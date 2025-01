ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ กับแคมเปญ “Central Children’s Day” ชวนซุปตาร์ตัวน้อย “น้องพีเจ - น้องวินเซ็นต์” นำทีมโมเดลรุ่นจิ๋วเปิดรันเวย์แฟชั่นโชว์

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุกวันสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 ชวนคุณพ่อคุณแม่และคุณหนู ๆ ทั่วประเทศร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กกับแคมเปญ “Central Children’s Day” พร้อมพาเด็ก ๆ ออกสำรวจความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และค้นพบพลังแห่งจินตนาการผ่านกิจกรรมสนุกสุดมันส์มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Little Creators" และโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 16 ก.พ. 68 ที่แผนกแม่และเด็ก ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช่องทางการช้อปบนแพลตฟอร์มออมนิชาแนลโดยภายในงาน “Central Children’s Day” จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ "Little Creators" เนรมิตแผนกแม่และเด็ก ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาให้กลายเป็นดินแดนแห่งความฝันและจินตนาการสำหรับเด็ก Future - Ready Arcade รวมถึงโซน My Little World แผนกแม่และเด็ก ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารห้างเซ็นทรัล นำโดย คุณณัฐธีรา บุญศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวจิราธิวัฒน์ เหล่าครอบครัวเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ตัวจิ๋ว และลูกค้าคนสำคัญที่มาร่วมเดินแบบกับ ซุปตาร์ตัวน้อย น้องพีเจ ลูกชายสุดหล่อทายาทคนดังอย่าง ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน และ จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา และ น้องวินเซ็นต์ ลูกชายสุดน่ารักของนักแสดงสาว บี มาติกา จุฬางกูร และ กร กรกฤช จุฬางกูร พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในวันเด็กแห่งชาติ ที่นอกจากจะสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ แล้วยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการอย่างแท้จริงมอบความสุขกับกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันเด็ก จากห้างเซ็นทรัลและแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการอีกมากมายในวันที่ 11 – 12 ม.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ สร้างความประทับใจให้ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น….• กิจกรรม “Kid’s Fashion Show” เปิดรันเวย์เปลี่ยนหนูน้อยให้กลายเป็นโมเดลตัวจิ๋วสุดน่ารัก เดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสุดเก๋แบบมืออาชีพ• “Mini Chef’s Table” รังสรรค์เมนูโดยแชมป์ Master Chef Junior ที่จะพาเด็กๆ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำอาหารผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ทั้งอร่อยและสนุก• เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสุดไพเราะกับ “Kid Band (Friday Night)” โชว์ร้องเพลงเพราะ ๆ จากเหล่าหนูน้อยที่มาสร้างบรรยากาศความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน• เวิร์กช็อปศิลปะเสริมจินตนาการ “Art Teacher” ที่เด็กๆ ได้ลองวาดและสร้างงานศิลปะในแบบของตัวเอง• สนุกกับการตกแต่งไอศกรีม ด้วยคาแรกเตอร์สุดคิ้วต์กับกิจกรรม “Frosty Pops Lab”• รับฟรี! ป๊อปคอร์นหอมๆ คุกกี้แสนอร่อย และลูกโป่งสีสันสดใส กับกิจกรรม “Giveaway Snack & Balloon”• สนุกกับกิจกรรมวิร์กช็อปสุดครีเอท “Little Makers : Wrist Wonders” ชวนเด็กๆ D.I.Y สร้อยข้อมือในสไตล์ของตัวเอง• สนุกสนานกับกิจกรรม “A Day with Bozo” กับโบโซแสนใจดี ผู้สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้ทุกครอบครัว• “Playmobil Create Your Character” เปิดโอกาสให้เด็กๆ ออกแบบตัวละคร Playmobil ในแบบฉบับที่แสดงตัวตนของพวกเขาอย่างสร้างสรรค์• “Playland” โซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่พร้อมเติมเต็มความสนุกให้เด็กๆ ได้เสิรมทักษะ พร้อมปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่• “พร้อมอัปสกีลให้เด็กๆ ได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ และพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ• โซนเกมแห่งอนาคต : กับกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะในรูปแบบเกม และโซนกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย• เวทีโชว์ความสามารถ : เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถทั้งร้อง เล่น เต้น และการแสดง กับ Kids Star Show #Season 2 ที่มาพร้อมเมนเทอร์มืออาชีพ• เทศกาลของขวัญสำหรับเด็ก : รวมดีลสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า และของเล่น• สมาชิกใหม่ของ Central X App : รับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้ที่เช็กอินร่วมกิจกรรมผ่านแอปความพิเศษของวันเด็กปีนี้ยังไม่หมด!! ห้างเซ็นทรัลพร้อมเติมเต็มจินตนาการและความสุขของเด็ก ๆ แบบต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพิเศษจาก PLAYMONDO และ PORORO AQUA PARK รับฟรี! คูปองพิเศษ (เมื่อซื้อสินค้าในแผนกเด็กตามเงื่อนไข จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 16 ก.พ. 68• PLAYMONDO: พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเล่นสนุกที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสกับกิจกรรมจำลองอาชีพ พร้อมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ผ่านโซนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “มินิซูเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “โซนเล่นขายของ” ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการคิดและการเข้าสังคม รับฟรี! คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับเข้าเล่นสวนสนุก เมื่อช้อปแผนกเด็ก 2,000 บาทขึ้นไป• PORORO AQUA PARK: ดินแดนแห่งความสดชื่นที่น้อง ๆ จะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นน้ำหลากหลายรูปแบบ สนุกสนานไปกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสัน และปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ปลอดภัยที่เซ็นทรัลบางนา รับฟรี! คูปองเข้าสวนน้ำ 1 ใบ ท่านแรกเข้าฟรี ท่านที่ 2 ลด 50% เพียงแสดงใบเสร็จแผนกเด็ก ไม่มีขั้นต่ำเปลี่ยนวันเด็กปีนี้ให้เต็มไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจ กับแคมเปญ “Central Children’s Day” ที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งสินค้าเฉพาะรุ่นในแผนกแม่และเด็กลดสูงสุดถึง 50% สินค้าราคาปกติลดสูงสุด 30% และอีกมากมาย มาช้อปสนุกและสร้างแรงบันดาลใจได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 16 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปออนไลน์ผ่าน Central App, Central/Robinson Chat & Shop ผ่านไลน์ @CentralOfficial @MyLittleClub, Call & Shop และ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425, หรือช้อปผ่านไลฟ์หรืออินบ็อกซ์ ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore