นุ้ย-หลิว-ท็อป ร่วมค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15

TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เวทีในฝัน บันไดขั้นแรกของการประกวดความสามารถเยาวชน ในปี 2568 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดโดย กรมสุขภาพจิต ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ เพื่อสนองต่อพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ โดยจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศอย่างเข้มแข็งภายในงาน นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานฯ โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิและที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและครูผู้ฝึกสอน นุ้ย เกศริน , หลิว มนัสวีร์,ท็อป ดารณีนุช และชมไฮไลท์โชว์จากศิลปินไอดอล “หงส์เปา Mindy” , ศิลปิน ‘4TEEN’ (โรม เตี๋ยว ก้อง) และการแสดงจากเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 มาโชว์ความสามารถเป็นแบบอย่างและส่งกำลังใจให้ไอดอลรุ่นน้อง โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น P1B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต จากการประกวดในปีที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีต่อสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันอย่างกว้างขวางการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 - 18 ปี มีผลการเรียนดี มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณท็อป ดารณีนุช , คุณหลิว มนัสวี , คุณปอ อรรณพ และกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คนทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ภายใต้ชื่อรายการ “TO BE NUMBER ONE IDOL 15 DAILY HI-LIGHT” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 16.05 – 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2568และจัดการประกวดประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม. ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.30–23.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เริ่มวันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 เมษายน 2568 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 เวลา 18.00 – 23.00 น. ติดตามชมและร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะคะ!!#ทูบีนัมเบอร์วัน #เยาวชนต้นแบบเก่งและดี #TOBENUMBERONEIDOL #IDOL15