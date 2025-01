ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับตรุษจีนปีมะเส็ง ในงาน “Happy Chinese New Year 2025” เชิญ แอฟ-ทักษอร เผยโฉมงามสง่าดั่งราชินีมังกรขาว สัญลักษณ์แห่งความโชคดี พร้อมเครื่องประดับเพชรและอัญมณีล้ำค่า รวมกว่า 109 ล้านบาท

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดศักราชใหม่ต้อนรับตรุษจีนมหามงคลอย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “Happy Chinese New Year 2025” ภายใต้แคมเปญ “All the Luck ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป” พบเซอร์ไพรส์สุดอลังการไปกับ 8 ลัคกี้อินฟินิตี้ เสริมเฮงรับตรุษจีน ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 68 – 9 ก.พ. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นผู้นำศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย ด้วยแนวคิด "Lifestyle and Experiential Community" นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงงาน Happy Chinese New Year 2025 จัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ พันธมิตรทางธุรกิจ และคณะผู้บริหารร่วมงานจำนวนมาก โดยมี คุณณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวต้อนรับพร้อมรับชมการแสดงชุดพิเศษของงาน “The Luckiest Fortune” ส่งพลังแห่งสิริมงคลและความโชคดีเสริมเฮงรับตรุษจีนตลอดปีและตลอดไป โดยเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงกลองจีนเพื่อส่งเสียงแห่งความโชคดี ต่อด้วยการเชิดมังกรมงคลแสดงถึงพลังของสัญลักษณ์ 8 ลัคกี้ อินฟีนิตี้ พร้อมระบำพัดจีนอันสวยงามอ่อนช้อย และเข้าสู่ไฮไลท์ของโชว์เมื่อ คุณแอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ปรากฏโฉมในชุด ราชินีมังกรขาว ผู้สง่างามและทรงพลัง ตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความโชคดี พร้อมด้วยเครื่องประดับเพชร และอัญมณีสุดล้ำค่า แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความแข็งแรงและมั่งคั่ง เติมเต็มความสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ มูลค่ากว่า 109 ล้านบาท จากบิวตี้ เจมส์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติพูดคุยกับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ที่มาให้ความรู้อัปเดตดวงชะตา 12 ราศี รับปี 2568 อย่างเจาะลึกอีกด้วย เสริมความยิ่งใหญ่กับเหล่าเซเลบริตี้วัยรุ่นชื่อดังมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ พร้อมอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข มั่งคั่ง มั่งมี และมีความโชคดีตลอดปีและตลอดไป นำทีมโดยคู่จิ้น อู่อู๋-ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล และเซฟ-วรพงษ์ วาเลาะ, วินนี่-พีรภาส อัสสรัตนกุล, ฟีฟ่า-กฤตนันท์ เปรมปรีดา, ซอส-จุฬามณีจุรุฑา, ฟ้า-รัชนีพร ทิพย์นพคุณ, นับดาว-นิธินันท์ คูณสินศรัณย์ และ ก้อง-มนตรี ภัทรจิตร์ภิญโญต้อนรับศักราชใหม่กับเทศกาลตรุษจีนในงาน “Happy Chinese New Year 2025” ภายใต้แคมเปญ “All the Luck ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป” ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 68 – 9 ก.พ. 68 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)#RobinsonLifestyle #AllTheLuck #ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป #RobinsonHappyChineseNewYear2025