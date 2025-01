เตรียมมันดุเดือดช่วงวันหยุดยาวตลอดปี 2568 กับ 3 ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก Marvel Studios “Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่”, “Thunderbolts* ธันเดอร์โบลต์ส*” และ “The Fantastic Four: First Steps”

ต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมกับความตื่นเต้นของเหล่าแฟน ๆ ซูเปอร์ฮีโร่ เมื่อกำหนดวันเข้าฉายของ 3 หนังแอ็กชันซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่จะได้รับชมในโรงภาพยนตร์ตลอดในปี 2025 นี้อย่างเป็นทางการ ทั้ง “Marvel Studios’เข้าฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ “Marvel Studios’เข้าฉาย 1 พฤษภาคม และ “เข้าฉาย 24 กรกฎาคม ซึ่งทุกเรื่องมาในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ให้เหล่าสาวกได้สนุกอย่างเต็มที่ จองตั๋วเข้าชมกันอย่างเต็มอิ่ม รับประกันมันทุกเรื่องประเดิมเริ่มต้นที่ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 ช่วงวันหยุดมาฆบูชาต่อเนื่องเทศกาลวาเลนไทน์ กับกัปตันคนใหม่และภารกิจครั้งใหม่ พร้อมการปรากฏตัวของ Red Halk คู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดา โดยภาคนี้ได้ Anthony Mackie ซึ่งเคยแสดงเป็น แซม วิลสัน (Sam Wilson) หรือ The Falcon ในภาพยนตร์ MCU ก่อนหน้านี้ มารับบทเป็นกัปตันอเมริกา ซึ่งหากยังจำกันได้ ตอนจบของ "The Falcon and The Winter Soldier" ที่สตรีมได้บน Disney+ Hotstar ในปี 2021 เขาคือผู้รับโล่สืบทอดตำแหน่งกัปตันอเมริกาอย่างเป็นทางการนั่นเอง เตรียมพบกับภารกิจครั้งสำคัญที่มีโลกนี้เป็นเดิมพันได้ใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” 12 กุมภาพันธ์ ในโรงภาพยนตร์จากนั้นตามมาด้วย “Marvel Studios’ Thunderbolts* ธันเดอร์โบลต์ส*” การรวมตัวของเหล่าฮีโร่สุดแปลกที่จะร่วมมือกันทำภารกิจสุดมันบนจอยักษณ์ใน May Day วันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2568 โดยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เป็นการแหวกขนบของหนังซูเปอร์ฮีโร่ ด้วยการยกขบวนเหล่าตัวร้ายที่หลายคนอาจจะไม่รักมารวมตัวกันแบบไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ นำทีมโดย Yelena Belova (Florence Pugh) พร้อมด้วยเหล่าตัวละครที่ดูเมือนจะไม่น่าเข้าขากันได้ใน MCU อย่าง Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) และ Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) รวมถึงตัวละครอื่น ๆ ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นให้เรื่องราวน่าสนใจยิ่งขึ้น 1 พฤษภาคม เตรียมพบกับพวกเขาในโรงภาพยนตร์และปิดท้ายความยิ่งใหญ่ของปีนี้ด้วย "Marvel Studios’ Fantastic Four: First Steps" ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเข้าฉายวันที่ 24 กรกฏาคม 2568 ก่อนหยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษา กับการพาแฟน ๆ ไปทำความรู้จัก Marvel's First Family ที่มีฉากหลังเป็นโลก Retro-Futuristic ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากยุค 1960 ต้องบอกว่าแฟน ๆ MCU พลาดไม่ได้ ไปตื่นตาตื่นใจในโรงภาพยนตร์พร้อมกัน 24 กรกฏาคมนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ Marvel Studios จัดใหญ่จัดเต็มขนทัพภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มาให้แฟน ๆ ได้สนุกกันอย่างจุใจ ใครไม่อยากพลาดความมัน เกาะติดความเคลื่อนไหวไว้ให้ดี แล้วพบกับทั้ง 3 เรื่องในโรงภาพยนตร์ ตลอดปี 2568 นี้โซเชียลมีเดีย:Website: www.marvel.comX: @MarvelThailandInstagram: @marvelthailandFacebook: @MarvelThailandYoutube: @MarvelThailand