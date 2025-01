ครั้งแรกในเมืองไทย “ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร” เป็นประธานจัดงาน Expo รักษ์โลก เปิดตัวเวทีนางงาม miss one earth 2026

“โลกกำลังเปลี่ยนแปลง และเราทุกคนคือส่วนสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่! เตรียมพบกับ ‘One Earth Future Expo’ งานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นที่พัทยา บนพื้นที่กว่า 500 ไร่! นี่คือเวทีที่รวบรวมกว่า 44 ประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก นำเสนอนวัตกรรม พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน พร้อมภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม!พบกับการแสดงนิทรรศการระดับโลก การประชุมสุดยอดผู้นำ (Global Summit) และโชว์ศิลปวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ ที่จะเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตไปตลอดกาล One Earth Future Expo งานที่ไม่ใช่แค่แสดง ‘อนาคต’ แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ที่คุณต้องมีส่วนร่วม! “หนึ่งโลกที่เราร่วมกัน หนึ่งอนาคตที่เราสร้างสรรค์ และหนึ่งหัวใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว” “One Earth we share, one future we create, and one heart united as one.”อะไรคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้จัดงาน One Earth Expo ในประเทศไทย?“ผมเป็นนักการทูตไม่ต่ำกว่าสามประเทศ ทั้งฟิลิปปินส์ อีหร่าน และ ญี่ปุ่น เห็นว่าหลายหลายประเทศทั่วโลกถ้าได้มีโอกาส connect กันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถทำให้ความขัดแย้งระหว่างกันถูกมองข้ามไป เส้นพรมแดน อาจ เป็นอุปสรรคกั้น การเชื่อมโยงมาโดยตลอดแต่ในวันนี้เราจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้”“แรงบันดาลใจของเรามาจากความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดูแลโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราต้องการสร้างพื้นที่ที่ประเทศต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกครับ” ประเทศไทยยังมีของดีดีอีกเยอะมากที่ต่างชาติต้องการและต้องการที่จะรับรู้ ผมเชื่อว่างานนี้หลายหลายประเทศทั่วโลกมาเมืองไทยแล้วจะประทับใจรวมถึงกิจกรรมในงานก็จะจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในงานซึ่งจริงๆแล้วงานนี้หลายหลายประเทศเค้าก็จัดกันมาหลายปีแล้วผมเลยถือโอกาสเป็นตัวกลางระหว่างหลายหลายภาคส่วนในประเทศไทยรวมถึงคัดสรรทีมงานระดับมืออาชีพที่มาร่วม สร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกัน”งานนี้สำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและคนไทย?“งานนี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของความร่วมมือระดับโลก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งออกสินค้า การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเป็นผู้นำในด้าน Soft Power ครับ”กิจกรรมหรือไฮไลต์ของงานที่คนไทยและชาวต่างชาติไม่ควรพลาดมีอะไรบ้าง?“เรามีโซนนิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน มีการมอบรางวัล ‘Awards for Influencers’ ให้กับผู้ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก และกิจกรรมส่งเสริม Soft Power ของแต่ละประเทศ เช่น โซนวัฒนธรรมและสินค้าเฉพาะถิ่นครับ รวมถึงมีการจัดประกวดนางงามระดับโลก miss one earth ”คุณชายอยากฝากอะไรถึงประชาชนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจงานนี้?“งาน One Earth Expo นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงสินค้า ถ้าเป็นการผลักดันทุกภาคส่วน การค้าการส่งออก เทคโนโลยีพลังงาน ด้านความงามและสุขภาพ เกษตรกร การผลิตสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม ซอฟพาวเวอร์ และการท่องเที่ยว ในงาน มีกิจกรรมให้ความรู้กันตลอดทั้งงาน แต่เป็นโอกาสที่เราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ปลูกฝังคนรุ่นใหม่และทุกคนบนโลกใบนี้ ให้ใส่ใจในสิ่งที่เราทำเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งโลกตั้งแต่ปัจจุบันไปยัง อนาคตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานนี้กันนะครับ https://oneearthexpo.com/ ผมอยากเชิญชวน สื่อมวลชน influencers และประชาชนชาวไทย และ นักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างประเทศว่า งานนี้เรารวมกว่า 44 ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อต่อยอดการค้า การทำธุรกิจอีกหลายอย่างร่วมกัน รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกที่เราต้องการ ขอให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เพราะโลกของเราใบนี้ ต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนครับ”ถ้าไม่เริ่มวันนี้อนาคตอาจไม่เหลือโลกที่งดงาม ให้ ลูกหลานดำรงชีวิตอยู่ในงาน one earth expo 2025-2026 ที่ พัทยา จ. ชลบุรีติดต่อสอบถาม Line @Oneearth.expoงานนี้ จัดขึ้นอย่างเป็นทางการช่วงเดือนธันวาคม 2025 พบกัน6 เดือนเต็มๆ ฝากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ แล้วเจอกันในงานที่ทุกคนต้องจารึก!”