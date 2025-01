“ซงจุงกิ” ขาลง? หนังไม่ทำเงิน โรงหนังโล่ง ทำเจ้าตัวถึงขั้นน้ำตาตกกลางงานแถลงข่าว

ตามรายงานระบุว่า ได้มีการจัดแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง “Bogota: City of the Lost” โดยมี 3 นักแสดงนำมาร่วมพูดคุยทั้ง ซงจุงกิ, อีฮีจุน และแขกรับเชิญพิเศษอย่าง อีซองมินในงานแถลงข่าว อีซองมิน ได้พูดบางสิ่งที่ทำเอานักแสดงถึงขั้นเศร้าใจตามๆกัน โดยระบุว่า“ตอนที่ผมมาถึงที่นี่ ผมสังเกตได้ว่าที่จอดรถโล่งมาก มันทำให้ผมใจสลายเหมือนกันนะ มันเหมือนกับว่ามีคนมาดูหนังน้อยมากๆ มันอาจมีเหตุผลต่างๆมากมายที่เป็นแบบนี้ แต่เมื่อโรงหนังโล่งขนาดนี้ มันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งสำหรับนักแสดงเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์เพิ่งจะออกฉาย มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนจะตายให้ได้เลย“ซงจุงกิ ที่นั่งฟังอยู่ได้พยักหน้าแบบเงียบๆ และเห็นชัดว่าคำพูดของ อีซองมิน กระทบกับความรู้สึกของเขาพอสมควรอีซองมิน ยังได้กล่าวต่อไปว่า “แต่เราต้องอดทน เพราะว่าหน้าที่ของเราคือนักแสดง ได้โปรดสนับสนุนภาพยนตร์ของพวกเราด้วยนะครับและให้คำวิจารณ์ในเชิงขวกด้วยนะครับ”จากนั้น ซงจุงกิ ได้เผยความรู้สึกว่า “ตามที่รุ่นพี่ผมได้กล่าวเลยครับ ภาพยนตร์เกาหลีกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก พูดตรงๆคือ การที่หนังได้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องขอบคุณมากๆแล้วผมทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อโปรโมตภาพยนตร์ เพราะผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักหนังเรื่องนี้และจะได้นำเสนอมันในมุมมองที่ดีที่สุดแม้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะประสบปัญหา แต่บทบาทของเราในฐานะนักแสดงคือการสร้างเนื้อหาที่ดีเพื่อปลอบโยนและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในงานต่างๆ เพื่อมอบความเข้มแข็งและความสุขให้กับทุกคนครับ”ในขณะที่พูด ซงจุงกิ เริ่มมีกระแอมเพื่อให้เสียงไม่สั่นเครือ “ผมเริ่มสะเทือนใจเมื่อพูดถึงเรื่องนี้…. ขอบคุณครับ” เจ้าตัวรีบตัดจบเพราะไม่สามารถพูดต่อได้ ก่อนจะรีบกลั้นน้ำตา เช่นเดียวกับ อีซองมิน ที่เริ่มน้ำตาคลอเช่นกัน“Bogota: City of the Lost” เข้าฉายที่เกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2024 แต่ไม่สามารถทำรายได้ดั่งที่คาดการณ์ไว้ สถิติทึ่บันทึกได้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมาที่ผม้เข้าชมภาพยนตร์เพียง 400,000 คนเท่านั้น ยังห่างไกลจากจุดคุ้มทุนที่ 3 ล้านอยู่มากนับได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3 ของซงจุงกิ ที่ทำรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก ตามหลังภาพยนตร์ทั้ง Hopeless ที่ขายตั๋วไปได้เพียง 260,000 ที่นั่ง เมื่อปี 2023 และ “My Name Is Loh Kiwan” ที่ยอดผู้ชมตกต่ำเช่นกัน ก่อนจะตามด้วย “Bogota: City of the Lost”. ที่รายได้ดูท่าจะไม่เป็นไปตามเป้าตามรายงานระบุว่าความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อการแสดงของ ซงจุงกิ กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้เห็นการแสดงที่จริงจังของเขา รวมถึงการออกเสียงที่เก้ๆ กังๆ และน้ำเสียงในการแสดงที่ฟังดูล่องลอย รวมทั้งความสามารถในการดึงดูดผู้ชมของเขาก็ดูอ่อนกำลังลงอย่างมากนอกจากภาพยนตร์ของเขาจะล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศแล้ว เขายังมีภาพลักษณ์ที่ติดลบอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ก็ถูกวิจารณ์เรื่องที่เจ้าตัวตัดสินใจพักงานในวงการ และเขายังสูญเสียโอกาสในการทำงานหลังจากเป็นพ่อคนด้วยนอกจากนั้นเขายังเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ในรายการที่ออกอากาศทาง YouTube แต่ก็ถูกวิจารณ์หนักเมื่อเขาใช้สรรพนามเรียกภรรยาของตนเองว่า “ผู้หญิงคนนั้น” ซึ่งมองว่าเป็นการด้อยค่าภรรยาของตนเองและไม่ให้เกียรติภรรยาอย่างมาก