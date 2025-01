ก้าวที่ยิ่งใหญ่! OLÁ BL&GL  THAILAND IN BRAZIL พาซีรีส์วายและนักแสดงเผยศักยภาพวงการบันเทิงไทยสู่สายตาโลก ปักหมุดโชว์ในบราซิลสมการรอคอยแฟนชาวลาติน!

จากกระแสความร้อนแรงของซีรีส์ Boy Love และ Girl Love หรือซีรีส์วาย ที่กำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ มูลนิธิไทย, และสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วาย ไทย จึงได้ผนึกกำลังจัดโครงการ OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ในปี 2568เพื่อขยายฐานแฟนคลับคอนเทนต์วายไทยในตลาดลาตินอเมริกา ผ่านการนำทีมผู้สร้างซีรีส์และนักแสดงวายไทยจากหลากหลายค่ายเดินทางไปจัดกิจกรรมแฟนมีต พบปะสื่อ และจับคู่ธุรกิจ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 และวันเสาร์ที่ 1กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ Terra SP เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นฐานกำลังสำคัญของแฟนคอนเทนต์วายในภูมิภาคลาตินอเมริกาในงานแถลงข่าว OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ มีทีมผู้สร้างซีรีส์ ค่ายบันเทิง และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมเป็นสักขีพยานถึงการเดินทางครั้งสำคัญของซีรีส์Boy Love และ Girl Love ไทยสู่โลกลาตินอเมริกาโดยหลังจากที่พิธีกร โซล วีรเมธาชัย ได้แนะนำความเป็นมาของงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL แล้ว มีการอุ่นเครื่องด้วยการแสดงร้องเพลงจากเหล่านักแสดงก่อนการเดินทางในครั้งนี้ บอกเลยว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากและจะสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นคุณรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนภายในงาน โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ “รุกไปในระดับโลก” ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของรัฐบาล โดยเน้นบทบาทการ “สร้างความนิยมไทย” ในกลุ่มชาวต่างประเทศและ “ชี้เป้า” ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ โดยคุณปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, อดีตเอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย และคุณณพสิทธิ เที่ยงธรรม อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย ได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของกระแสความนิยมในซีรีส์วายไทยทั่วโลก รวมถึงความตั้งใจในการส่งเสริมนักแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในต่างประเทศ ซึ่งงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขับเคลื่อนวงการซีรีส์วายไทยในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนอกจากกระทรวงการต่างประเทศ, มูลนิธิไทย, และสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย เป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของโครงการ OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL แล้ว โครงการนี้ยังผนึกกำลังของผู้ผลิตและนักแสดงซีรีส์วายไทยจากหลากหลายค่าย เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงพลังของซีรีส์วายไทยและศิลปินชาวไทยที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมโดยในงานแถลงข่าวนี้ก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้สร้างซีรีส์อย่าง คุณนภัสริญญ์ พรหมพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด (HALO PRODUCTIONS), คุณศุภลักษณ์ มหาสุพรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศิลปิน และ สื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท บีออนคลาวด์ จำกัด (BeOnCloud), คุณวรฤทธิ์ นิลกลม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด (9Naa Production), คุณอธิภัทร อนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ฮอลลีวู้ด เอเชียน ไรซิ่งสตาร์ จำกัด (Hollywood Jinloe), คุณนิรัติศัย ราษฎร์พิทักษ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ บริษัท เอฟอาร์ที เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (FRT Entertainment), คุณทักษญาธีญานาถธนันชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด (Kongthup Production), คุณจตุพล สุธีสถาพร กรรมการผู้บริหาร บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MediaplexInternational), คุณวีรยุทธ แก้วจินดา ผู้อำนวยการฝ่าย 9 MCOT HD บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)และ คุณโอ๊ต - สิทธิพร ห่วงแก้วพราย กรรมการผู้จัดการบริษัท คิดลึก จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานหลักในไทยและบราซิล โดยการเดินทางไปบราซิลในครั้งนี้ นอกจากแฟน ๆ ชาวลาตินจะได้ชมโชว์เคสสุดพิเศษจากนักแสดงแล้ว ในส่วนของค่ายผู้ผลิตฯ เอง จะมีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มนักลงทุนในแถบลาตินอเมริกาจากงานอีเวนต์จับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสและต่อยอดความร่วมมือในอนาคตต่อไป จากนั้นผู้สร้างซีรีส์ได้พูดถึงเป้าหมายและการเตรียมการสู่งาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ตามลำดับเมื่อการพูดคุยของตัวแทนผู้สร้างซีรีส์จบลง คุณโอ๊ต - สิทธิพร ได้เปิดคลิปสุดเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับซีรีส์วายไทยประเทศบราซิล ที่ได้ฝากข้อความสุดประทับใจ และบอกเล่าความรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ที่พวกเขารอคอยมาในโอกาสนี้ สร้างความประทับใจให้นักแสดงที่ร่วมงานอย่างถ้วนหน้า โดยหลังจบคลิปของแฟนคลับชาวบราซิล ก็เป็นคิวของ 4 คู่นักแสดงซีรีส์ Boy Love และ Girl Love กระแสแรงที่ได้ขึ้นมาพูดคุยถึงการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปร่วมสร้างโมเมนต์ดี ๆ ในงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ไม่ว่าจะเป็น เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และ ไบเบิ้ล -วิชญ์ภาส สุเมตติกุล นักแสดงนำจากซีรีส์ 4MINUTES, พี-เอกภพ ต๊ะตา และ ป้าน-จิรโชติ โชติทิฆัมพร นักแสดงนำจากซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์, มีมี่-ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร และ ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ นักแสดงนำจากซีรีส์ Buy My Boss และ เจ๋อ-วศิน ไตรประคอง กับ นิวเยียร์-นวพรรษ ธนมงคลสวัสดิ์ นักแสดงนำจากซีรีส์ Addicted Heroin บอกเลยว่า แต่ละคนนั้นเตรียมตัวมาอย่างดี และพร้อมพบปะแฟนสุด ๆ กับการขึ้นเวทีเสิร์ฟโมเมนต์เรียล ๆ ให้แฟนคลับแดนไกลได้รับประสบการณ์แสนสุขในครั้งนี้ ก่อนที่ผู้แทน 3 ภาคีหลัก รวมถึงผู้จัด ค่ายผู้สร้างซีรีส์ และ นักแสดงจะถ่ายรูปร่วมกันนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงสุดพิเศษจากนักแสดงค่าย 9Naa Production ทั้ง พี-เอกภพ ต๊ะตา, ป้าน-จิรโชติ โชติทิฆัมพร, ปลาย -ฉัตริน โชติทิฆัมพร และ พีเจ -กฤษณะ ปันใจ ที่นำ 3 บทเพลงรัก “ฝนตกไหม”, “คิด (แต่ไม่) ถึง” และ “กันและกัน” มาร้อยเรียงกลายเป็นโชว์ที่ทำให้หลายคนเห็นภาพอุ่นเครื่องก่อนเดินทางไปงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL ที่บอกเลยว่าหาชมไม่ง่าย และแฟน ๆ ทั่วโลกต้องชอบอย่างแน่นอนOLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZILเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยละผู้คนในลาตินอเมริกา ผ่านการขยายฐานแฟนคลับประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาด้วยสื่อคอนเทนต์วาย ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการซีรีส์ BL&GL ที่จะพานักแสดงและผลงานของพวกเขาเดินทางไปพบแฟน ๆ จากทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและความก้าวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่เปิดรับทุกความหลากหลายทางเพศได้อย่างแท้จริง