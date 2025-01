เปิดแล้ว!! ลิ้นติดโปรแฟร์‘68 มหกรรมอาหารอร่อยก้อง - เก้า นพเก้า - ท็อป ชวนช้อปเมนูมงคลต้อนรับตรุษจีน

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ร่ำรวยๆ เฮงๆ รับปีใหม่ตรุษจีนกันถ้วนหน้า กลับมาเปิดตลาดแล้วค๊า งานมหกรรมงานอาหารของคู่ซี้จัดใหญ่ฉลองเทศกาลตรุษจีน จับ-จ่าย อาหารคาวหวาน พร้อมเมนูมงคล มาให้เลือกสรรแบบครบเครื่อง ตามคำเรียกร้องของเหล่า FC ตลาดของกินที่ใครต่อใคร ยกนิ้วๆ ให้ จัดมาครบจบในที่เดียว ครั้งแรกแห่งปี อร่อยครบรสกว่า 1,000 เมนู!! แน่นทุกพื้นที่ ไม่มีที่ไหนให้มากกว่านี้ ของเด็ดของดี เริ่มแล้ว 23 – 29 มกราคมนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายารับศักราชใหม่ 2568 ก้อง -ท็อป ถือโอกาสชวนพระเอกหนุ่มหล่อ “เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” มาร่วมชิม ช้อป เชิญชวนเหล่าสายกิน รวมถึงด้อมแฟนคลับของหนุ่มเก้า มาช้อบ ของดีละลานตา พบปะแบบใกล้ชิดศิลปินคนโปรด มาร่วมลุ้นเมนูไหนถูกใจหนุ่มเก้า และพิเศษสุดฉลองเทศกาลตรุษจีน ก้อง -ท็อป มอบความสุข แจกคูปองอั่งเปา 100 ใบ ให้กับลูกค้าที่มาช้อปในวันที่ 23 ม.ค.วันแรกของการเปิดตลาด โดยคูปองอั่งเปา สามารถใช้แทนเงินสด ทุกร้านเมนูเด็ดรวมถึงร้านของเหล่าดารา อาทิ ครัวเจ๊แอน by แอนโทเนีย โพซิ้ว / Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว by ท็อป ดารณีนุช / ลูกชิ้น ธงธง / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ By เฟิสท์ เอกพงศ์ / น้ำพริกปุยแสบปาก by ปุยฝ้าย พร้อมกิจกรรม เสี่ยง เซียม ซี ลุ้น กินฟรีภายในงาน !!!เชิญชวนนักช้อป นักชิม มาร่วมแชร์ ความอร่อย และรับอั่งเปาใน งาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ ’68” ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 29 มกราคมนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา มารับความปัง!! ความอร่อยไปด้วยกันนะจ๊ะ