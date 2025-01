“หลิง - ออม” การันตี! ไลฟ์คู่ยอดพุ่งพันล้าน งานพรีเซ็นเตอร์ยังว่าง ติดต่อเข้ามาอีกได้

ควงคู่รับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตและที่ล่าสุดวันนี้ (17 ม.ค.) ได้มาร่วมงาน THE TOUCH CLINIC Glow Together Shine Forever ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ THE TOUCH CLINIC ซึ่งงานนี้แฟนๆ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าทั้งสองสาวกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซ็นเตอร์ไปแล้วออม : “ยัง แต่เราก็ดีใจค่ะ ที่มีคนให้ความรักกับเราเยอะขนาดนี้ ที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนเราด้วย รวมถึงแฟนๆ ก็สนับสนุนเราค่ะ”หลิงหลิง : “แฟนๆ รัก ส่วนตำแหน่งนั้นขอมอบให้คนอื่น”ออม : “ถามว่าตอนนี้มีอยู่กี่ตัว ก็จำไม่ได้ค่ะ แต่ยังว่างค่ะ สามารถติดต่อได้เลย”ถ่อมตัวไม่ใช่คู่ที่ฮอตที่สุด คนอื่นก็มีงานเรื่อยๆ เหมือนกันออม : “ก็มีงานเรื่อยๆ”หลิงหลิง : “แต่คนอื่นก็มีงานเรื่อยๆ นะ ไม่ใช่แค่เรา”ออม : “หลิงหลิง : “ก็รู้สึกว่าได้เจอผู้คนมากขึ้น แต่ก่อนจะไม่ค่อยได้เจอ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ”ไม่รู้ทำรายได้ 500 ล้านบาทให้ช่อง 3 และมีมูลค่าเป็นตัวท็อปของช่องหลิงหลิง : “จริงไหม อาจจะต้องโทร.ไปถามคุณดิว (ปิ่นกมล มาลีนนท์) นิดหน่อย(หัวเราะ) ก็นั่นแหละ ทำงานกันไปเรื่อยๆ เพราะต่างคนต่างมีเป้าหมายที่อยากทำ ไม่รู้ตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้ว ก็ทำงานกันไปเรื่อยๆ มีความสุขในการทำงาน เวลาผ่านไปแป๊บๆ ก็ 1 ปีแล้ว”ออม : “รู้สึกแป๊บเดียวเลยจนเป็นบ้านที่มีครอบครัวใหญ่มาก”หลิงหลิง : “แต่ไม่ใช่แค่เรานะ ในช่อง 3 คนอื่นๆ ก็มีแฟนมีตฯ ถ้าติดต่อคู่อื่นๆ ก็สามารถลองไปดูว่าเขามีแฟนมีตฯที่ไหนบ้าง ไม่ใช่แค่เรานะคะ”เผย “คุณดิว” พูดเตือนสติตลอดว่ายังไม่ดังหลิงหลิง : “คุณดิวจะพูดว่าหลิงยังไม่ดังๆหลิงก็เลยหันไปหาพี่ดิว แต่พี่ดิวบอกว่าหลิง หลิงยังไม่ดังค่ะ ก็เลยเชื่อว่าเรายังไม่ดังค่ะ (เราดังแล้วแต่ไม่เปลี่ยนไป เป็นเพราะมีคนคอยเตือนสติ?) หรือว่าความจริงแล้วพวกเรายังไม่ดัง”ออม : “ไม่ บางครั้งผู้ใหญ่เขาจะสอนเรา ให้เราพัฒนาตัวเอง แล้วก็เติบโตไปด้วยกันหลิงหลิง : “อุตส่าห์อุบไว้ก่อน เดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวหน้าเสีย”ออม : “ไม่เป็นไรๆ ออมก็อยากไปเหมือนกัน เราตั้งโกลไว้ ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันหลิงหลิง : “เอเชียก็ยังเป็นคอมฟอร์ทโซนของหลิง แต่ก็อยากเจออะไรใหม่ๆ ไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ไปค่ะ พร้อมลุยค่ะ”เผยคิวยังว่างอยู่ ใครอยากจ้างติดต่อมาได้ออม : “ไม่รู้เลย”หลิงหลิง : “ออม : “เช่นกันค่ะ ก็เช็กมาได้ค่ะ เวลานอนก็มี แต่ไม่นอนเอง (หัวเราะ)”อึ้งยอดไลฟ์ขายของที่จีนสูงถึง 14 ล้าน ดีใจที่แฟนๆ ซัปพอร์ตหลิงหลิง : “ก็ดีใจที่แฟนๆ ซัปพอร์ต จริงๆ เราไม่ได้ขายของ เพราะเราพูดไม่เก่ง(ประสบความสำเร็จกับการเป็นแม่ค้าแล้ว?) จริงเหรอ นี่ถือว่าเป็นแม่ค้าแล้วเหรอคะ วันนั้นหนูไลฟ์ 1 ชั่วโมง ไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่ แต่หลิงก็ทำไปเรื่อยของหลิง ถ้าแฟนคลับมีความสุขก็ดีแล้ว ยอดคนดูก็ประมาณ 7 แสนค่ะ ถามว่าถ้ามีมาอีกรับไหม ถ้าให้หนูกินหนูก็ย่อมได้ค่ะ แต่ถ้าให้หนูขายของโดยตรง หนูขายไม่ค่อยเป็นค่ะ แต่จะพยายาม แฟนๆ ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ พูดไม่เก่ง แต่ออมสกิลเก่งมาก จ้างได้ค่ะ จ้างคู่ได้ค่ะ”ออม : “จ้างคู่ก็ได้ค่ะ หรือยังไงก็ได้เลยค่ะ พวกเราพูดได้หมดตั้งใจทำงานทุกวันอยู่แล้ว ค่าตัวก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ เราก็ทำงานไปเรื่อยๆ ค่ะ”อัปเดต “เพียงเธอ Only You The Series” เปิดกล้องถ่ายไป 3-4 คิวแล้ว พรีเซ็นเตอร์สินค้ายังเข้าได้อีกออม : “เปิดไป 3-4 คิวแล้วค่ะ ตอนนี้นักแสดงทุกคนก็เริ่มลงล็อกกันมากขึ้น อยากให้แฟนๆ ได้ติดตามส่วนต้องเตรียมหมอนไว้จิกไหม สำรองไว้ก่อน ถ้าได้ชื่อว่าหลิงออมสำรองก่อนเลย ยาดม ทิชชู่”หลิงหลิง : “ยาดมยังไม่เข้า เข้าหนูได้ เข้าออมได้”ออม : “จริงๆ ยาดมเป็นสิ่งสำคัญนะคะ สำหรับการดูหลิงออม เพราะฉะนั้นเข้าได้เช่นกันหลิงออมๆๆ ถ้าเข้าเยอะขนาดนั้นมันจะดีเอานะคะ”