แจม-รชตะ โชว์เสน่ห์ปลายจวัก รังสรรค์เมนูพิเศษเสิร์ฟความอร่อยและความฟิน!! ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon”

เสิร์ฟความฟินให้กับแฟนๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ เมื่อนักแสดงหนุ่มสุดฮอต แจม- รชตะ หัมพานนท์ มาโชว์เสน่ห์ปลายจวักให้ทุกคนได้เห็นลีลาความน่ารักกับโมเม้นท์ปรุงอาหารในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon”(รอยัล โปรเจ็คต์ แกสโตรโนมี เฟสติวัล 2025 แอท สยามพารากอน) โดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste of Wellness: Healthy Eating for a Longer Life” อาหารดี สุขภาพดี ปลุกพลังชีวีให้ยืนยาว ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2568 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน และตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มกราคม 2568ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมจัดงานความพิเศษในครั้งนี้ หนุ่มแจม แทคทีมกับเชฟชื่อดัง เชฟแก้ว-ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MasterChef Thailand Season 1 ปรุงเมนู “Bacon-honey & Passionfruit Macaron” หรือมาการองที่มาในรูปแบบคู่หูคาวหวาน รสแรกเป็นรสเบค่อนน้ำผึ้ง ใส่เฟต้าชีสนัวๆ ไว้ตรงกลาง ตัดรสกับความหวานของฝามาการอง ส่วนรสที่สองเป็นเสาวรสสดชื่นจี๊ดจ๊าด เหมาะกับการเสิร์ฟเป็นขนมทานเล่น หรือของหวาน ให้กับเพื่อนๆ และครอบครัว เรียกว่าเป็นเมนูสุดพิเศษที่นำวัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นมาการองรสชาติละมุนลิ้น แถมหน้าตาชวนรับประทานสุดๆนอกจากกิจกรรมทำอาหารสุดฟินแล้ว งานนี้หนุ่มแจมยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โครงการหลวงติดมือกลับบ้านด้วย เพราะภายในงานได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทั้ง ผัก ผลไม้ และธัญพืชที่จัดเป็น Superfood ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยเสริมพลังให้กับร่างกายทำให้สุขภาพดี อาทิ ข้าวกล้องดอยผสมคีนัว, ถั่วอะซูกิ, น้ำมันงาดำสกัดเย็น, น้ำมันลินินสกัดเย็น, น้ำมันงาหอมสกัดเย็น, เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดเห็ดหลินจือและสารสกัดเจียวกู่หลาน และพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่ขาดไม่ได้ เช่น สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89, สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80, เคพกูสเบอร์รี, เสาวรส พันธุ์พิเศษที่มีรสชาติหวานกว่าพันธุ์อื่น, เคล ราชินีผักใบเขียว,คะน้าฮ่องกง, ผักกาดหอมห่อ, เบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอทผักสลัดที่จัดเต็มตั้งแต่เรดคอรัล, ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก, โอ๊คลีฟเขียว, โอ๊คลีฟแดง และเบบี้คอส รวมทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปต่างๆส่วนใครที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับ เตรียมรื่นรมย์ไปกับดอกไม้นานาพรรณ อาทิ กุหลาบ สีแดง ชมพู โอลด์โรส เหลือง ขาว, กลอลิโอซ่า ไฮเดรนเยียร์, เบญจมาศ, ซิมบิเดียม และสมุนไพรกระถาง เช่น โรสแมรี่ เบซิล มิ้นท์ที่มาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ จากชนเผ่า ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านดอยคำ ผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้ง เมนูพิเศษจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่เคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK โดยจะจำหน่าย ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอนนอกจากนี้สยามพารากอนยังได้ตอกย้ำความเป็นWorld-class Food Destination ยกขบวนร้านอาหารชั้นนำหลากหลายร้าน มาร่วมรังสรรค์เมนูเลิศรสในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2025 @Siam Paragon ได้แก่ Bakehaus (เบคเฮ้าส์),Another Hound Café (อนาเธอร์ ฮาวนด์ คาเฟ่), Co Limited (โค ลิมิเต็ด), JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด), Mozza by Cocotte (มอซซ่าบายโคคอต), Nabezo Premium (นาเบโซ พรีเมียม), Nara Thai Cuisine (นารา ไทย ควิซีน), Taling Pling (ตะลิงปลิง),Tasty Congee & Noodle Wantun Shop (เทสตี้ คอนจี้ แอนด์ นู้ดเดิ้ล วันตัน ช็อป), Underhound(อันเดอร์ฮาวนด์), Veganerie (วีแกนเนอรี่) และ Vital Health (ไวทัล เฮลทธ์) โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มมาจำหน่ายภายในร้าน ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2568ร่วมช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์ส่งตรงจากยอดดอยและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน“Royal Project Gastronomy Festival 2025 @Siam Paragon” ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2568 ณพาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน และตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มกราคม 2568 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น Gสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: SIAM PARAGON#RoyalProjectGastronomyFestival2025#SiamParagon #RoyalProject