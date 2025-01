“Retox Sessions” ฉลองครบ 20 ปีแห่งการจัดเทศกาลดนตรี ยกระดับวงการเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ถือเป็นที่รู้จักในวงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานตลอด 20 ปี ต่างให้ความไว้วางใจ ทั้งในเรื่องความเป็นมืออาชีพในฐานะผู้จัดงานดนตรีระดับมาตรฐานสากล ด้วยผลงานระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับไปยังหลายประเทศ นอกจากงานสเกลระดับประเทศ Retox Sessions ก็มีฐานแฟนขาประจำที่พร้อมเข้าร่วมงานอื่น ๆ ตลอดทั้งปี กับสไตล์งานที่มีแนวเพลงหลากหลายมากขึ้น ขอเพียงให้ประกาศเชิญชวนเท่านั้นพอฉลอง 20 ปี ในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาวงการตลอด 20 ปีที่ผ่านมา Retox Sessions เป็นผู้นำด้วยการจัดงานอีเวนต์ และเทศกาลดนตรีที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทย รวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกมากมาย เพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้ Retox Sessions ได้จัดซีรีส์งานสุดพิเศษเริ่มต้นในวันที่ 24 มกราคม 2025 ที่ Sphere Hall โดยจะมีและดีเจและโปรดิวเซอร์ชื่อดังมาร่วมฉลองงานครบรอบในครั้งนี้ปรมาจารย์แนวเพลง Techno จากอิตาลี ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวงการเพลง Techno ในระดับโลกด้วยจังหวะเสียเพลงที่ชวนเต้นตลอดเวลาทำให้ Capriati เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์และโดดเด่นมาก ๆ เขาเคยได้เล่นงานเฟสติวัลทั่วโลกรวมถึง Awakenings Festival, Tomorrowland และ Time Warp!พร้อมพ่วงอีกหนึ่งศิลปินมาแรงอย่างดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวเบนิน (Benin) ที่สร้างชื่อเสียงในวงการเพลงได้อย่างรวดเร็วจากสไตล์เพลง Afro House และ Afro Tech ที่ผสมผสานระหว่างจังหวะพื้นเมืองแอฟริกัน และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ พร้อมเป็นผู้ก่อตั้ง One Tribe คอมมูนิตี้ และค่ายเพลงที่เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านดนตรีที่รวมศิลปิน และผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเอาไว้ AMÉMÉ ผ่านงานชื่อดังทั่วโลกมามากมายรวมถึง Tomorrowland, Coachella, Burning Man และคลับระดับตำนานอย่าง Ushuaïa ใน Ibiza นอกจากนี้ เขายังมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอ Afro House ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ : www.ticketmelon.com/retoxsessions/jcameme และยังมีศิลปินอีกมากมายที่จะประกาศเร็ว ๆ นี้ อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ฉลองความยิ่งใหญ่กับงานครบรอบ 20 ปี Retox Sessions ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคมนี้ ร่วมกับ Joseph Capriati และ AMÉMÉ ที่ Sphere Hall (5th Floor Emsphere)ผู้จัดงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในประเทศไทยนี้ ได้เชิญศิลปินระดับโลกมาร่วมแสดงในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด โดยเริ่มต้นที่สถานที่ในตำนาน เช่น Q Bar, Astra, Narcissus และ The Tunnel ต่อด้วยคลับ 808 ในกรุงเทพฯ ซึ่ง Retox Sessions ได้เริ่มต้นความร่วมมืออันโด่งดังตั้งแต่ปี 2008นอกจากคลับแล้ว Retox Sessions ยังเป็นผู้สร้างสรรค์เทศกาลดนตรีชั้นนำในภูมิภาคอีกด้วย ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาและได้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ Retox Sessions ให้กลายเป็นเฟสติวัลที่ผู้คนหลายหมื่นต่างเฝ้ารอเข้าร่วมงานในทุกปี พร้อมศิลปินชั้นนำจากทุกแขนงของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่มักจะมาปรากฏตัวครั้งแรกในภูมิภาคนี้ ศิลปินระดับตำนาน เช่นและอีกหลายร้อยคน ได้เคยร่วมงานกับ Retox Sessions ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญแบรนด์นี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาวงการดนตรีในประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ให้ศิลปินท้องถิ่นที่มีความสามารถได้แสดงควบคู่ไปกับศิลปินระดับโลกนอกเหนือจากประเทศไทย Retox Sessions ยังได้ร่วมมือกับคลับ และค่ายเพลงชื่อดังทั่วโลก สร้างชื่อเสียงในเวทีโลกด้วยการจัดงานที่ Winter Music Conference ในไมอามี รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Avalon Singapore เพื่อเปิดตัว Avalon at Large ในช่วง F1 Weekend ร่วมมือกับ Ultra Music Festival ในการจัด Road To Ultra Thailand และร่วมงานกับ Ministry of Sound ในลอนดอน รวมถึง Global Underground เพื่อเปิดตัวอัลบั้ม “Bangkok” กับ James Lavelle จาก UNKLEด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแวดวงดนตรีทั้งในเอเชีย และระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดงานปาร์ตี้ และความสามารถในการคัดสรรดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุด ความพิเศษทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอในซีรีส์ฉลองครบรอบ 20 ปีที่ไม่ควรพลาด! แล้วเจอกันที่ Sphere Hall แอบกระซิบไว้เลยว่า นอกจากงานฉลอง 20 ปี ของ Retox Sessions ครั้งนี้ ถือเป็นการประเดิมความสนุกงานแรกของปี 2025 ต่อนี้ งานดี ๆ ในสถานที่สุดคูลมีให้เราได้เจอกันทั้งปีแน่นอน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/retoxsessions