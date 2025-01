อั้ม พัชราภา ร่วมเปิดตัว HEKA นวัตกรรมอัจฉริยะที่นอน AI ยกระดับความสุขเติมเต็มคุณภาพชีวิตยุคใหม่

การนอนหลับสนิทถือเป็นสิ่งสำคัญ 1 ใน 3 สำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตของทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นของร่างกายและจิตใจที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของสมองซึ่งเป็นส่วนควบคุมทุกระบบในร่างกายของมนุษย์ หากขาดการนอนหลับอย่างเพียงพอสมองจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางปัญญาและอารมณ์ของชีวิตประจำวันของคนเรานวัตกรรมอัจฉริยะที่นอน AI จัดกระดูกมนุษย์ครั้งแรกในโลกHeka แบรนด์ที่นอนคุณภาพระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นโดย มิสเตอร์หลิว ชาวจีน กับศาสตราจารย์เจมมี่ แห่งสแตนฟอร์ด ในช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการที่ร่วมแบ่งปันความมุ่งมั่นในการค้นหาวิธีการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ของการนอนมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ในทุกด้าน การเกิดขึ้นของนวัตกรรมอัจฉริยะที่นอน AI จัดกระดูกมนุษย์จึงบังเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกสามารถเปลี่ยนการนอนแบบเดิม ๆ ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเต็มร้อยซึ่งงานนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและสุขภาพ “คุณเสถียร บุญมานันท์ CEO ได้บอกเล่าเก้าสิบถึงนวัตกรรมอัจฉริยะที่นอน AI ให้ฟังว่า“จุดเริ่มต้นของที่นอนตัวนี้ คือ ผมไปทำสตาร์ทอัพที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา แล้วไปได้เจอกับคนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งความรู้และเทคโนโลยีของการนอน 75% มาจากสแตนฟอร์ด ศาสตราจารย์เจมมี่ คือ เบอร์หนึ่งที่คิดค้นเรื่องนี้เยอะที่สุด ได้ไปดูแล็บของเค้าได้ลองนอนแล้วมันสบายจริง ๆ ผมย้ำว่าคำว่า Generative AI Mattress ที่เค้าทำมาแล้ว 7 ปีโดยใช้ข้อมูลของสแตนฟอร์ดเอาคนมานอนจากต่างเพศ ต่างวัย หลากหลายประเทศทั่วโลกเก็บข้อมูลมาต่าง ๆ จนเกิดเป็นที่นอนดังกล่าวที่เข้ากับสรีระและการนอนของแต่ละบุคคล ความต่างของ AI กับ Generative AI คือ AI มันสอนตัวเองไม่ได้ ส่วน Generative AI สอนตัวเองได้ พัฒนาข้อมูลขึ้นทุกวัน ความพิเศษของที่นอนเฮก้า คือ มันจะเก็บข้อมูลการนอนของเรา 95% ของร่างกายจะซ่อมแซมตอนนอนครับอยากให้ได้ไปลองนอนก่อนเพราะฟูกของเรามีทั้งหมด 32 โมเดล มี 9 ชั้น”ด้าน “คุณหมอกุ๊กไก่ -พญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช” Co-Founder investor ได้เสริมประเด็นเรื่องสุขภาพของคนกับที่นอนในชีวิตประจำวันให้เป็นความรู้ว่า“ถ้าพูดเรื่องที่นอนที่พอดีกับเรามันหายากบางทีซื้อมาบางคนนอนปวดหลัง บางคนปวดคอ ปวดตัว อาการปวดเหล่านี้เกิดจากที่เลือดไปเลี้ยงบางจุดไม่ได้ มันมีเหตุจากตัวเราและที่นอน รวมถึงท่านอนของคนเราด้วย บางคนเจอที่นอนทำให้ปวดหลังนาน ๆ เข้ามันรักษาไม่หาย ใครที่ยังไม่เป็นถือว่าโชคดีต้องหาเตียงดี ๆ ที่นอนดี ๆ ไว้นอนในทุก ๆ วัย การนอนสำคัญกับเรื่องสุขภาพอย่างเด็กก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนส์ออกมาตอนนอนหรืออย่างผู้ใหญ่ก็จะลดปัญหาการกรนให้หายไป ที่นอนนี้จะทำให้คนเราพลิกตัวน้อยลงระหว่างหลับ ตอบโจทย์ด้วยวัสดุที่รองรับทุกสรีระ หมดปัญหาเรื่องอาการปวดหลัง พร้อมรักษาความโค้งของกระดูกที่พอดีเอาไว้ให้ด้วยค่ะ”เทคโนโลยีการนอนรูปแบบใหม่ ยกระดับการพักผ่อนที่เหนือกว่าHEKA Al Mattress เป็นที่นอนที่ติดตามตำแหน่งการนอนที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานตลอดทั้งคืน โดยปรับให้เข้ากับส่วนโค้งของร่างกายตลอดเวลา เป็นที่นอนที่ปกป้องการโค้งของกระดูกสันหลัง เมื่อเรานอนลงบนที่นอน ระบบชิป Al เทคโนโลยีขั้นสูงภายในจะจดจำรูปร่างและตำแหน่งการนอนที่ต่างกันได้โดยอัตโนมัติ ภายใต้การควบคุมของระบบ Al ส่วนกลาง จะทำการปรับแต่งที่นอน โดยแทบจะไม่ทำให้รู้สึกตัวระหว่างการนอนช่วยลดความดันที่หลังส่วนล่าง จัดแนวกระดูกคอให้ตรง รักษาการหายใจให้ราบรื่น รักษาโค้งทางสรีรวิทยาที่ดีของกระดูกสันหลัง ลดความดันที่มากเกินไปที่สะโพกและไหล่เมื่อเรานอนตะแคง ป้องกันโค้งกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ ยกระดับการพักผ่อนที่เหนือกว่าฟื้นฟูสุขภาพหลับสนิทตลอดทั้งคืน เทคโนโลยีการนอนรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ที่สุดThe World First Generative AI Mattress Opening Store In Thailandโดย HEKA Thailand ได้จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมที่นอน AI ครั้งแรกของโลก กับสื่อมวลชนในงาน The World First Generative AI Mattress Opening Store In Thailand ณ Central World (Oval Area Venue) ซึ่งภายในงานมี Opening Ceremony พร้อม mini Concert ของนักร้องเสียงคุณภาพระดับตำนาน “ปั่น ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว” พร้อมผู้บริหารชูจุดยืนที่ไม่เหมือนใครของแบรนด์ Heka พร้อมรีวิวจากผู้ใช้จริงเซเลปคนดัง อาทิ ปุ่น-น.ต.ศิธา ทิวารี และไฮไลท์สำคัญแขกรับเชิญสุดสเปเชียล นางเอกซุปตาร์เบอร์หนึ่งตลอดกาล “อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ” มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าประสบการณ์สุดพิเศษของที่นอน Heka ในครั้งนี้ด้วยเพราะการนอนหลับคือพื้นฐานของการพักผ่อนร่างกายที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่จะนำพาสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง HEKA เรามีที่นอนให้คุณเลือกหลากหลายแบบ ตอบโจทย์ด้วยวัสดุที่รองรับทุกสรีระ หมดปัญหาในทุกด้านที่เคยเจอมา เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตใหม่ นอนสบายยิ่งกว่าที่เคย พร้อมตื่นมากับความสดใสในทุกเช้าของวันใหม่ สอบ-ถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HEKAsleepAI หรือ Line Official : @heka (มี@นำหน้า)