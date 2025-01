กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “ไทยทันเทรนด์ จับกระแสสตรีมมิ่งกับความสำเร็จอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงโลก”

จัดงานเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และทิศทางสื่อปี 2568 ภายใต้ชื่อตามวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ เสริมทักษะ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของวงการสื่อไทย รวมถึงสร้างแนวทางหรือโอกาสในการยกระดับ Soft Power ไทยไปสู่นานาชาติ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านสื่อ เพื่อกลุ่มคนเบื้องหลัง ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ และ ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจพร้อมเชิญชมงานนิทรรศการ “คน สื่อ Soft Power” รวมพลังเสียงจากคนในวงการบันเทิงไทย สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ Soft Power ที่ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปินแห่งชาติ ผู้สื่อข่าว ผู้กำกับ นักเขียนบท ฯลฯในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2568เวลา 13.00-17.30 น.ณ โรงแรม Chartrium Grand Bangkokลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/6XTFvcoxzyM95qf39 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มกราคม 2568รับจำนวนจำกัดวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 จัดเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางสื่อบันเทิงโลกบน Streaming”* คุณวราลักษณ์ ศรัยคุปต์ Business Development Manager of VOD Service, MONOMAXXX* คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล Thai PBS* คุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ One News* คุณดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ Managing Director, Kantana Movie Town* ดร. โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจออนไลน์ BEC Tero Entertainmentวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 จัดเสวนาหัวข้อ “ถอดความสำเร็จสองยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมบันเทิงโลก จีน อินเดีย”* คุณพรวิรุณ แก้วทอง Producer ภาพยนตร์ Start It Up บริษัท T&B Global Media จำกัด* คุณ Nithilan Saminathan Director and Writer, Maharaja (2024)* คุณ Amy Hillin Producer, Benetone Filmsวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 พบกับปาฐกถาพิเศษ โดย* H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย* ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและการจัดเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นำอัตลักษณ์ไทยผ่านสื่อบันเทิงสู่ตลาดโลก”* คุณปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท GDH559 จำกัด* คุณนฤชล กัลย์จาฤก Producer, Kantana Motion Picture* คุณกิตติพัฒน์ จำปา ผู้บริหาร บริษัท Mandee Work จำกัด และ บริษัท Domundi จำกัด* คุณภานุ อารี ประธานฝ่ายจัดจำหน่าย บริษัท เนรมิตหนังฟิล์ม จำกัด* คุณศวิชญ์ สุวรรณกุล ผู้บริหาร ค่าย YUPP Entertainmentติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”Website : www.thaimediafund.or.thFacebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFundLine Official : @thaimediafund