) จนมีเรื่องขึ้นศาล แม้จะชนะคดีแล้ว แต่ก็ยังถูกคุกคามไม่เลิกซึ่งหนึ่งในวงดนตรีที่ถูกลากมาเอี่ยวดรามานี้คือวง “Tilly Bird” ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า ตนได้รับข้อมูลจาก 2 ฝ่ายไม่ตรงกัน และคดีที่ฟ้องร้องกันอยู่เป็นคดีชู้สาว ไม่ใช่คุกคามโซเชียลบางกลุ่มย้อนกลับไปดูเรื่องราวความรักของ นิว และ แสตมป์ พบว่าข้อความที่แสตมป์เคยโพสต์ถึงภรรยา ในวันครบรอบรัก 18 ปี บางส่วนหายไป ในประโยคที่ว่า… “ขอโทษจริงๆ ที่ในช่วงเวลาหนึ่ง เราเคยทำให้นิวมีความทรงจำที่เลวร้ายเราขอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไม่ว่าจะอีกกี่ปีทดแทนมันนะ”ปัจจุบันเหลือเพียง ข้อความ ดังนี้… “21 กุมภา 2006 - 2024 วันนี้ก็ 18 ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆ ขอบคุณที่ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวปล่อยมือไปจากเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของชีวิต ในวันที่สว่างที่สุด ขอบคุณที่นิวทุ่มเท ชื่อตรง เสียสละทุกๆ อย่างในชีวิต ซัปพอร์ตให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบจนสุดทาง โดยไม่นึกถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยในวันที่มืดมิดที่สุด วันที่เราหลงทาง หลงผิดจนกลายเป็นคนที่เลวร้าย ขอบคุณที่ใช้ความรักความอดทนมหาศาลเกินมนุษย์ ค่อยๆ ดึงเรากลับมาสู่ทางที่ถูกที่ควร จนเราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง แล้วได้เห็นว่าชีวิตมันสวยงามขนาดไหนที่มีนิวอยู่ในวันที่ปกติที่สุดขอบคุณนิว คุณพ่ออ๊อด คุณแม่สา ที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่า 'ครอบครัว' ขอบคุณที่รักแม่ของผม ดูแลแม่ของผมดีเสียยิ่งกว่าที่ผมเคยดูแล ทำให้เห็นว่าคำว่า 'ความรัก' ที่ผมเคยเขียนไว้ในเพลง ไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัว ศรีวัฒน์ มอบให้กับผม ขอบคุณจริงๆ นะเธอ New & stamp 18 ปี & counting you're the best and I love you my queen #Stampjeri”แต่เมื่อไล่ดูคอมเมนต์ที่แสตมป์ไล่ตอบคนสนิทที่เข้ามาให้กำลังใจและอวยพร อาทิ ผมมันเลวร้าย นิวน่ารักที่สุด , ถ้าไม่ได้พี่พวกผมแย่แน่ๆ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนิวมาเสมอ , ขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมา ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนิวในวันที่เลวร้ายนะ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนิวในวันที่ยากลำบาก , ขอบคุณมากๆ เราจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลย , ผมกลับมาแล้วครับ พวกเรากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพี่นิวในวันที่พี่หลงทางนะครับ , ขอบคุณที่ช่วยปกป้องนิวมาเสมอ ยังอยู่ ไม่ได้ถูกลบออกไป