เปิดไลน์อัป “JAPAN EXPO THAILAND 2025” เตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อม ศิลปินที่คุณรัก

โดยในวันที่อังคารที่ 14 มกราคม 2568 ทาง บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ซึ่งมีผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งพันธมิตรภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง และยังมีศิลปิน ตัวแทนจากศิลปินไอดอลกว่าร้อยชีวิต เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 จะมีคอนเทนต์มากมายเตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อมไปกับ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) การกลับมาของศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถที่จะบินตรงมาร่วมฉลอง 10 ปี พร้อมๆ กับคนไทย Celebrate 10th Anniversary JAPAN EXPO THAILAND 2025 และร่วมแสดงความยินดีกับ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ JAPAN EXPO THAILAND AWARD 2025 ในสาขา THAI JAPAN LEGENDARY ARTIST AWARD ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลในปีนี้นอกจากนี้ยังมีศิลปินญี่ปุ่นมาร่วมสร้างความสุขอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น HITSUJIBUNGAKU , AI TAKAHASHI , KARIN MIYAMOTO , BE: FIRST (Message & Video) , ONE OR EIGHT , ONE LOVE ONE HEART และ AI HAYASE (EXPRESS JAPAN LIVE) , MEME TOKYO และ momograci (TIF Asia Tour) , Ryoma Quartet , NAOMICHI HANAZONO , SAKI YAGI , MOTOR HOTEL , THE SIXTH LIE , O.1g no Gosan , MeseMoa , ReLIT , W , Idol College , FES * TIVE , SAY-LA , FutereCider , polalight , Kyushu Girls Wing , READY TO KISS , YUMEOI SHOJO , SITUASION , Suzuka Shiranui , Heroine no Kokoroe , HoneySpice Re. , Shoma Nagumo & Asahi SuZuki , TEMPURA GIRLS , และ KOTOMEN และวงอื่นๆอีกมากมายด้านศิลปินไทยก็มากันมากมายไม่ว่าจะเป็น วิน เมธวิน และ มิค เมธัส บนเวทีกิจกรรมพิเศษจาก ISUZU และพบกับเหล่ากองทัพศิลปินที่จะมาร่วมฉลอง 10 ปีกันอย่างล้นหลามในครั้งนี้ ได้แก่ BNK48 , CGM48 , Pit Babe The Series , D-NA , WIZZLE , NEVONE , BOY SOMPOB , G-ERA , Friend-Plam , ละอองฟอง , Saint After Six , SIN ซึ่งจะมีผลงานร่วมกับวงญี่ปุ่น MOTOR HOTEL พิเศษสำหรับงานนี้ , Timelied , MINDY , Doctor ‘s mine , Judo & Fluke , LAD , AIR MOMENT , V3RSE , MONICA , 9NAA ARTIST ด้านไอดอลก็จัดมาอย่างแน่น ไม่ว่าจะเป็น Hatobito , PEACH YOU , Fuyubi , Mirai mirai , YAMI YAMI , lkinari Tell me , Kaggekishi , KNIGHT RES , SORA! SORA! , ANGeVIL , Terashi , Stellagrima , The Glass Girls , sumomo , Chocolatiere , Myujikku Majo , Castella , NIKKO NIKKO , Kylinz , Neko Pon! , KIRAKIRA –ROMANCE , STARRY-NITE , COSMOS CYGNUS , COSMOS SUN , Euphonie , aLIGNL//NK , ripacute , PROCESSA ก็เตรียมพร้อมมาร่วมสร้างความสุขเช่นกัน