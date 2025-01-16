เปิดไลน์อัป “JAPAN EXPO THAILAND 2025” เตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อม ศิลปินที่คุณรัก

คุ้มค่าแห่งการรอคอย สำหรับงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย JAPAN EXPO THAILAND 2025 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 10 ร่วมฉลองยิ่งใหญ่ ในธีม Celebrate 10th Anniversary ผนึกกำลังจัดงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยในวันที่อังคารที่ 14 มกราคม 2568 ทาง บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ซึ่งมีผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งพันธมิตรภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง และยังมีศิลปิน ตัวแทนจากศิลปินไอดอลกว่าร้อยชีวิต เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 จะมีคอนเทนต์มากมายเตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อมไปกับ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) การกลับมาของศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถที่จะบินตรงมาร่วมฉลอง 10 ปี พร้อมๆ กับคนไทย Celebrate 10th Anniversary JAPAN EXPO THAILAND 2025 และร่วมแสดงความยินดีกับ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ JAPAN EXPO THAILAND AWARD 2025 ในสาขา THAI JAPAN LEGENDARY ARTIST AWARD ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลในปีนี้
นอกจากนี้ยังมีศิลปินญี่ปุ่นมาร่วมสร้างความสุขอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น HITSUJIBUNGAKU , AI TAKAHASHI , KARIN MIYAMOTO , BE: FIRST (Message & Video) , ONE OR EIGHT , ONE LOVE ONE HEART และ AI HAYASE (EXPRESS JAPAN LIVE) , MEME TOKYO และ momograci (TIF Asia Tour) , Ryoma Quartet , NAOMICHI HANAZONO , SAKI YAGI , MOTOR HOTEL , THE SIXTH LIE , O.1g no Gosan , MeseMoa , ReLIT , W , Idol College , FES * TIVE , SAY-LA , FutereCider , polalight , Kyushu Girls Wing , READY TO KISS , YUMEOI SHOJO , SITUASION , Suzuka Shiranui , Heroine no Kokoroe , HoneySpice Re. , Shoma Nagumo & Asahi SuZuki , TEMPURA GIRLS , และ KOTOMEN และวงอื่นๆอีกมากมาย
ด้านศิลปินไทยก็มากันมากมายไม่ว่าจะเป็น วิน เมธวิน และ มิค เมธัส บนเวทีกิจกรรมพิเศษจาก ISUZU และพบกับเหล่ากองทัพศิลปินที่จะมาร่วมฉลอง 10 ปีกันอย่างล้นหลามในครั้งนี้ ได้แก่ BNK48 , CGM48 , Pit Babe The Series , D-NA , WIZZLE , NEVONE , BOY SOMPOB , G-ERA , Friend-Plam , ละอองฟอง , Saint After Six , SIN ซึ่งจะมีผลงานร่วมกับวงญี่ปุ่น MOTOR HOTEL พิเศษสำหรับงานนี้ , Timelied , MINDY , Doctor ‘s mine , Judo & Fluke , LAD , AIR MOMENT , V3RSE , MONICA , 9NAA ARTIST ด้านไอดอลก็จัดมาอย่างแน่น ไม่ว่าจะเป็น Hatobito , PEACH YOU , Fuyubi , Mirai mirai , YAMI YAMI , lkinari Tell me , Kaggekishi , KNIGHT RES , SORA! SORA! , ANGeVIL , Terashi , Stellagrima , The Glass Girls , sumomo , Chocolatiere , Myujikku Majo , Castella , NIKKO NIKKO , Kylinz , Neko Pon! , KIRAKIRA –ROMANCE , STARRY-NITE , COSMOS CYGNUS , COSMOS SUN , Euphonie , aLIGNL//NK , ripacute , PROCESSA ก็เตรียมพร้อมมาร่วมสร้างความสุขเช่นกัน